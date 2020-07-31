Война и жизнь старейшего десантника России Георгия Ивкина

Ветерану ВДВ сейчас 95, он живет в Красноярске. На фронт 17-летий юноша попал в 1942 году, сначала в пехотное училище, потом — в Воздушно-десантные войска, где прослужил почти до самой Победы

История семьи Нас встречает невысокий и крепкий мужчина, выглядит гораздо моложе своих 95. К нашему приезду, конечно, готовился: форма десантника, вся грудь в орденах и медалях, бело-голубые полоски тельняшки. Привычным движением поправляет голубой берет — гордость всех членов этого воинского братства. Родился Георгий Ивкин в 1925 году в селе Русское Добрино Самарской области, куда когда-то, после отмены крепостного права, пришли жить еро предки. У деда Константина Макаровича было собственное подворье. В годы коллективизации он отдал его под колхозный двор, и это позволило семье избежать репрессий. Не обошли они только дядю Ивкина — Василия Константиновича: он был сослан на Соловки, потом строил Беломорканал, но вернулся живым. В начале 1930-х годов в Поволжье начался голод. Маленькому Егору, среднему из шестерых детей, поручили тогда следить за малышами.

"Брал младших братьев и шел на речку пять километров. Что мы там только не собирали, чтобы пожевать и съесть, — вспоминает герой. — Бывало, видишь осот, вытянешь корень, помоешь в речке и жуешь. В рубашонки насобираем корней и идем обратно пять километров". В 1934 году отец Ивкина Терентий Константинович решил, что так больше невозможно, и завербовался на работы в Сибирь. Семья добиралась до нее целый месяц, но в итоге Ивкины оказались в Красноярском крае. Родители работали на строительстве железнодорожных путей в Красноярске, затем — на станции в Минино. Жили в вагончиках рядом со станциями. Когда срок полугодовой вербовки завершился, Ивкины решили остаться в сибирской глубинке: отец пошел работать на завод, переехали жить в бараки. Сейчас на этом месте находится красноярская больница № 20, говорит Георгий Терентьевич. Рядом как раз выстроили школу — новое здание казалось ребенку дворцом, он с удовольствием бежал туда учиться. "Где-то есть даже похвальная грамота от классного руководителя Ирины Александровны Зеленской за хорошую учебу и поведение", — улыбается ветеран. Многих учителей он помнит по имени-отчеству и сейчас. "Школьных учителей мы любили и слушали. Был у нас учитель русского языка — охотник и рыбак Ерофей Иванович, так, когда он что-то писал на доске, можно было любоваться его каллиграфией", — вспоминает мужчина. После седьмого класса Егор, посоветовавшись с отцом, решил поступать в речное училище. С корабля — на войну Закончился первый курс речного училища, началась практика на судоремонтном заводе в Красноярске. Шел июнь 1941 года. "Я учился на судомеханическом отделении, и мы должны были все знать и уметь. Была широкая производственная практика, но с началом войны ее сократили, а нас сразу перевели на военный режим", — говорит он. Молодого курсанта летом этого же года отправили кочегаром на пароход "Вейнбаум". В первом же рейсе с Ивкиным случилось сильнейшее обезвоживание: руководство судна не позаботилось ни об обеспечении работников водой, ни даже о том, чтобы они знали жизненно важные правила. "Существует режим питья, и он очень важен, нам это не рассказали", — подчеркивает Георгий Терентьевич, впомнив песню "Раскинулось море широко", в которой говорится о погибшем от теплового удара кочегаре.

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"Я чувствовал, что если пойду в обратный рейс, то просто не доживу до конца пути", — рассказывает Георгий Терентьевич. Во время стоянки он попросту сбежал, перебравшись на другой пароход. Вернувшись в Красноярск, юноша тут же отправился к начальнику судомеханической службы и рассказал о причине "бегства", так что "проступок" ему, конечно, простили. После второго курса Георгий Терентьевич стал третьим помощником механика на трехпалубном пароходе "Фридрих Энгельс". "Я сдал экзамен в судомеханической службе и стал третьим помощником, а это уже считалось командным составом", — рассказывает Ивкин. В ноябре пароход возвращался в Красноярск с юга края и из-за низкой воды на Енисее получил несколько пробоин. Речники смогли откачать воду и заделать пробоины, но в порт приписки до наступления холодов вернуться уже не успели.

