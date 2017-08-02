В Петербурге не планируют возрождать вытрезвители к ЧМ-2018

Форварды рвутся в президенты: футболисты в попытках построить политическую карьеруСпорт 2 августа, 17:46
Трамп подписал закон о санкциях против РоссииМеждународная панорама 2 августа, 17:30
Математика как учеба и отдых: медалисты рассказали о подготовке к мировой олимпиадеОбщество 2 августа, 17:27
Медучреждения Москвы не ожидают наплыва пьяных в день ВДВОбщество 2 августа, 17:18
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрывПроисшествия 2 августа, 17:18
Импортный контейнерооборот КТСП в I полугодии 2017 года достиг 142,7 тыс. TEUТранспорт 2 августа, 17:15
ЦБ оценил рост ВВП России в III квартале на уровне 1,5-1,8%Экономика и бизнес 2 августа, 17:13
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство РоссииПолитика 2 августа, 16:56
Грызлов назвал увеличение военных расходов Украиной тревожным сигналомПолитика 2 августа, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга не планируют возрождать вытрезвители в городе, в том числе на время проведения матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Об этом ТАСС сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
31 июля главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что вытрезвители должны появиться в России до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Вопрос, кто будет этим заниматься (МВД или Министерство здравоохранения), по его словам, пока не решен.
"На уровне Минздрава, как я понимаю, единой позиции относительно целесообразности создания этих учреждений нет. Более того, полномочий у Минздрава регулировать медицинскую деятельность в этих учреждениях тоже нет. На сегодняшний день в Петербурге инициативы по их (вытрезвителей - прим. ТАСС) созданию нет и не планируется ", - сказала Митянина.
Она добавила, что дополнительных задач медучреждениям в связи с возможным увеличением людей в состоянии алкогольного опьянения в период проведения чемпионата мира город также не ставит. "У нас количество прибывающих туристов в многомиллионом городе велико всегда. Это не повод создавать такого рода лечебное учреждение. Тем более я уверена, что нашей медицинской системы достаточно для того, чтобы оказать помощь", - сказала вице-губернатор.
В 1990 году в России работало 1,249 тыс. вытрезвителей, в 2006 году - 608. В 2011 году вытрезвители отделили от МВД, чтобы передать их в ведение Минздрава, однако этого не произошло. В итоге эти учреждения были закрыты. В настоящее время граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляют в больницы или отделения полиции.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.