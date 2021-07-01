Тридцать пять километров размышлений. Поездка по самой красивой узкоколейке мира

Как-то журнал Forbes опубликовал рейтинг самых интересных железных дорог мира. Лидером оказалась маленькая Кудемская узкоколейка под Северодвинском. Больше всех, кажется, тогда удивились ее пассажиры. Расписание неудобное, конечная станция — неизвестный поселок Белое Озеро, инфраструктуры нет. Что есть? Чуть больше 30 км петляющих в тайге рельсов, дорожных споров и новостей. Мимо озер, дачных поселков, многоцветья леса осенью, деревьев в инее зимой. Уходящий, исчезающий мир, красивый по-своему

Один путь До станции Водогон, откуда пять раз в неделю уходит тепловоз, от Северодвинска ездит рейсовый автобус. Пассажиры приезжают заранее — кто-то, чтобы занять место, кто-то просто закончил в городе все свои дела. Иногда ждут в вагонах по несколько часов. Летом к составу дополнительно прицепляют обрешетку — открытую платформу со скамьями по бокам.

"Раньше последней станцией было Палозеро, потом поселок расселили и людям дали жилье у нас — на Белом озере. — Лариса Лукина везет в переноске кошку Мусю, пожалела — забрала из приюта. — Но никто родные дома не бросил. Сейчас туда ездят на дрезинах". Они с мужем Сергеем и сами не готовы постоянно жить в Северодвинске, когда могут — приезжают на Белое озеро. Говорят, что хотели бы переехать насовсем, но в поселке нет работы, а ездить в город не позволяет расписание тепловоза. Утром в восемь — поздновато, обратно в пять — наоборот, рано. Да и ходит поезд не каждый день. Автомобильной дороги нет. Тепловоз стоит отдельно, машинист топит печку — прохладно. Чуть позже прицепит вагоны. Чтобы скоротать время в пути, пассажиры играют в карты, для этого в вагоне даже припрятан "стол".

Поезд трогается. Раньше у него была еще одна остановка — в поселке Кудьма, в 90-е ее закрыли. Мимо проплывают цветные дачные дома, пути идут практически по огородам. После Кудьмы, если уйти на несколько километров в лес, можно увидеть Амбурский скит. В середине XIX века там жили старообрядцы, в основном женщины. Поезд идет среди деревьев, и вдруг неожиданно слева открывается озеро. Лес на той стороне отражается в воде. Говорят, особенно красиво осенью, а в конце весны здесь, на Пихтальском озере, останавливаются на привале лебеди.

Через полтора часа поезд приходит на Белое озеро. Дальше по узкоколейке, до Палозера, бегут дрезины. На два поселка их около 70. Среди водителей "пионерок", как здесь называют эти самодельные средства передвижения, есть правила: вечером все добираются из города, утром — наоборот. Пути всего одни, ширина детская — 75 сантиметров. В социальных сетях даже создали чат, где пишут, куда и во сколько едут. Лариса и Сергей "Раньше на работу в столовую я ходила к четырем утра. Стоишь и не знаешь, как дорогу перейти: в ту сторону пути заняты тепловозами и пустыми сцепами — ехать в лес. В другую — полными древесиной, в город везти. Сейчас все пусто", — рассказывает Лариса. Они с Сергеем хотят развивать в Белом Озере туризм. Идей много — так же, как и вопросов.

Описание Сергей и Лариса Лукины и социальный работник Татьяна Швец © Вера Костамо/ТАСС

"Желающие приехать и сейчас есть, но нужно, чтобы им было где и остановиться, и пообедать, например. У меня мечта — отремонтировать старый вагон и сделать в нем кафе. Еще здорово собрать вещи, фотографии, истории людей, связанных с узкоколейкой, — открыть музей. У нас много озер, отличная рыбалка, красивый лес, можно проводить пешие и велопрогулки", — говорит Сергей. Размещать туристов пока негде. А расписание поезда не дает возможности в тот же день вернуться в город. Летом проще — переночевать можно в палатке у озера. "Никто в поселке не сдает комнаты и даже не откликается на такие вопросы в соцсетях. — Сергей ведет группу Белого озера во "ВКонтакте". — У нас не принято".

