Аномальные морозы установились в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 9 марта. /ТАСС/. Аномальные морозы со среднесуточной температурой на 10-12 градусов ниже климатической нормы установились в Архангельской области, сообщила во вторник ТАСС представитель отдела метеопрогнозов Севгидромета Вера Красильникова.

"Мороз можно назвать аномальным, в Архангельске холоднее нормы на 12 градусов, в восточных районах области - на 7-10 градусов и ниже", - сказала Красильникова.

В Архангельске утром во вторник температура опускалась до минус 34 градусов. Среднесуточная температура воздуха в норме для этого времени в Архангельске - минус 7 градусов, по области - минус 6-8 градусов. Как отметила собеседница агентства, со среды начнется потепление, но оно будет постепенным. "Потепление начнется с севера, сегодня ночью в южных районах - Котласском, Вилегодском, Ленском - ожидаем еще минус 30, завтра по области температура повысится до минус 18-23 градусов", - добавила она.

Март в регионе начался с аномальной оттепели, в Архангельске и западных районах области температура поднималась выше 0 градусов.