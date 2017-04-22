Зарубежные гости форума в Ялте совершили автопробег на раритетных "Победах"

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ЯЛТА, 22 апреля. /ТАСС/. Зарубежные участники Ялтинского международного экономического форума совершили автопробег по южному побережью Крыма до Ливадийского дворца с посещением винодельческого предприятия "Массандра" и ялтинской набережной на раритетных "Победах", "Волгах", "Москвиче" М-407 и "ЗиМ-12".
"В автопробеге приняло участие 20 машин. Самая старшая из них, ГАЗ-М-20 "Победа" 1945 года выпуска, шла в голове колонны", - рассказал ТАСС руководитель клуба ретроавто "Победа" из Севастополя Ян Беляхский.
В автомобилях - представители КНР, Чехии, Ирландии, Греции, Турции, Иордании, Вьетнама и других стран.
Весь путь протяженность более 50 км с остановками занял около трех часов. Автомобили были украшены гербами республики Крым и символикой Ялтинского форума. Автопробег проходил под девизом "Время России".
"Прогуливаясь по набережной Ялты, я увидел, что это прекрасный европейский город, и я хочу, чтобы и представители других стран также могли для себя открыть Крым", - отметил участник форума, экс-советник бывшего президента Франции Николя Саркози Жан-Пьер Тома. "Это очень важно, поскольку с исторической точки зрения Крым - мировое наследие. Мир должен его ценить", - сказал он.
Ялтинский международный экономический форум проходил 20-22 апреля. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.