О фестивале

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
20 октября, 16:35
Сорокин: около 70% вышедших на ЧМ-2018 сборных уже определились с тренировочными базами
© Александр Рюмин/ТАСС

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 70% сборных, уже обеспечивших себе участие в финальном раунде чемпионата мира по футболу 2018 года, уже определились с тренировочными базами, которые они будут использовать во время турнира. Об этом журналистам на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи сообщил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

На сегодня известны 23 из 32 сборных, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года. Это сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.

"Сейчас идет интенсивная работа, визиты команд происходят довольно часто. Я не могу называть команды, это конфиденциальная информация, но около 70 процентов уже определилось с базами, которыми бы они хотели воспользоваться", - сказал Сорокин.

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой. Онлайн

"Популярностью пользуются южные регионы, Московская область, Калининградская область. Есть несколько баз чуть южнее Москвы - в Калужской области. То есть география достаточно широкая", - добавил он.

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" отметил, что со всеми базами участники чемпионата мира должны будут определиться до конца января.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. Жеребьевка турнира состоится в Москве 1 декабря.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовЧМ-2018 по футболу
Читать далее
Эксперт: администрация США не выполняет международные договоренности
20 октября, 17:23
Волонтеры ЧМ-2018 представили свои конкурсные работы на фестивале молодежи в Сочи
20 октября, 17:16
Сбербанк изучает способы защиты от мошенников в сфере криптовалют
20 октября, 17:06
АСИ: деятельность волонтеров в России недооценена
20 октября, 17:02
Адаптационные работы на стадионах ЧМ-2018 по футболу пройдут в январе-марте
20 октября, 16:47
Участникам фестиваля в Сочи ежедневно готовят 53 тыс. порций из 24 тонн продуктов
20 октября, 16:46
Краснодарские самбисты пригласили участников фестиваля молодежи на ноябрьский ЧМ в Сочи
20 октября, 16:41
Участники фестиваля молодежи написали "Народное сочинение"
20 октября, 16:39
Треть прошедших первый конкурс президентских грантов проектов являются молодежными
20 октября, 16:38
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.