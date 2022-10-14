Директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Артем Шадрин подчеркнул, что сейчас успешные люди создают благотворительные фонды

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Число новых проектов в социальной сфере в последнее время растет, некоммерческие проекты станут проектами будущего, где молодые люди смогут реализовывать свои идеи и менять мир к лучшему. Такое мнение высказали эксперты в ходе дискуссии "Третий сектор и его вклад в развитие общества" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"В последнее время стало все больше и больше появляться стартапов в социальной сфере. Это могут быть социальные предприниматели, которые работают в бизнесе…, это могут быть некоммерческие организации, которые с нуля оказывают услуги, которые реально востребованы", - сказал директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин.

Он отметил, что начинает формироваться структура поддержки некоммерческих инноваций, создавая условия на базе университетов. В этому году стартовал проект "Вузы как центры пространства создания инноваций". Более 100 вузов подали заявки, сейчас идет отбор по нескольким направлениям: технологические инновации и инновации социальные.

Он также напомнил молодым людям, что стремление к социальной ответственности - это тренд времени. "Если мы посмотрим, то самые успешные люди, бизнесмены, предприниматели, что они делают? Они создают благотворительные фонды", - сказал Шадрин.

"Некоммерческий сектор - это сектор будущего", - добавил он.

Делать мир чуточку лучше

По словам директора Агентства социальной информации, члена Общественной палаты РФ Елены Тополевой-Солдуновой нередко некоммерческие организации воспринимается людьми как место, где другие проводят свободное время, могут сделать что-то на общественных началах, после работы. При этом в некоммерческих организациях очень востребованы профессионалы.

"Все больше людей приходит в некоммерческие организации как волонтеры и добровольцы, сейчас это еще и место для профессиональной самореализации", - сказала она. Одна из сложностей связана с тем, что некоторые люди не ожидают, что, несмотря на то что они работают на общественных началах, без зарплаты, у них все равно есть определенные отношения, обязательства перед организации.

При этом именно в некоммерческой организации волонтер или сотрудник чаще всего может реализовать свои проекты, получить уникальный опыт.

"Молодые люди, когда они выбирают, куда пойти на работу, теперь могут выбирать и работу со смыслом", - добавила Солдунова.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.