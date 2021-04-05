Станции сотовой связи и интернета построят в трех арктических поселках Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Арктические поселки Суринда, Волочанка и Новорыбная на севере Красноярского края обеспечат услугами связи, здесь в 2021 году впервые построят базовые станции сотовой связи и мобильного интернета, сообщила в понедельник пресс-служба министерства цифрового развития региона.

"Базовые станции сотовой связи и мобильного интернета впервые будут построены в поселках Балахтинского, Большемуртинского, Большеулуйского, Ирбейского, Саянского и других районов края, в том числе и в Арктической зоне: эвенкийском поселке Суринда, а также в Новорыбной и Волочанке на Таймыре. В результате сотовая связь и мобильный интернет появятся в 12 поселках края. Кроме того, средства краевого бюджета планируется выделить на предоставление доступа к интернету в 54 населенных пунктах", - сообщили в пресс-службе.

Мероприятия реализуются в рамках краевой госпрограммы "Развитие информационного общества". В краевом бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено 76 млн рублей.

В министерстве отметили, что в 2020 году в рамках госпрограммы услуги сотовой связи и мобильный интернет появились в 20 населенных пунктах, 87 поселков получили доступ в интернет, пять из которых - впервые. Всего с 2017 года за счет краевого бюджета более 37 тысяч жителей из 94 населенных пунктов обеспечены услугами сотовой связи, почти 28 тысяч человек из 142 населенных пунктов - доступом в интернет.

Суринда расположена в Эвенкийском районе края, здесь живут более 400 человек - в основном эвенки. Волочанка и Новорыбная находятся в Таймырском муниципальном округе. В каждом из поселков более 500 жителей, главным образом это долганы и нганасаны.