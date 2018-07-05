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В Великом Новгороде откроют реабилитационный центр с бионическими технологиями

Общество Здоровье
5 июля, 13:23 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 5, июля. /ТАСС

Планируется, что в учреждении восстановительные курсы смогут проходить люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими ограничениями по здоровью

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Областные власти намерены в течение трех лет открыть в Великом Новгороде реабилитационный центр, который станет частью нового медицинского кластера. Центр будет специализироваться на производстве бионических протезов, которые, в том числе, будут помогать в реабилитации пациентов, сообщил в четверг ТАСС министр промышленности и торговли Новгородской области Илья Маленко.

"По медико-реабилитационному кластеру, который сейчас формируется в Новгородской области, уже определено порядка 15 участников, которые будут заниматься производством средств реабилитации для инвалидов. Но конечной целью будет создание центра, где люди с ограниченными возможностями здоровья могли бы проходить реабилитацию. Это пилотный проект в России, таких у нас больше нет", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что работа над созданием центра займет около трех лет. По его словам, планируется, что в учреждении восстановительные курсы смогут проходить люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими ограничениями по здоровью.

Министр добавил, что с кластером уже согласились сотрудничать новгородские компании и предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. "На сегодняшний день мы делаем упор на производство приборов для людей с нарушением опорно-двигательной системы. Это бионические приборы, протезы, их производители на сегодняшний день в России представлены в ограниченном количестве", - рассказал Маленко.

Как уточнил министр промышленности, к кластеру также присоединилась компания новгородского разработчика, который создал образцы многофункциональных бионических протезов рук для взрослых и детей. В выпуске этой продукции заинтересовано местное оборонное предприятие "Квант". С учреждением в том числе будут сотрудничать производители инвалидных кресел, инновационный центр "Сколково", новгородское протезно-ортопедическое предприятие и опытное конструкторское бюро "Планета". К работе также привлекается новгородской госуниверситет, который подготовит соответствующих специалистов.

По словам Маленко, после окончательного формирования кластера, работа над которым началась в конце 2017 года, его участники смогут рассчитывать на господдержку по линии Минпромторга. "Программа предусматривает до 50% по возмещению затрат на технологические и процессные мероприятия", - уточнил он.

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