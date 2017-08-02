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В Петербурге не планируют возрождать вытрезвители к ЧМ-2018

Спорт Футбол ЧМ-2018 по футболу
2 августа, 16:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, августа. /ТАСС

Вице-губернатор города заявила, что "нашей медицинской системы достаточно для того, чтобы оказать помощь" гражданам в состоянии алкогольного опьянения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга не планируют возрождать вытрезвители в городе, в том числе на время проведения матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Об этом ТАСС сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

31 июля главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что вытрезвители должны появиться в России до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Вопрос, кто будет этим заниматься (МВД или Министерство здравоохранения), по его словам, пока не решен.

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"На уровне Минздрава, как я понимаю, единой позиции относительно целесообразности создания этих учреждений нет. Более того, полномочий у Минздрава регулировать медицинскую деятельность в этих учреждениях тоже нет. На сегодняшний день в Петербурге инициативы по их (вытрезвителей - прим. ТАСС) созданию нет и не планируется ", - сказала Митянина.

Она добавила, что дополнительных задач медучреждениям в связи с возможным увеличением людей в состоянии алкогольного опьянения в период проведения чемпионата мира город также не ставит. "У нас количество прибывающих туристов в многомиллионом городе велико всегда. Это не повод создавать такого рода лечебное учреждение. Тем более я уверена, что нашей медицинской системы достаточно для того, чтобы оказать помощь", - сказала вице-губернатор.

В 1990 году в России работало 1,249 тыс. вытрезвителей, в 2006 году - 608. В 2011 году вытрезвители отделили от МВД, чтобы передать их в ведение Минздрава, однако этого не произошло. В итоге эти учреждения были закрыты. В настоящее время граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляют в больницы или отделения полиции.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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