Активисты не нашли источники неприятного запаха на Московском НПЗ в Капотне

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Активисты и экологи Подмосковья, посетившие Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне, не нашли источники неприятного запаха, на который с начала сентября 2017 года жалуются жители востока Москвы и области. Об этом сообщил заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

"Объезд территории и посещение основных объектов показал, что завод не может быть источником выбросов, накрывающих восток Москвы и Подмосковья. Порадовало, что реконструкция [завода] идет заданными темпами, и ее экологическая направленность сохраняется", - цитирует Расулмухамедова пресс-служба МНПЗ.

Ранее пресс-служба администрации Балашихи сообщила, что представители столичных и областных властей, а также активисты, журналисты и эксперты Росприроднадзора будут искать источник неприятного запаха на промышленных предприятиях юго-востока. 2 октября состоялся визит на мусоросжигательный завод №4, 3 октября - на Люберецкие очистные сооружения (ЛОС) Мосводоканала, а 5 октября участники рейда отправятся на мусорный полигон "Кучино".

Выбросы сероводорода в Москве

С начала сентября станции Мосэкомониторинга на востоке и юго-востоке Москвы неоднократно фиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе. Наибольшие концентрации фиксировались станциями контроля "Кожухово" и "Жулебино", которые контролируют зону влияния мусорного полигона "Кучино", мусоросжигательного завода №4 и ЛОС.

20 сентября Росприроднадзор сообщал, что фоновое загрязнение сероводород в Москве создают свалки и очистные сооружения.