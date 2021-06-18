Хозяева тундры. Как в Якутской Арктике следят за белыми медведями

Медвежьи острова — шесть клочков земли в Восточно-Сибирском море, к северу от устья Колымы. Поросшие мхом и ягелем каменистые земли неизменно привлекают белых медведей, которые приходят сюда в поисках пищи и для зимовки с потомством — здесь находятся их родовые берлоги. За жизнью белых медведей на названных в их честь островах уже 20 лет наблюдает старший инспектор государственного природного заказника Руслан Слепцов

Отцовская наука Руслан Слепцов родился и вырос в якутском селе Походск, которое русские казаки-землепроходцы основали в низовьях Колымы еще в XVII веке как базу для дальнейшего освоения Арктики — прежде всего Чукотки. Затем семья Слепцовых перебралась в более крупный поселок Черский — райцентр все того же Нижнеколымского района Якутии. Здесь они живут и по сей день. Еще в 1991 году, вернувшись из армии, Слепцов устроился на работу в местный совхоз "Нижнеколымский" — стал рыбаком-охотником в Восточно-Сибирском море. Работать пошел в бригаду к своему отцу.

Описание Уже 20 лет Руслан Слепцов наблюдает за жизнью белых медведей на Медвежьих островах © Архив Института биологических проблем криолитозоны СО РАН

Вячеслав Саввич Слепцов — известный в Якутской Арктике человек: почетный охотник и рыбак, заслуженный работник сельского хозяйства. Именно он научил сына не только уважать, но и досконально знать природу — распознавать животных и птиц, понимать их характер и повадки. "У нас вся семья была на рыбе, на мясе — династия потомственных охотников и рыбаков. И это дело мы не оставляем. Учим навыкам своих детей. Добываем чир, муксун, ряпушку, омуль. Любимое блюдо — строганина", — рассказывает инспектор. В 2001 году, после закрытия совхоза, Слепцовых позвали на работу в создаваемый в районе ресурсный резерват "Курдигино-Крестовое". Эту огромную, в четыре раза больше Москвы, территорию учредили для защиты лаптевской популяции белых медведей (из 19 мировых популяций на территории России обитают три: карско-баренцевоморская, лаптевская и чукотско-аляскинская. Численность лаптевской популяции оценивается от 800 до 1,2 тыс. особей). "Места, где мы раньше охотились и рыбачили, стали особо охраняемыми природными территориями. И нам как людям, знающим тундру, предложили стать инспекторами", — рассказывает Слепцов. С тех пор вот уже 20 лет он наблюдает за жизнью белых медведей на Медвежьих островах. Чтобы дополнить практический опыт теоретической базой, Руслан Слепцов в 2013 году окончил Северо-Восточный федеральный университет в Якутске по специальности "Экология". Семейное дело Работа с белыми медведями тоже стала для Слепцовых семейным делом: отец Руслана Вячеслав Саввич — госинспектор на том же участке. "Когда отец уйдет на пенсию, его заменит мой сын Никита. Сейчас он в армии. Планирует поступить в Северо-Восточный федеральный университет на специальность "Экология". Опыт и желание у него есть: каждый год, начиная с полутора лет, Никита летом ездит на участок", — рассказывает Слепцов-средний. Руслан вместе с отцом почти полгода проводят в полной изоляции от "цивилизации". Инспекторский домик на побережье Восточно-Сибирского моря находится в 300 км от ближайшего поселка Черский. "У нас есть рация, интернет, спутниковое телевидение. Весной и зимой передвигаемся на снегоходах, а летом — на лодках. Продукты покупаем на свою зарплату. Топливо и часть продуктов возим на снегоходах или тракторе в конце зимы, в апреле", — описывает эколог жизнь в полярных условиях.

Инспекторы в основном занимаются учетом миграции белых медведей, ведут весенний учет родовых берлог на Медвежьих островах. "Ежегодно мы фиксируем от 20 до 23 особей, проходящих около нашего кордона. На Медвежьих островах количество родовых берлог в этом году составило 11. А вообще ежегодно фиксируем от пяти до восьми берлог", — говорит инспектор. Основная работа начинается с середины марта, когда, перезимовав, мишки вместе с потомством начинают выходить из берлог. Тогда Слепцовы по следам на снегу и берлогам определяют, сколько медвежат появилось на свет в холодную якутскую зиму. Осенью они проводят наблюдения на материковой части побережья Восточно-Сибирского моря. Здесь отец с сыном следят за переходом белых медведей на материк и определяют дальнейшие пути их миграции, подсчитывают косолапых. Глубокое знание и понимание этих животных позволяет им на глаз определить степень их упитанности, пол и возраст.

Описание За долгие годы работы Руслан Слепцов изучил все, что касается белых медведей, и теперь по следу может определить пол, вес и даже возраст животного © Архив Института биологических проблем криолитозоны СО РАН

Работать приходится в тяжелейших условиях — в сильный ветер со снегом, который образует на море непреодолимые преграды из торосов, в лютые морозы. Но Руслану нравится все, что связано с природой. "Без тундры долго не могу. Когда долго туда не выезжаю, меня начинает все раздражать: каменные стены вокруг меня сковывают. В тундре и дышится легче. За всю жизнь в тундре никогда не было простуды, а езжу туда с малых лет. Так же и мои дети. Наверное, скорее из-за морского воздуха. Даже отец в его возрасте всегда лучше чувствует себя там", — уточняет он. Повадки белых медведей Старший инспектор о медведях может рассказывать часами. За долгие годы работы он досконально их изучил и утверждает, что поведение медведей зависит от многих факторов, даже от упитанности. "Если животное упитанное, то его мало что интересует, и оно не продвигается в глубь материка. В целом могу сказать, что это осторожный зверь. Однако в тундре он ничего не боится. Он — хозяин, никогда назад не оглядывается", — описывает инспектор поведение полярных животных. Зимой белые медведи не встречаются в материковой зоне. "Белый медведь — животное мобильное. Все медведи, кроме самок, которые впадают в спячку, уходят далеко в море на талые трещины и разводье — пространство чистой воды между льдами, — продолжает рассказ Руслан. — Там охотятся и только осенью приплывают. В основе их рациона — морские млекопитающие: нерпа, тюлени. Они их вылавливают возле лунок".