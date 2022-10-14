Участники ансамбля из КБР стали одними из самых юных гостей Всемирного фестиваля в Сочи

Самому маленькому участнику коллектива недавно исполнилось восемь лет

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Солисты образцового ансамбля народного танца России "Нальцук" стали одними из самых юных гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, в предпоследний день фестиваля дети в возрасте от восьми до 12 лет выступят на шоу "Россия", сообщил ТАСС балетмейстер ансамбля Руслан Борсов.

"Мы приехали от Кабардино-Балкарской Республики участвовать в шоу "Россия", завтра на главной сцене будем танцевать. Самому маленькому участнику коллектива 14 октября исполнилось восемь лет", - отметил собеседник агентства.

В составе ансамбля "Нальцук" в Сочи приехали 18 юных танцоров. Попав на этот праздник, они отправились фотографироваться и изучать красочные стенды регионов России и зарубежных стран.

"Я очень мечтала попасть на этот фестиваль. Когда мне сказали, что мы сюда приедем, я была очень рада. Здесь очень здорово! Пока больше всего понравился стенд с роботами. Я под впечатлением, а ведь мы только приехали", - поделилась впечатлениями 11-летняя Аделина Дзуганова.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.