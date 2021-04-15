"Почта России" планирует использовать беспилотники на Чукотке

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Почта России" готовит проект по запуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для доставки писем и посылок на территории Чукотского автономного округа. Об этом сообщил в четверг во время телемоста Москва-Анадырь, организованного ТАСС в рамках III межрегионального форума "Идея - в бизнес. Бизнес - в результат", заместитель генерального директора по логистике АО "Почта России" Игорь Чебунин.

"Мы планируем инновационные процессы по всем направлениям. Важная история - экспериментальная маршрутная сеть беспилотных летательных аппаратов, [вопрос] мы сейчас прорабатываем с коллегами - потенциальными производителями, с правительством с точки зрения регуляторики экспериментально-правовых режимов. Считаем, что это не дань моде, не какие-то красивые картинки, это реальная насущная потребность, возможность обеспечить регулярную доставку с сокращенными сроками для жителей Чукотки. Можно будет с более серьезной регулярностью, частотностью доставлять более мелкие партии фактически в режиме аэрогазели", - сказал Чебунин.

По его словам, сейчас у "Почты России" в разработке 23 маршрута на территории округа с грузооборотом 450 тонн. На первом этапе планируется доставка корреспонденции и посылок от сортировочных центров до отделений связи, где груз уже принимают сотрудники почты, а почтальоны доставляют посылку, письмо непосредственно по адресу.

"Ряд производителей начинают производить и тестировать аппараты с грузоподъемностью до 200 кг, - сказал Чебунин. - Сейчас [планы] звучат несколько амбициозно, но кто первым на этот рынок войдет, тот в дальнейшим и будет "законодателем мод". Зарубежные коллеги активно тестируют метод. Для нас это не дань моде, это потребность людей на Чукотке".

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин назвал предложение "звучащим фантастично", но согласился, что доставка почтовых отправлений - важный вопрос для региона. "Если проект в том или ином виде будет инициироваться "Почтой России", мне кажется, это отличное решение, и Чукотка как никто может подойти в качестве пилотной площадки. Можно говорить, если это работает на Чукотке, то это такой знак качества. Сделанное для Арктики будет применимо в любых труднодоступных регионах", - сказал он.

"Почта России" присутствует на всей территории округа, в регионе работает 58 отделений почтовой связи. В 2020 году "Почтой России" на Чукотку доставлено более 900 тонн почтовых отправлений.