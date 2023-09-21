Пермский Театр-Театр представил премьеру оперы "Сердце Пармы" по роману Иванова

Серия показов пройдет с 21 по 24 сентября

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Пермский академический Театр-Театр представил премьеру оперы "Сердце Пармы" по одноименному роману Алексея Иванова. Необычная для театра постановка воплощена режиссером Олегом Глушковым и посвящена 300-летию Перми, сообщает корреспондент ТАСС.

"Роман "Сердце Пармы" мне приглянулся больше 10 лет назад. Все эти годы меня не покидала мысль воплотить "Сердце Пармы" на нашей сцене, и к трехсотлетию Перми она реализована. Мы приобрели права на театральное воплощение романа, и в декабре 2021 года при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках фестиваля "Лаборатория мюзикла" провели конкурс среди творческих команд, готовых реализовать проект. Нам хотелось оригинального, своего, самобытного воплощения этого, на мой взгляд, очень хорошего замысла автора. В конкурсе победила концепция команды режиссера, хореографа Олега Глушкова", - рассказал художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм.

По словам авторов спектакля, опера - образец синтетического искусства, в ней соединяются вокал, пластика, драматическое существование актеров, элементы кукольного театра и эффектная сценография. Актеры не только поют, но и играют на специально сделанных музыкальных инструментах - пэлянах, барабанках, медных духовых.

Как пояснил дирижер-постановщик оперы Кирилл Бузмаков, музыку спектакля можно сопоставить со стилем и слогом Алексея Иванова. "В партитуре существуют женская и мужская сферы: струнные и деревянные духовые поддерживают игру девушек на народных музыкальных инструментах, а медные духовые подчеркивают твердость мужских голосов и их музыку. Каждый исполнитель на сцене не только поет, но и использует музыкальные инструменты", - рассказал Бузмаков.

Премьерная серия показов оперы "Сердце Пармы" пройдет с 21 по 24 сентября. В рамках этих показов в театре будут представлены три тематические выставки. Помимо этого, 24 сентября все желающие зрители смогут посетить бесплатную лекцию музыковеда и музыкального критика Юлии Бедеровой, посвященную современному музыкальному театру.

Пермский академический Театр-Театр - один из ведущих театров Перми. Он был создан в 1927 году как театр рабочей молодежи, а затем стал называться драматическим. В 2007 году Пермский академический театр драмы переименовали в Театр-Театр, главной идеей превращения было создание внутри театра особого сценического пространства, посвященного театру как роду искусства и вмещающего в себя максимальное количество театральных форм. Спектакли театра неоднократно были удостоены российской премии "Золотая Маска".