Описание Озеро Белое, вокруг которого располагается одноименный поселок © Вера Костамо/ТАСС

Для однодневной поездки тепловоз можно взять в аренду, обойдется такая экскурсия примерно в 15 тыс. рублей для группы. Есть в поселке школа и детский сад, кочегарка, почта, магазин и фельдшерско-акушерский пункт. "Если что-то случается, скорая к нам приехать не может, она ждет на Водогоне. А больного с фельдшером везет тепловоз. Если состояние позволяет, можно уехать на дрезине". Кошка Муся изучает дом, смотрит круглыми глазами из соседней комнаты. Лариса рассказывает, что может кормить туристов обедами и пирогами. Понять бы, как это устроить. "Мы бы очень хотели приехать с Сережей и здесь жить. В городе невыносимо. А как? До пенсии надо доработать". Дорога жизни "До 2005 года все деревянные здания Северодвинска были построены на лесе, заготовленном здесь. Сейчас идет обратная тенденция — старые дома разбирают, и древесина попадает в котельную на Белом Озере. Упали лесозаготовки, и люди ушли. Раньше в детском саду было 90 человек, сейчас пять. В школе максимально было 320 учеников, сегодня 16", — рассказывает Виктор Тихонов, начальник Белозерского территориального отдела администрации Северодвинска. Он приехал в поселок в 1982 году, работал учителем.

Описание Школа в поселке Белое Озеро © Вера Костамо/ТАСС

С середины ноября по март в Белом Озере живут 106 человек. Летом население увеличивается до 500−600 человек. "Для нас УЖД — дорога жизни. И рожать, и хоронить, и в магазин, и в кино", — говорит Тихонов. Сейчас в Архангельской области осталось три узкоколейные железные дороги. Кроме Кудемской еще в Верхней Тойме, в Плесецком районе.

Описание Поселок Белое Озеро © Вера Костамо/ТАСС

"Задумок очень много, но их сложно воплощать. У нас проблема с инфраструктурой: ее нет. Есть идея построить восьмиквартирный дом, и один подъезд отдать под гостиницу. Как решить вопрос с питанием, думали неоднократно. Раньше организованные группы мы кормили в школе, комплексный обед обходился в сто с небольшим рублей. Сейчас в школе мы не можем принимать. Кроме этого, на линии два тепловоза, встает вопрос: везти туристическую группу или обычный рейс". Настоящие "Все пропало мгновенно, как так произошло? — Зоя Семеновна Лобур переехала в Белое Озеро в 1955-м. — Помню, первый раз по узкоколейке добиралась в поселок знакомиться: народа в вагоне тьма-тьмущая, на одной ноге стояла. Билеты собирала бабка боевая". Работала медиком в детском саду, потом "поняла, что знаний, которые дали на курсах, недостаточно для качественной работы", и ушла на УЖД.

Описание Зоя Лобур в молодости © Личный архив Зои Лобур

"Мы возили очень много леса. Но и людей старались всех увезти, по две дежурки ходили каждый день. — Зоя Семеновна показывает альбомы с фотографиями. Вот она — молодая медсестра в детском саду, вот в поселке проводят конкурс на лучшего рыбака, вот площадка для танцев. — Все у нас было". Постепенно к Зое Семеновне заглядывают соседи, приходит соцработник Татьяна Швец. Вспоминают ту самую статью в Forbes, спорят, нужны ли в Белом Озере автомобильная дорога и туристы. "Хотелось бы, чтобы поселок жил. — Татьяна заходит к Зое постоянно, кроме нее в Белом Озере есть еще один соцработник. — Вода, дрова, продукты, пенсии, постирать, прибрать. У меня десять человек в попечении. Всех надо успокоить, со всеми поговорить. Мне нравится моя работа. Она по мне, по моему характеру. Я сама вырастила пятерых сыновей, у меня уже двое внуков".

Описание Зоя Лобур и Татьяна Швец © Вера Костамо/ТАСС

Татьяна с Зоей сидят рядом и обнимаются. Позже Татьяна на квадроцикле догонит нас и передаст еще горячие пироги от другой своей подопечной. Путь из Белого Озера Одинаковых дрезин не бывает. У каждой свои особенности. Знакомый Лукиных, тоже Сергей, покрасил свою в заметный красный цвет. Согласился довезти нас до ближайшего пересечения с автодорогой, оттуда можно заказать такси до Северодвинска. В этих местах нормально попросить подвезти гостей — все охотно отзываются. От ветра не спрятаться, сидим мы на жестком ящике, но все эти неудобства не замечаешь: вокруг, на расстоянии вытянутой руки — тайга.

Описание Житель Белого Озера Сергей охотно согласился отвезти нас к автодороге, откуда можно вызвать такси © Вера Костамо/ТАСС