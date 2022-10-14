О фестивале

Профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен отметил слова Владимира Путина о необходимости соблюдать имеющиеся соглашения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Британский политолог, профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен заявил, что Вашингтон полностью игнорирует международные соглашения. Об этом он заявил в пятницу на специальной сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов, комментируя итоги 14-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Современная администрация США, мягко говоря, абсолютно игнорирует имеющиеся соглашения. И ничего полезного для международных операций в этом нет, - заявил эксперт. - Поэтому хотел бы особо отметить речь президента России Владимира Путина, который заявил о необходимости соблюдать имеющиеся соглашения. Это касается, как договора о нераспространении ядерного вооружения, так и иранской сделки".

В целом, по словам Ливена, очередная встреча дискуссионного клуба получилась особенно интересной.

"Мы обсуждали широкий спектр проблем, заглядывая как в прошлое, так и будущее, - пояснил эксперт. - И думаю, что нам удалось выявить несоответствие между мелким характером проблем в отношениях России со странами Запада в сравнении с общими гуманитарными кризисами и проблемами, которые нам необходимо решать совместно".

В свою очередь директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета Петр Дуткевич выделил в выступлении российского лидера три главных пункта.

"Во-первых, это призыв к мировым лидерам стать более ответственными, - отметил эксперт. - Во-вторых, надо быть последовательными: если вы что-то говорите, то выполняйте".

"И третий пункт - Россия сильная и будет действовать в соответствии со своими принципами и согласно своей истории", - добавил эксперт.

"Эти три момента кажутся мне очень важными, потому что они вводят новый элемент в диалог между РФ и другими странами: Россию надо не только уважать, но и очень серьезно воспринимать как одного из основных мировых игроков", - резюмировал Дуткевич.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.