Во Франции начали расследование по факту тяжелого ранения манифестанта

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Генеральная инспекция Национальной полиции Франции начала расследование по факту тяжелого ранения одного из манифестантов в субботу. Об этом в воскресенье сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер в интервью радиостанциям France Inter , France Info и газете Le Monde .

По его словам, в настоящий момент инспекция проводит расследование по 133 жалобам на полицию со стороны манифестантов. Отвечая на вопрос о ранениях, Кастанер признал, что со стороны полиции "были перегибы", однако по всем фактам "всегда проводятся расследования". "Это серьезная травма, о которой я сожалею", - добавил он.

Инцидент произошел в субботу в ходе протестов "желтых жилетов" возле Национального собрания (нижней палаты французского парламента). По данным телеканала BFMTV, полиция широко применяла гранаты со слезоточивым газом, чтобы отогнать агрессивно настроенных манифестантов, пытавшихся перелезть через ограду учреждения. Некоторые из протестующих начали подбирать эти гранаты и бросать их за ограду Нацсобрания. У одного из них граната взорвалась в руке, оторвав кисть.

Пострадавшему была немедленно оказана помощь на месте так называемыми "уличными врачами", находящимися среди манифестантов. В дальнейшем этот человек был госпитализирован.