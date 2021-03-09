Власти Коми доработают план развития моногородов Воркуты и Инты

СЫКТЫВКАР, 9 марта. /ТАСС/. План комплексного развития моногородов Воркуты и Инты в Республике Коми будет доработан в соответствии со Стратегией развития Арктической зоны РФ и наполнен более амбициозными целями, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства региона Ирина Бахтина.

"Сейчас правительство республики совместно с этими муниципалитетами, с депутатским корпусом, общественностью, предпринимателями готовит новый План комплексного развития моногородов Воркуты и Инты. Он должен быть утвержден на уровне правительства РФ в рамках плана реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ. Меры, обеспечивающие развитие этих моногородов, должны быть более амбициозными", - рассказала ТАСС зампред правительства региона.

В частности, пояснила собеседница агентства, прорабатываются условия с тем, чтобы обеспечить функционирование новой экономической основы Воркуты и Инты, в том числе по развитию угледобычи в Воркуте. Готовятся дополнительные предложения по интенсификации геологического изучения этих территорий, организации в Воркуте арктического медицинского кластера, а также федерального научного центра изучения вечной мерзлоты. Разрабатываются дополнительные меры поддержки и сохранения занятости в новых, несырьевых, обрабатывающих секторах экономики.

По словам зампреда правительства Коми, все это "мероприятия, которые кардинально помогут изменить ситуацию в Воркуте и Инте". Отдельный акцент - на улучшение транспортной доступности этих территорий. "В едином плане должны быть зафиксированы мероприятия с оценочной стоимостью и конкретными источниками финансирования", - отметила Бахтина.

Об арктическом медкластере в Воркуте

Власти региона связывают перспективы развития Арктической зоны РФ с созданием в Воркуте медицинского кластера. Он должен стать одним из региональных центров формирующейся арктической сети российской медицины, в том числе для оказания специализированной медпомощи экипажам судов по трассе Северного морского пути (СМП).

В настоящее время в высоких широтах по трассе СМП возможности для экстренной эвакуации тяжело больных или пострадавших работников из числа контингента практически нет. Воркута в условиях активного освоения Арктики и развития СМП имеет здесь конкурентные преимущества: круглогодично действующие железнодорожный узел, аэропорт, основные виды медпомощи, оказываемой постоянно проживающему населению Воркуты - это около 70 тыс. жителей, - третьего по величине города в Коми.

"Цель создания медкластера - медицинское сопровождение отраслей, участвующих в программах развития СМП, освоения Арктики, в том числе ресурсодобывающих производств, геологоразведочных проектов, программах Минобороны, ФСБ России. Для этого необходимо создание инновационного центра оказания специализированной медицинской помощи в Воркуте мощностью, как мы пока это видим, - до 150-200 коек. Во взаимодействии с федеральным Коми научным центром УрО РАН, с привлечением высококвалифицированных медицинских и научных кадров, с развитием телемедицины", - отметила зампред правительства региона.

Программа создания кластера получила согласование Минздрава РФ, ФМБА, на сегодня формируется рабочая группа из представителей федеральных и региональных органов власти для ее реализации, добавила собеседница агентства.

О Воркуте и Инте

В августе 2019 года Владимир Путин дал поручение разработать и утвердить до конца 2019 года комплексный план развития Воркуты и Инты, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи и на финансовое обеспечение этих планов.

По оценкам Минэкономразвития Коми, нынешние запасы позволят вести угледобычу в Воркуте до 2037 года. К 2037 году добыча угля снизится с нынешних 10-11 млн тонн до 0,2 млн, а производство угольного концентрата - до 0,1 млн тонн, если не будет развития угледобычи и строительства новых шахт. Возведение одной шахты для освоения перспективного Усинского угольного месторождения потребует порядка 10 лет и десятки миллиардов рублей инвестиций, отмечалось ранее.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входит семь населенных пунктов - город и поселки. Практический весь добываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат.

Ситуация в приполярной Инте намного сложнее. Градообразующее предприятие АО "Интауголь" признано банкротом и с июля 2018 года ликвидируется. Спроса на энергетический уголь, который добывался в Инте, по оценкам промышленников, не предвидится. Перспективный для Инты и всего региона проект реализует ООО "Тимано-Печорская газовая компания" - по поиску, разведке и разработке месторождений углеводородов в Интинском районе. Инта - приполярный моногород с населением около 27 тыс. человек.