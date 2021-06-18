Хозяева тундры. Как в Якутской Арктике следят за белыми медведями

Отцовская наука
Руслан Слепцов родился и вырос в якутском селе Походск, которое русские казаки-землепроходцы основали в низовьях Колымы еще в XVII веке как базу для дальнейшего освоения Арктики — прежде всего Чукотки. Затем семья Слепцовых перебралась в более крупный поселок Черский — райцентр все того же Нижнеколымского района Якутии. Здесь они живут и по сей день.
Еще в 1991 году, вернувшись из армии, Слепцов устроился на работу в местный совхоз "Нижнеколымский" — стал рыбаком-охотником в Восточно-Сибирском море. Работать пошел в бригаду к своему отцу.
Вячеслав Саввич Слепцов — известный в Якутской Арктике человек: почетный охотник и рыбак, заслуженный работник сельского хозяйства. Именно он научил сына не только уважать, но и досконально знать природу — распознавать животных и птиц, понимать их характер и повадки.
"У нас вся семья была на рыбе, на мясе — династия потомственных охотников и рыбаков. И это дело мы не оставляем. Учим навыкам своих детей. Добываем чир, муксун, ряпушку, омуль. Любимое блюдо — строганина", — рассказывает инспектор.
В 2001 году, после закрытия совхоза, Слепцовых позвали на работу в создаваемый в районе ресурсный резерват "Курдигино-Крестовое". Эту огромную, в четыре раза больше Москвы, территорию учредили для защиты лаптевской популяции белых медведей (из 19 мировых популяций на территории России обитают три: карско-баренцевоморская, лаптевская и чукотско-аляскинская. Численность лаптевской популяции оценивается от 800 до 1,2 тыс. особей).
"Места, где мы раньше охотились и рыбачили, стали особо охраняемыми природными территориями. И нам как людям, знающим тундру, предложили стать инспекторами", — рассказывает Слепцов.
С тех пор вот уже 20 лет он наблюдает за жизнью белых медведей на Медвежьих островах. Чтобы дополнить практический опыт теоретической базой, Руслан Слепцов в 2013 году окончил Северо-Восточный федеральный университет в Якутске по специальности "Экология".
Семейное дело
Работа с белыми медведями тоже стала для Слепцовых семейным делом: отец Руслана Вячеслав Саввич — госинспектор на том же участке.
"Когда отец уйдет на пенсию, его заменит мой сын Никита. Сейчас он в армии. Планирует поступить в Северо-Восточный федеральный университет на специальность "Экология". Опыт и желание у него есть: каждый год, начиная с полутора лет, Никита летом ездит на участок", — рассказывает Слепцов-средний.
Руслан вместе с отцом почти полгода проводят в полной изоляции от "цивилизации". Инспекторский домик на побережье Восточно-Сибирского моря находится в 300 км от ближайшего поселка Черский.
"У нас есть рация, интернет, спутниковое телевидение. Весной и зимой передвигаемся на снегоходах, а летом — на лодках. Продукты покупаем на свою зарплату. Топливо и часть продуктов возим на снегоходах или тракторе в конце зимы, в апреле", — описывает эколог жизнь в полярных условиях.
Инспекторы в основном занимаются учетом миграции белых медведей, ведут весенний учет родовых берлог на Медвежьих островах. "Ежегодно мы фиксируем от 20 до 23 особей, проходящих около нашего кордона. На Медвежьих островах количество родовых берлог в этом году составило 11. А вообще ежегодно фиксируем от пяти до восьми берлог", — говорит инспектор.
Основная работа начинается с середины марта, когда, перезимовав, мишки вместе с потомством начинают выходить из берлог. Тогда Слепцовы по следам на снегу и берлогам определяют, сколько медвежат появилось на свет в холодную якутскую зиму.
Осенью они проводят наблюдения на материковой части побережья Восточно-Сибирского моря. Здесь отец с сыном следят за переходом белых медведей на материк и определяют дальнейшие пути их миграции, подсчитывают косолапых. Глубокое знание и понимание этих животных позволяет им на глаз определить степень их упитанности, пол и возраст.
