О фестивале

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года
СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 70% сборных, уже обеспечивших себе участие в финальном раунде чемпионата мира по футболу 2018 года, уже определились с тренировочными базами, которые они будут использовать во время турнира. Об этом журналистам на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи сообщил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
На сегодня известны 23 из 32 сборных, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года. Это сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.
"Сейчас идет интенсивная работа, визиты команд происходят довольно часто. Я не могу называть команды, это конфиденциальная информация, но около 70 процентов уже определилось с базами, которыми бы они хотели воспользоваться", - сказал Сорокин.
"Популярностью пользуются южные регионы, Московская область, Калининградская область. Есть несколько баз чуть южнее Москвы - в Калужской области. То есть география достаточно широкая", - добавил он.
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" отметил, что со всеми базами участники чемпионата мира должны будут определиться до конца января.
Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. Жеребьевка турнира состоится в Москве 1 декабря.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.