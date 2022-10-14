По данным на июль 2017 года, на Netflix доступны фильмы, сериалы, стендапы, телешоу на 20 языках мира

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Язык кино универсален, и он может объединить в цифровую эпоху весь мир. Об этом в пятницу на панельной дискуссии "Межкультурный диалог на благо мира" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов рассказал голливудский продюсер, глава сценарного факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Нил Ландау, тесно сотрудничающий с компанией Netflix - одним из крупнейших поставщиков фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.

По данным на июль 2017 года, на Netflix доступны фильмы, сериалы, стендапы, телешоу на 20 языках мира. Компания, как отметил Ландау, в 2018 году планирует потратить более $15 млрд на покупку и развитие кинокомпаний, в том числе в других странах мира.

"Я очень верю, что кино - это универсальный язык, который может всех нас объединить. Сейчас мы вступили в эпоху революции цифрового телевидения. Netflix объединяет мир, рассказывая истории. Netflix известна во всех странах мира, за исключением Северной Кореи, Сирии и Китая", - рассказал американский продюсер.

Молодой человек из зала задал вопрос, не считает ли Нил Ландау, что распространение Netflix по всему миру не является глобализацией в чистом виде, а является в некотором отношении американизацией. Ландау отметил, что при распространении речь идет не только об экспорте американских сериалов и фильмов.

"Netflix тратит на это большие деньги. Только за следующий год будет потрачено более $15 млрд на развитие и приобретение других компаний, в том числе компании в других странах, которые будут работать с местными творческими людьми, создавать свои программы", - сказал Ландау.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.