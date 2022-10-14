Сбербанк изучает способы защиты от мошенников в сфере криптовалют

В банке отметили, что использовать криптовалюту "пока не готовы"

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Сбербанк пока не намерен использовать криптовалюты в бизнесе, но изучает их, чтобы защититься от мошенников, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Мы не боимся криптовалют. Но чтобы мы могли защищаться, мы должны в деталях понимать, как действуют мошенники. Каждый их шаг нами должен изучаться", - рассказал Кузнецов.

Защищенность технологий и инфраструктуры криптовалютного рынка находится на низком уровне - и недавно в двух известных швейцарских инвестфондах похитили активы в криптовалюте на очень крупные суммы, рассказал зампред Сбербанка. "Сегодня мы глубоко изучаем эту тему, но, к сожалению, пока нет никаких решений, как двигаться дальше. И использовать криптовалюту мы пока не готовы", - сказал Кузнецов.