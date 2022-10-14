Урманов заявил, что сохранил с Липницкой добрые отношения и продолжает тренировать в Сочи

Российская фигуристка объявила о завершении карьеры в сентябре текущего года

Липницкая, которая после Игр-2014 в Сочи начала сотрудничество с Урмановым, завершила спортивную карьеру в сентябре нынешнего года. Урманов продолжает работу в Сочи на льду Центра фигурного катания имени Татьяны Волосожар и Максима Транькова, где в последнее время тренировалась Липницкая.

СОЧИ, 20 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов сохранил со своей ученицей Юлией Липницкой самые добрые отношения после ее ухода из спорта, в настоящее время он продолжает работать в Сочи, где тренирует юных фигуристов. Об этом Урманов рассказал ТАСС.

"Мы завершили работу с Юлей, но сохранили добрые отношения - постоянно на связи, общаемся, недавно виделись в Сочи на сентябрьских прокатах сборной, - рассказал Урманов. - Я продолжаю работу на сочинском льду, у нас много подающих надежды фигуристов, в частности, Мария Павлова, она стала пятой на первом этапе Кубка России нынешнего года, или Варвара Кисель. Мы набрали и совсем маленьких детей, они уже начинают подтягиваться на новый уровень".

На вопрос ТАСС о тренерских амбициях, Урманов ответил: "Какие амбиции, снимите розовые очки. У нас есть материал, с которым мы работаем, и я не понимаю некоторых тренеров, которые жалуются - у нас такие дети, которых выгонять пора. Например, у нас тренируется восьмилетний мальчик, который еще год назад был на льду корявым крючком, а сейчас он вырос, прибавил, и я как тренер вижу результаты своей работы, а это ли не здорово?"

Липницкая в составе сборной России одержала победу на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году в командных соревнованиях. Также она завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года.