Работать приходится в тяжелейших условиях — в сильный ветер со снегом, который образует на море непреодолимые преграды из торосов, в лютые морозы. Но Руслану нравится все, что связано с природой.
"Без тундры долго не могу. Когда долго туда не выезжаю, меня начинает все раздражать: каменные стены вокруг меня сковывают. В тундре и дышится легче. За всю жизнь в тундре никогда не было простуды, а езжу туда с малых лет. Так же и мои дети. Наверное, скорее из-за морского воздуха. Даже отец в его возрасте всегда лучше чувствует себя там", — уточняет он.
Повадки белых медведей
Старший инспектор о медведях может рассказывать часами. За долгие годы работы он досконально их изучил и утверждает, что поведение медведей зависит от многих факторов, даже от упитанности.
"Если животное упитанное, то его мало что интересует, и оно не продвигается в глубь материка. В целом могу сказать, что это осторожный зверь. Однако в тундре он ничего не боится. Он — хозяин, никогда назад не оглядывается", — описывает инспектор поведение полярных животных.
Зимой белые медведи не встречаются в материковой зоне. "Белый медведь — животное мобильное. Все медведи, кроме самок, которые впадают в спячку, уходят далеко в море на талые трещины и разводье — пространство чистой воды между льдами, — продолжает рассказ Руслан. — Там охотятся и только осенью приплывают. В основе их рациона — морские млекопитающие: нерпа, тюлени. Они их вылавливают возле лунок".
При этом инспекторы заметили, что в последние годы медведи стали чаще заходить глубоко в материковую зону: "Их видели около Походска в прошлом и в этом году. В поисках питания заходят в глубь до 60 км. Раньше мы никогда такого не замечали. Думаю, это происходит из-за глобального потепления. Проникновение животных в глубь материка опасно тем, что могут быть встречи с населением. Возрастают и риски браконьерства".
Еще один момент, на который обращает внимание инспектор, — это неожиданно раннее появление медведей на побережье островов. Если раньше они приплывали сюда только осенью, то теперь могут появиться уже в середине июля. Это тоже может быть связано с нехваткой пищи: находясь на побережье, медведи могут питаться падалью, которую выносит из моря.
Спасение Колыманы
Весной 2012 года при патрулировании архипелага Медвежьих островов Слепцов вместе с коллегами спас одинокого белого медвежонка. Несколько дней поисков матери-медведицы результата не дали — она или погибла, или потеряла дочку в сильной пурге.
Инспекторы взяли голодную малышку на временную экспедиционную базу на месте бывшей полярной станции на острове Четырехстолбовой.
"Мы шли по следу где-то три километра. Нашли ослабленного медвежонка, силы которого были на исходе. Но он сопротивлялся изо всех сил, кусался. Такое поведение характерно для детенышей-самцов, но это оказалась самка", — вспоминает инспектор.
Позже жители Якутии назвали медвежонка по имени реки — Колыманой. Полторы недели, до перевозки в Якутск, Слепцов кормил сироту с рук — раствором из сгущенного молока, кашами с добавлением нерпичьего жира (жир нерпы обладает высокой энергетической ценностью и богат витаминами, включает ценное для здоровья вещество — омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты). Когда "умку" перевозили в Якутск, в самодельную клетку положили вещи и одежду Руслана, чтобы животное спокойно перенесло дальнюю поездку.
Теперь Колымана живет в зоопарке недалеко от Якутска. Однажды эколог навещал ее, и молодая самка узнала своего спасителя, позволила ему войти в клетку.
Инспектор внимательно следит за новостями из жизни медведицы, которая недавно родила второго медвежонка. "У меня, конечно, особенное отношение к ней, и меня волнует ее судьба", — улыбается Слепцов.
Сейчас команда инспекторов готовится к новому сезону. В июле, как только позволит ледовая обстановка, они вернутся к работе. В этом году им предстоит провести учет численности не только белых медведей, но и щенков песцов, а также леммингов, сапсанов и кречетов.
Дмитрий Осипов