"Пароход поставили на воду и доложили по радиосвязи в пароходство: судно на плаву, а уже пошла шуга (мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом и во время ледохода — прим. ТАСС), и нам сказали — ниже по левому берегу есть залив, там и будете зимовать", — говорит Георгий Терентьевич. Через неделю после того, как суда встали на зимовку, пришла радиограмма из краевого военкомата о том, что Ивкина и еще двух парней призывают на фронт. "Все понимали, что идет война, и не было вопросов: как, зачем, почему. Есть приказ, говоришь: "Слушаюсь!" — и все". Тогда Ивкин, конечно, не подозревал, что с боями ему придется пройти от Украины до Вены, но до самого Берлина дойти не суждено. Из пехоты в десант Заканчивался 1942, начинался 1943 год. Это было время перелома, Советская армия добивала окруженную в Сталинграде 6-ю немецкую армию фельдмаршала Фридриха Паулюса. Из Красноярска сибиряк попал в Первое Астраханское пехотное училище в Перми, куда эвакуировали материальную базу и немногочисленные кадры его училища. "Однажды нас подняли по приказу, комбриг сказал речь, что сибиряки-курсанты не должны посрамить честь училища, нас посадили на эшелон и отправили на фронт", — вспоминает красноярец. В июне 1943-го Ивкин и другие солдаты приехали в город Киржач во Владимирской области, где формировалась 15-я воздушно-десантная бригада. Поначалу не было ни жилья, ни еды. Тогда Георгий отправился к командованию, чтобы рассказать о ситуации. "Чего нам только не выдали: были американские консервы и концентраты, теперь главной проблемой стало, чтобы с голодухи никто не бросился переедать, иначе могли бы получить заворот кишок", — говорит Ивкин.

Солдаты решили эту проблему самостоятельно: каждый взялся контролировать напарника. Потом в лесу построили землянки и десантные вышки, с которых молодые бойцы учились прыгать. "Сначала нас учили прыгать с аэростатов, научили приземляться на воду, в лесах, населенных пунктах. Потом было восемь прыжков с самолетов Ли-2 — точной копии американских "Дугласов", — вспоминает Ивкин. Совершали и регулярные марш-броски на 25 и 50 километров. Крупнейшая операция В сентябре 1943 года началась одна из крупнейших военных операций Советской армии — Днепровская. Три воздушно-десантные бригады разместились за рекой, задача — содействие войскам Воронежского фронта и дальнейшее наступление на Киев. Однако из-за ошибок в подготовке и проведении операции десантники были высажены разобщенно, попали в окружение, но все-таки сумели оттянуть на себя значительные силы врага. Соединение Ивкина в высадке и десантировании не участвовало, находясь в резерве главного командования.

Как впоследствии вспоминали бойцы 15-й бригады, в которой служил Ивкин, их перебросили на аэродром для последующей высадки в тыл немцев. Десантники вспоминали, что двое суток лежали с надетыми парашютами ПД-41, потому что сидеть с ними было неудобно, и ждали приказа о десантировании. Но командование, оценив потери от первых высадок, от этой идеи отказалось. Красноярец попал в разведвзвод батальонной разведки. Целью было находить у немцев в линии фронта слабые места и, забрасывая бойцов в тыл врага, готовить в этом месте прорыв. "Одна группа должна незаметно просочиться, вторая должна приблизиться с фронта. Задача просочившихся — наделать шуму и уходить вглубь. Немцы пытаются их поймать, но десантники-то — ребята бегучие, а немцы не очень любили бегать, они все больше на мотоциклах. И когда немцам суматоху делаем, идет прорыв", — улыбается Георгий Терентьевич. Второй шанс на жизнь Довелось Георгию Ивкину участвовать и в продвижении через Румынию. В то время румынский король Михай уже принял решение о выходе из войны, и Советская армия вступила на территорию Венгрии. Ивкин вспоминает, что немцы, когда у них возник дефицит топлива, закапывали танки в землю и использовали их как огневые точки. "Но щелкали мы их как семечки", — говорит он. В сутки подразделению Ивкина удавалось преодолеть от 10 до 30 километров.

Но окончание войны ему увидеть было не суждено: в начале апреля во время Венской наступательной операции Георгия ранило в ногу. "Увезли в госпиталь. Я говорю врачам: "Давайте быстренько ставьте меня в строй, чтобы мой полк далеко не ушел". Но через два-три дня у меня поднялась температура, врачи открыли бинты и поняли, что началась гангрена. Тогда и рухнула моя надежда быстро вернуться в строй", — с печалью в голосе вспоминает Ивкин. Врачи предлагали ампутацию ноги ниже колена и протез, но сибиряк категорически отказался. "У меня организм сильный, давайте вместе бороться, и если будем вместе бороться, то ногу мою сохраним", — убедил он медиков. Пулю из кости все же удалось извлечь, и ногу спасли. Но в госпиталях Георгий тогда провел почти год. А День Победы он встретил в Венгрии. "Выходил на улицу на костылях, царила эйфория, радовались все, в том числе и местное население. Наших раненых, кто не мог ходить самостоятельно, вывозили на каталках, кого-то выносили на носилках. Это было всеобщее ликование", — вспоминает Георгий Терентьевич. В первый эшелон, отправляющийся с ранеными в Советский Союз, он не попал по недоразумению: отстал от команды и был остановлен патрульными, а так как документы были у сопровождающих в колонне, то молодого солдата задержали. Как выяснилось потом, в этом бойцу крупно повезло. "Эшелон шел через Польшу, и его взорвали бандеровцы. Так и получилось, что, задержав меня, мне спасли жизнь", — вспоминает Ивкин. На родину он вернулся следующим эшелоном, который шел через Румынию. ВДВ на всю жизнь Вернувшись из армии в ставший родным Красноярск, Ивкин закончил машиностроительный техникум и пошел работать на Красноярскую ТЭЦ-1, потом на другую. Всего энергетике Георгий Терентьевич отдал без малого 60 лет.