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Молодежь поделилась своими взглядами и мечтами о будущем

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Акция-конкурс "Народное сочинение" собрала на площадке фестиваля в Сочи молодых людей, которые поделились мыслями о будущем. Предложенные организаторами темы касались школы будущего и миру добра и справедливости. Вместе с российскими участниками сочинение писали десятки представителей разных стран мира. У каждого из них свои взгляды и мечты о будущем. Однако, как отмечают организаторы акции, у современной молодежи есть много замечательных качеств, которые их объединяют. Самовыражение и творчество Один из участников акции, молодой человек по имени Аюш Рай, который приехал на фестиваль из Индии, признался, что полюбил Россию с тех пор, как в первый раз приехал сюда, он путешествовал из Санкт-Петербурга в Самару в 2015 году. Он признался корреспонденту ТАСС, что очень любит Москву.

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"Москва - чудесный город, где я чувствую себя безопаснее, чем в любой другой точке мира. Русский язык я уже учу... Но надо заниматься дальше, ваш язык очень сложен", - рассказал Аюш Рай. Сочинение о том, как он старается сделать этот мир лучше, молодой человек пока написал на английском языке. Но он не оставляет надежду, что когда-нибудь сможет выразить свои мысли и на русском. Впрочем, как отметили организаторы, главное для них в работах участников - это вовсе не знание языка и даже не грамматика. "Этим сочинением ставим целью не столько соблюсти какую-то формальность: план, развитие темы, сколько хотим понять, какое сейчас творческое самовыражение у людей, что они думают на заданные темы", - рассказала ТАСС куратор площадки "Библиотека будущего" и акции "Народное сочинение" на ВФМС Ольга Прохорова. По ее словам, проверять сочинения будут эксперты корпорации "Российский учебник", которые пишут учебники по русскому языку и литературе. Однако и для них в данном случае главной будет не грамматическая, а творческая составляющая. Кстати, каждый автор "Народного сочинения" уже от получил на память от корпорации сертификат и подарки. Поколение эпохи гаджетов Сочинение было организовано в формате традиционного письменного экзамена: всем зарегистрированным участникам выдали специальные бланки и ручки. А вместе с ними список тем: "Каким образом сделать профессию учителя более привлекательной?", "Школа будущего", "Мой урок добра: маленькие шаги к большому миру добра и справедливости".