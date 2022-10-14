Адаптационные работы на стадионах ЧМ-2018 по футболу пройдут в январе-марте

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Адаптационные работы на всех 12 стадионах чемпионата мира 2018 года по футболу в России пройдут в январе-марте. Об этом журналистам на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи рассказал гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Мы не стали скрывать, что в Самаре было отставание по определенным видам работ, но коллеги из ФИФА [Международной федерации футбола] получили все заверения от генерального подрядчика и от заказчика строительства, что стадион будет сдан в срок, что окончание строительства - конец декабря. И что в январе, в феврале и в марте на каждом из стадионов пройдут адаптационные работы по приспособлению к чемпионату мира. Это предполагает и создание временной инфраструктуры, и определенные косметические изменения в чаше стадиона", - сказал Сорокин.

"Нам кажется, что дела с подготовкой стадионов идут хорошо. Стадионы в финальной части готовности, только недавно состоялся инспекционный визит ФИФА. Конечно, есть определенные небольшие замечания, стадион - могучий, сложный организм, и не бывает, чтобы все было идеально. Замечания носят небольшой, технический характер, в целом ФИФА выразила удовлетворение ходом подготовки инфраструктуры и самого чемпионата мира", - добавил он.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.