В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Волонтеры чемпионата мира по футболу 2018 года в России на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи представили свои проекты для всероссийского конкурса, который будет реализован в рамках программы "Поколение-2018", запущенной оргкомитетом "Россия-2018".

Свои программы волонтеры представили на сессии "Наследие волонтерской программы чемпионата мира по футболу 2018 года", в которой приняли участие генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. В пятницу, 20 октября, стартовал прием заявок для участия в конкурсе волонтерских проектов. Победители получат право на обучение в школе инновационного центра "Сколково", где под руководством экспертов доработают свои идеи в готовые к реализации проекты.

Представленные на фестивале проекты имели совершенно различную тематику. Высказывались идеи проведения ежедневных тренировок во время чемпионата мира, предлагалось провести флешмоб для пропаганды женского футбола, был представлен проект по созданию пандусов из переработанного пластика.

"Волонтерская программа - наша гордость, - отметил Сорокин. - Мы получили беспрецедентное количество заявок - чуть менее 180 тыс., причем из огромного числа стран. Эта география поражает. Мы не мыслим организацию чемпионата мира без вас".

Волонтеры готовы реализовать проекты по украшению своих городов, созданию интернет-платформы, которая помогла бы объединить население России всех возрастов, и много других идей.

"Без вас, волонтеров, никогда не будет чемпионата мира, - отметила Самура. - Благодарю вас за вашу работу на Кубке конфедераций, я с нетерпением жду чемпионат мира, чтобы увидеть вас и вашу преданность делу через несколько месяцев".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября, когда в Москве состоялся международный парад- карнавал студенчества. Основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.