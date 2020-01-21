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75-летие Победы

Акция "Дорога памяти", приуроченная к 75-летию Победы, стартует в Армении

Мероприятия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в трех городах Армении

ЕРЕВАН, 21 января. /ТАСС/. Землю с мемориалов на территории Армении периода Великой Отечественной войны отправят в Россию в рамках патриотической акции Минобороны РФ "Дорога памяти", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник сообщают из пресс-службы посольства РФ в Ереване.

"Предполагается изъятие земли с мемориалов периода Великой Отечественной войны для ее исторической закладки на территории Главного храма ВС РФ. Торжественные мероприятия состоятся в городах Дилижан (городское кладбище, ул. Э.Цатурян‚ 23 января 2020 года), Гюмри (городское кладбище №21, Ереванское шоссе, д.342/5, 24 января 2020 года) и Ереван (центральное городское кладбище "Тохмак", ул Нубарашен, 25 января 2020 года)", - отмечается в сообщении.

Посольство России приглашает всех желающих принять участие в вышеуказанных церемониях, символизирующих вековую дружбу и общую историю наших народов, уважение к памяти воинов, отдавших жизнь за независимость родины.

"Дорога памяти"

Международная акция "Дорога памяти" завершится 9 мая 2020 года, когда в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Подмосковье будет открыт главный храм Вооруженных сил РФ. К его подножию доставят около 15 тыс. капсул с землей, собранной с захоронений советских воинов по всему миру, а также капсулы с водой с мест гибели советских военных кораблей.

Храм возводится на добровольные пожертвования. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства символически связаны с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Высота звонницы - 75 метров, диаметр барабана центрального купола - 19,45 метра, а высота малого купола - 14,18 метра в память о 1418 днях, что длилась война.

На территории комплекса также откроется филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ. В нем можно будет увидеть исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Центральное место займет уникальная мультимедийная галерея, для пополнения которой каждый может прислать фотографии своих родственников - участников войны, партизан, работников оборонных предприятий, жителей блокадного Ленинграда и фронтовых корреспондентов. После модерации и проверки эти фото включат в единый информационный массив.

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АрменияРоссия75-летие Победы
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