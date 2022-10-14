Самовыражение и творчество

Молодежь поделилась своими взглядами и мечтами о будущем
СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Акция-конкурс "Народное сочинение" собрала на площадке фестиваля в Сочи молодых людей, которые поделились мыслями о будущем. Предложенные организаторами темы касались школы будущего и миру добра и справедливости. Вместе с российскими участниками сочинение писали десятки представителей разных стран мира. У каждого из них свои взгляды и мечты о будущем.
Однако, как отмечают организаторы акции, у современной молодежи есть много замечательных качеств, которые их объединяют.
Один из участников акции, молодой человек по имени Аюш Рай, который приехал на фестиваль из Индии, признался, что полюбил Россию с тех пор, как в первый раз приехал сюда, он путешествовал из Санкт-Петербурга в Самару в 2015 году. Он признался корреспонденту ТАСС, что очень любит Москву.
"Москва - чудесный город, где я чувствую себя безопаснее, чем в любой другой точке мира. Русский язык я уже учу... Но надо заниматься дальше, ваш язык очень сложен", - рассказал Аюш Рай.
Сочинение о том, как он старается сделать этот мир лучше, молодой человек пока написал на английском языке. Но он не оставляет надежду, что когда-нибудь сможет выразить свои мысли и на русском.
Впрочем, как отметили организаторы, главное для них в работах участников - это вовсе не знание языка и даже не грамматика.
"Этим сочинением ставим целью не столько соблюсти какую-то формальность: план, развитие темы, сколько хотим понять, какое сейчас творческое самовыражение у людей, что они думают на заданные темы", - рассказала ТАСС куратор площадки "Библиотека будущего" и акции "Народное сочинение" на ВФМС Ольга Прохорова.
По ее словам, проверять сочинения будут эксперты корпорации "Российский учебник", которые пишут учебники по русскому языку и литературе. Однако и для них в данном случае главной будет не грамматическая, а творческая составляющая. Кстати, каждый автор "Народного сочинения" уже от получил на память от корпорации сертификат и подарки.
Сочинение было организовано в формате традиционного письменного экзамена: всем зарегистрированным участникам выдали специальные бланки и ручки. А вместе с ними список тем: "Каким образом сделать профессию учителя более привлекательной?", "Школа будущего", "Мой урок добра: маленькие шаги к большому миру добра и справедливости".
Но некоторые участники решили вместо черновиков воспользоваться гаджетами. Оказывается, выражать свои мысли им легче при помощи клавиатуры и экрана, а не ручкой на бумаге.
"Современная молодежь - они более оригинальные, не такие зашоренные, как мы были в юности. Мы мыслили достаточно стандартно, были вынуждены держаться в каких-то рамках, все время на кого-то оборачиваться и оглядываться. Это поколение совершено свободно... У них больше возможностей для самовыражения", - сказала известный российский прозаик Анна Матвеева, которая напутствовала будущих авторов сочинений.
На создание небольшого эссе молодым людям отводилось ровно 45 минут. Этого времени хватило всем.
Один из участников акции, будущий учитель истории и обществознания, 19-летний студент из Оренбурга Дмитрий Батырев рассказал, что выбрал тему "Школа будущего". "Это очень актуальный вопрос для меня... Школа будущего должна быть более дружелюбной, общечеловеческой, там должны быть любовь и уважение", - поделился мнением участник фестиваля.
Свои результаты авторы сочинений узнают примерно через две недели после окончания фестиваля - их пришлют по электронной почте. Лучшие работы планируют поместить в сборник. Подобная книга "Школьные воспоминания: мой урок литературы" уже была презентована в день учителя 2017 года по итогам первой акции "Народное сочинение", состоявшейся весной этого года в рамках "Библионочи".
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.