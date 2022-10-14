Треть прошедших первый конкурс президентских грантов проектов являются молодежными

По итогам первого конкурса было принято решение о выделении НКО грантов на реализацию 970 проектов на общую сумму 2,25 млрд рублей

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов, заявил, что среди проектов, поддержанных в ходе первого этапа конкурса президентских грантов, более 30% составляют молодежные.

"Среди проектов первого конкурса больше 30% поддержанных проектов - это молодежные", - сказал он в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля возложил проведение конкурсов среди НКО и предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества на единого оператора - Фонд президентских грантов. По итогам первого конкурса 31 июля было принято решение о выделении НКО грантов главы государства на реализацию 970 проектов на общую сумму 2,25 млрд рублей.

Грантовый фонд второго конкурса превышает 4,5 млрд рублей, его итоги будут объявлены 24 ноября 2017 г.

Общее число НКО - участников конкурсов за 2017 год составляет 10407. Это значительно превышает число заявителей в прежние годы (5531 некоммерческая организация в 2014 году, 6514 - в 2015-м).