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20 октября, 18:28
Росатом: все контракты на строительство первой АЭС в Египте парафированы

Подписание договоров начнется после прохождения окончательных процедур на территории Египта, отметил глава Росатома Алексей Лихачев

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Все контракты на строительство первой АЭС в Египте парафированы, подписание состоится по итогам окончательных процедур согласования. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Все контракты парафированы, мы их подпишем как только окончательные процедуры пройдут на территории правительства Египта. С нашей стороны корпорация готова, уполномоченный орган египетской стороны проводит сейчас внутригосударственные процедуры для подписания", - сказал Лихачев.

"Здесь никакой ни интриги, ни сложности: партнер будет готов - мы подпишем", - добавил Лихачев.

Межправительственное соглашение о строительстве первой АЭС в Египте по российским технологиям Москва и Каир подписали в ноябре 2015 года. Стороны договорились, что АЭС будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Запуск первого блока АЭС намечен на 2024 году. Общая стоимость проекта оценивается в $30 млрд.

Ранее Египет завершил согласование по контракту на строительство АЭС. Лихачев заявлял, что госкорпорация рассчитывает подписать контракт на строительство АЭС "Дабаа" в Египте уже в этом году. В годовом отчете госкорпорации отмечалось, что Росатом планирует подписать EPC-контракт (engineering, procurement and construction - способ контрактования в строительной отрасли) на строительство первой в Египте АЭС.

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