Иностранные делегаты отмечают, что разнообразное меню им нравится, правда, некоторым непросто привыкнуть к русской кухне

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Повара, работающие на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, ежедневно готовят для делегатов форума 53 тыс. порций из почти 24 тонн продуктов. Как рассказали ТАСС участники фестиваля, еда здесь, за редким исключением, есть практически на любой вкус, при этом некоторые гости открыли для себя новинки вроде черноморских морепродуктов и утверждают, что здесь они лучше, чем у них на родине.

"Ежедневно для делегатов готовится 53 тыс. порций из более чем 23,85 тонны продуктов. Участникам предоставляется обед и ужин на площадке", - рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Рестораны на площадках фестиваля одновременно вмещают более шести тысяч человек, питание происходит посменно. Завтракают участники фестиваля в своих гостиницах - их под гостей выделено 12 (здесь живут 9,6 тыс. иностранных и 12,2 тыс. российских делегатов).

Меню, которое предлагается на обед и ужин, ежедневно меняется. Обед включает холодные закуски, три вида салата, два вида супа, три вида горячих блюд, три вида гарнира, фрукты, овощи, выпечку, различные напитки. В ужин вместо супа входят горячие закуски.

"Меню было сформировано, исходя из принципов использования натуральных продуктов и пищевой безопасности. А также чтобы удовлетворить специфические потребностей делегатов, такие как диетическое, вегетарианское, конфессиональное питание, в том числе халяльные блюда", - подчеркнули в пресс-службе фестиваля.

Меню фестиваля

Среди первых блюд присутствуют различные крем-супы - тыквенный, овощной, из брокколи, есть также традиционный грузинский суп харчо и гороховый суп. Горячие блюда поделены на три категории: рыба, мясо и курица. В один из дней, например, подавали азу из говядины, котлеты из лосося и курицу в красном соусе. Помимо русской кухни встречаются и другие национальные блюда: чили кон карне (мексиканское блюдо из мяса, овощей и фасоли), спагетти "болоньезе", лазанья, чахохбили, наггетсы.

В гарнирах и закусках также учтено национальное разнообразие - вместе с картофелем, фасолью и рисом представлены фунчоза с овощами и лапша-рамен, а рис иногда подается с шафраном. К ужину подаются соусы, которые используют жители разных стран: карри, чесночный, горчичный, терияки и соус "Цезарь". К ужину подаются традиционные русские горячие закуски: блины, сырники и запеканка.

Кроме того, для участников фестиваля организованы шесть точек полевой кухни, где можно попробовать настоящую армейскую еду: перловку с тушенкой и чай. Также на площадке Worldskills ежедневно проходит дегустация блюд, представляющих кухню разных народов мира: блины, пиццу, хачапури, эчпочмаки.

Любовь к русским салатам

Иностранные делегаты, опрошенные ТАСС, в основном говорили, что еда им нравится. Однако некоторые все же никак не привыкнут к русской кухне.

"В гостинице нас обычно кормят завтраком - русской кухней, но наши вьетнамцы не привыкли к такой кухне: к картошке, майонезу, молочному. Они приносят свои продукты, то есть у нас есть рис наш, есть мясо, есть соусы разные, наш знаменитый рыбный соус - если его добавлять в блюдо, оно будет очень вкусное и очень насыщенное", - говорит вьетнамка Чамми.

В то же время, по ее словам, морепродукты и улитки в Сочи лучше, чем во Вьетнаме. "Черное море - одно из самых чистых в России, и морепродукты тут самые лучшие. У меня аллергия на морепродукты во Вьетнаме, а здесь никакой аллергии на них не было. Улитки здесь тоже очень вкусные", - говорит она.

Индиец Дхрубайоти Саха говорит, что едой на фестивале он доволен, но ему она кажется немного пресной. "В Индии мы добавляем очень много специй", - поясняет он. И подчеркивает: атмосфера фестиваля делает еду вкуснее.

"Я - мусульманин, и мне нужна халяльная еда. Я ем здесь рыбу, овощи, рис - еда тут на 100% халяльная. Моим друзьям не нравится русская кухня, но я ее фанат, особенно русских салатов", - поделился впечатлениями с корр. ТАСС делегат из Пакистана Талха Анвар.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.