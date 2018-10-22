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Пресс-центр
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Первая российско-испанская неделя языка и культуры
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Год музыки Великобритании и России 2019
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Ремонт и строительство дорог Ленинградской области в 2019 году
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Школа – центр социума: презентация стратегии "Рыбаков Фонда"
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Опасно, весна! МЧС России и Росгидромет о паводках и природных пожарах в 2019 году