Сенатор Ковитиди: многие преступления фашистов в Крыму впервые получат правовую оценку

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Многие эпизоды преступлений фашистских оккупантов в крымской горной деревне Лаки в Бахчисарайском районе региона, сожженной в 1942 году, впервые получат надлежащую правовую оценку, сказала в четверг ТАСС сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, семья которой пострадала от рук захватчиков.

Генпрокуратура РФ ранее в четверг сообщила, что следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в период оккупации Крыма во время Великой Отечественной войны. В частности, не в полном объеме были оценены данные о варварствах нацистов и их пособников в Алуште, Евпатории, Симферополе, Белогорском и Бахчисарайском районах, где замучили и убили более 17 тыс. человек, в том числе стариков, женщин и детей. Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано около 3 тыс. человек.

"Никогда эти зверства не были предметом надлежащей правовой оценки. По Лакам никогда вопрос не поднимался, хотя все знают, что это зверства, это страшно и были совершены чудовищные преступления. И то, что Генеральная прокуратура РФ обратила на это внимание, это значимое событие в преддверии 75-летия великой Победы", - считает Ковитиди.

Расстрелы и поджоги

Деревня Лаки находилась высоко в горах, была скрыта от оккупантов так надежно, что жители вывешивали красные флаги на домах и помогали крымским партизанам. О трагических событиях, произошедших 23 марта 1942 года, парламентарию рассказывала ее бабушка Анастасия Арваниди. В тот момент всех взрослых мужчин уже мобилизовали в Красную армию, в колхозе оставались лишь инвалиды, женщины и дети.

"Всех согнали на площадь. Бабушка тоже побежала на площадь, а ее мама, которая была слепой, осталась дома и была заживо сожжена - подперли дверь входную, заколотили досками окна и подожгли дом", - рассказала Ковитиди.

На площади фашисты отсортировали от женщин стариков и мальчиков, а после расстреляли и сожгли в здании магазина. "Дети бежали к мамам, прятались под юбки, залезали на деревья. Немцы стаскивали их. Дикий крик стоял, плакали женщины. Стоял дикий вой собак, бабушка это прекрасно помнила", - говорит парламентарий.

Убили захватчики и 16 женщин, остальных погнали в Бахчисарай.

Неперевернутые страницы

По ее словам, следователи ранее никогда не проводили следственные действия по факту убийства прабабушки и тети ее матери, а также массового расстрела стариков и мальчиков в магазине.

По словам Ковитиди, никто из жителей не стал сотрудничать с оккупантами, многие партизанили сами или собирали провиант для борцов с захватчиками Крыма. Не исключает сенатор, что доложил об этом кто-то из жителей соседних деревень.

"Помимо деревни Лаки в Крыму, еще есть не одна страница истории, которую необходимо внимательно прочесть. Потому что партизанский Крым еще не изучен надлежащим образом и зверства фашистов на полуострове в отношении мирного населения в полной мере еще не изучены. Я твердо уверена, что это необходимо делать, потому что это нужно тем, кого с нами нет, нужно живым - нам с вами, внукам и детям тех, кто видел все эти зверства", - убеждена Ковитиди.

Крым в годы войны

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года, когда на мысе Херсонес в Севастополе оружие сложили остатки немецких войск. По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибло около 1 млн человек.

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