О фестивале

Соревнования пройдут с 9 по 13 ноября во дворце спорта "Айсберг"

СОЧИ, 20 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Краснодарские самбисты познакомили гостей и участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов с национальным видом спорта и пригласили их на чемпионат мира, который пройдет с 9 по 13 ноября во Дворце спорта "Айсберг" в Сочи.

В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.

"Самбо на площадке единоборств в Олимпийском парке представили сильнейшие спортсмены Краснодарского края - мастер спорта международного класса Виталий Верхотуров, победители юниорских первенств мира Карлен Полян и Арсен Хянджян, - рассказал ТАСС представитель Федерации самбо и дзюдо Сочи Николай Иванов. - Спортсмены провели мастер- классы для гостей форума, рассказали им о самбо, которое с каждым годом привлекает в свои ряды все больше и больше спортсменов. Только в нашем регионе за последний год количество занимающихся увеличилось на полторы тысячи человек".