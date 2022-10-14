О фестивале

Глава АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что вклад добровольцев в экономику страны может быть очень значительным

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Деятельность волонтеров в России и их потенциальный вклад в экономику страны пока недооценены, считает генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Об этом она сказала ТАСС в кулуарах Фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"У многих до сих пор есть стереотип, что добровольцы - это какие-то попрошайки, какие-то сумасшедшие активисты, которым что-то нужно, и не понятно, как с ними коммуницировать. На самом деле мы в России не можем еще оценить экономический, социальный эффект от деятельности волонтеров, хотя в мире, например в Канаде, это сопоставимо по вкладу в ВВП с отраслями автомобилестроения и сельского хозяйства. Нам сегодня далеко пока об этом говорить, но даже тот вклад, который вносят сегодня в рамках своей деятельности социальные некоммерческие организации и добровольцы, он для каждого региона абсолютно существенен", - сказала Чупшева.

По ее мнению, нужно проводить обучающие сессии для чиновников, для институтов, которые взаимодействуют с добровольцами, волонтерами, чтобы они понимали, как с ними работать.

Глава АСИ отметила, что агентство вместе с Общественной палатой и правительством РФ работает над законопроектом, который определит статус волонтера, добровольца, добровольческой организации и добровольческой деятельности.

"Это нужно для того, чтобы все уровни власти видели субъект взаимоотношений", - пояснила она. По словам Чупшевой, это будет ключевым моментом для начала создания механизмов и инфраструктуры поддержки добровольчества на региональном уровне.

"В проекте закона закладываются в том числе и материальные меры поддержки: это и имущественная поддержка на региональном уровне, и финансовая поддержка - мы говорим о грантах, которые можно выделять через поддержку социальных некоммерческих организаций, содержание центров развития добровольчества в регионах", - сказала Чупшева.

"Это многократно окупаемые расходы, потому что вклад добровольцев и некоммерческих организаций в экономику региона, в экономику страны может быть очень значительным. Речь идет о миллионах, причем уже не рублей, а долларов, если говорить о проценте вклада в валовом региональном продукте и валовом внутреннем продукте страны", - подчеркнула она.

Поддержка волонтерского движения, по ее мнению, может состоять в создании ресурсных центров для развития добровольчества, грантовой, имущественной поддержке, предоставлении арендных площадей для добровольческих и волонтерских организаций и центров, а также в предоставлении оборудования, одежды и питания для волонтеров, оплате их проезда к месту деятельности.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.