Об этом первый замруководителя администрации президента заявил перед началом финального боя турнира "Битва роботов", который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ, глава российского оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) Сергей Кириенко выразил надежду, что единственными конфликтами, которые останутся на Земле, будут развлекательные битвы роботов.

"Было бы очень здорово, если бы единственными конфликтами, которые остались в нашем мире, были вот такие "битвы роботов", - сказал Кириенко перед началом финального боя турнира "Битва роботов", который проходит в рамках ВФМС.

Выступая перед участниками турнира, Кириенко отметил, что за созданием каждого "робота-бойца" стоит большая работа его создателей. "Это лишь отчасти игра, в остальном это серьезная работа по созданию новых технологий", - заключил он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.