О фестивале

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 70% сборных, уже обеспечивших себе участие в финальном раунде чемпионата мира по футболу 2018 года, уже определились с тренировочными базами, которые они будут использовать во время турнира. Об этом журналистам на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи сообщил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

На сегодня известны 23 из 32 сборных, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года. Это сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.

"Сейчас идет интенсивная работа, визиты команд происходят довольно часто. Я не могу называть команды, это конфиденциальная информация, но около 70 процентов уже определилось с базами, которыми бы они хотели воспользоваться", - сказал Сорокин.