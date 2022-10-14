О фестивале

Соревнования пройдут с 9 по 13 ноября во дворце спорта "Айсберг"
СОЧИ, 20 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Краснодарские самбисты познакомили гостей и участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов с национальным видом спорта и пригласили их на чемпионат мира, который пройдет с 9 по 13 ноября во Дворце спорта "Айсберг" в Сочи.
В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.
"Самбо на площадке единоборств в Олимпийском парке представили сильнейшие спортсмены Краснодарского края - мастер спорта международного класса Виталий Верхотуров, победители юниорских первенств мира Карлен Полян и Арсен Хянджян, - рассказал ТАСС представитель Федерации самбо и дзюдо Сочи Николай Иванов. - Спортсмены провели мастер- классы для гостей форума, рассказали им о самбо, которое с каждым годом привлекает в свои ряды все больше и больше спортсменов. Только в нашем регионе за последний год количество занимающихся увеличилось на полторы тысячи человек".
Краснодарские самбисты познакомили гостей форума с будущими участниками главного старта самбистов нынешнего года. "Мы подарили гостям нашей площадки буклеты о предстоящем чемпионате мира, рассказали о его участниках. Причем не только российских, но и зарубежных - ведь к нам приходила молодежь самых разных стран - из Азии, Африки, Кубы, Чехии. Все они с удовольствием попробовали на себе самбистскую технику, делали броски и не без удовольствия позволяли бросать себя", - сообщил Иванов.
"Для нас фестиваль в Сочи стал великолепной возможностью не только рассказать о себе, но и познакомиться с самыми разными ребятами, обменяться контактами. Ведь это и есть главный смысл происходящего на фестивале", - подчеркнул Иванов.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.