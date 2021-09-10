Место съемки — Мурманская область. Почему Заполярье — "счастье киношного кладоискателя"

В Мурманской области за 100 лет сняли 120 фильмов, но в последние годы съемочных площадок столичных режиссеров в Заполярье становится все больше — привлекают то ли суровые пейзажи Крайнего Севера и уникальная природа Кольского полуострова, то ли логистические, технические и творческие возможности для кинопроцесса. Мы пообщались с теми, кто развивает кино в Заполярье и кто приезжает туда его снимать, чтобы выяснить, чем же так привлекательна для кинематографистов Мурманская область

Глубокая натура "В прошлом году в Мурманской области сняли пять проектов разных жанров, правда, они еще не дошли до зрителя. С начала этого года закончили уже шестой — продолжение сериала "Черное море" — "Баренцево море", съемки которого стартовали в начале августа", — рассказывает руководитель регионального Центра поддержки кинопроизводства Светлана Солдатова. Прямо сейчас в Териберке одновременно снимаются сразу четыре проекта: психологический триллер "Туман", короткометражки "Мой Север" и "На костях" и драма "Три минуты молчания". Светлана уверена: для кинематографистов Заполярье — это счастье кладоискателя, ведь здесь можно найти все что угодно. "Какие-то не тронутые сайдингом дома, которые нужны для исторических фильмов, маленькие поселки вроде Мишуково, Ура-Губы, где время остановилось, разного уровня террасы, сопки, озера, уникальные технические возможности для съемок и, конечно, доступная Арктика всего в двух часах лета от Москвы", — перечисляет Светлана.

Описание Руководитель регионального центра поддержки кинопроизводства Светлана Солдатова © Пресс-служба центра поддержки кинопроизводств

Галина Лифанова, генеральный директор московской компании "Гамма", которая уже 18 лет работает на рынке кинопроизводства, говорит, что Мурманская область ее покорила. "Мы полны впечатлений от дней, которые провели на Кольском полуострове, во-первых, от природы: замечательные озера, бескрайняя тундра. Все просто поражает своей неповторимостью", — Лифанова не сдерживает эмоций. Она вместе с делегацией других российских кинематографистов приехала на Крайний Север, чтобы выбрать локации для будущих кинокартин. Все сразу отметили удобную логистику и хорошие дороги Мурманской области. "Есть два аэропорта — в Мурманске и Апатитах, железная дорога, любую технику легко доставлять на автотранспорте. Есть гостиницы и недорогое питание в кафе", — отмечают все участники группы, в составе которой — известные сценаристы Вера Шер, работавшая над "Тайнами следствия", Игорь Тер-Карапетов ("Небо в огне", "Гадалка"), автор и режиссер Александр Казакевич (студия "Неофит", Москва), снимающий ленты для телеканала "Культура", сама Галина Лифанова, генеральный директор студии "Гамма продакшн" (Москва), а также Светлана Стасенко — кинорежиссер студии "Пассажир", которая уже наметила для себя места в мурманской Кандалакше, где будет снимать свой новый фильм. "Я не первый раз в Мурманской области и делала здесь два документальных фильма, один из которых должен выйти этой осенью. Меня настолько поразили эти края, что я написала сценарий игровой, полнометражный, для того чтобы снять картину именно здесь, потому что я считаю, что это места, которые идеально подходят для рассказа о русском характере, вообще о русском человеке. Это настолько выражает нашу сущность, что мне кажется, что какой-то глубокой и сильной натуры и не нужно искать", — говорит Стасенко. С ней соглашается и Светлана Солдатова. "Наша природа — суровая, северная, она помогает раскрытию характера. Одно дело, когда человек проходит свою тропу испытаний в очень комфортных условиях, где-нибудь на пляже в Сочи, а у нас это из серии "Выжившего" или "Как я провел этим летом". Это тундра, когда все против тебя, а это подчеркивает твою силу. Сейчас есть запрос на героев — людей, которые преодолевают жизненные и природные обстоятельства", — уверена Солдатова. Не только сильный характер Однако Мурманская область подходит не только для съемок суровых испытаний. Природа здесь настолько многогранна, что старинный поселок на берегу Баренцева моря — Териберка, где снимался "Левиафан", за несколько часов езды на автомобиле сменяется Кировском, который в фильме "Тайна перевала Дятлова" перевоплотился в сибирские города Вижай и Ивдель.

Описание Село Териберка в Мурманской области © Ирина Мандрыкина/ТАСС

"Здесь комплексно есть все, Кольский полуостров как макропавильон, где можно снять что угодно. У нас уже снимали мистический сериал "Мертвое озеро", фильм ужасов "Кольская сверхглубокая" тоже частично снят здесь, документальные фильмы, драмы, взять тот же "Левиафан" Звягинцева, много фильмов про войну, например "Кукушка" Рогожкина", — перечисляет Светлана Солдатова, под чьим руководством мурманский центр развития кинопроизводства помогает режиссерам, приезжающим снимать в Мурманскую область. Мурманский центр поддержки кинопроизводства Еще несколько лет назад в Мурманской области подобного центра просто не существовало, однако запросы столичных кинематографистов на местных киноэкспертов росли, и стало понятно, что необходимость назрела. "Здесь нужны были люди, которые помогали бы столичным киноделам и направляли их. У нас есть здесь связи, мы тут выросли и, конечно, много знаем того, о чем человек из Москвы или Петербурга, который хочет снимать здесь кино, даже не подумает", — уверена Солдатова. Режиссер Светлана Стасенко вспоминает, как съемки одного из ее документальных фильмов в Заполярье оказались под угрозой. "Если бы не продюсерский центр, фильма бы просто не было. Я приехала сюда с неправильно составленной заявкой, и Светлана Солдатова вместе со мной сидела и все переделывала, переписывала, в конце концов получилась картина, за которую мне не стыдно" — откровенничает Стасенко.

Описание Светлана Стасенко © Пресс-служба Центра поддержки кинопроизводств

"В мурманском центре работают люди, которые говорят с нами на одном языке, — подхватывает Галина Лифанова, — это люди, увлеченные кинопроизводством, знающие его. С ними очень просто иметь дело, мы даже консультировались при написании сценария картины, которую планируем снимать в будущем году на Кольском полуострове. Одно дело в интернете сидеть изучать, а когда ты звонишь, задаешь какие-то вопросы, и тебе подсказывают, связывают с нужными людьми, это очень круто". Технические возможности Людей, которые могут помочь со съемками кино в Мурманской области, хватает. По словам столичных кинематографистов, здесь можно с легкостью набрать весь второй состав съемочных групп. "Это и осветители, и вторые режиссеры, операторы, в Мурманской области есть несколько театров, где можно взять и актеров эпизода, и массовку. Наша компания "Гамма" сняла здесь уже несколько фильмов, очень активно задействовали местных актеров. Из Москвы или Петербурга можно везти минимум группы и набирать всех здесь", — уверена Галина Лифанова.

Описание Специалисты мурманского Центра развития кинопроизводства активно помогают столичным кинематографистам. На снимке: Ольга Волова, кинорежиссер (Москва), Ольга Мартисова, режиссер-документалист (Санкт-Петербург), Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области, Дмитрий Комаров, экскурсовод историко-этнографического комплекса "Тоня Тетрино" (Мурманская область, Терский район). © Пресс-служба центра поддержки кинопроизводств

Светлана Солдатова подтверждает слова Галины: "Местным жителям это очень интересно, еще бы, сниматься бок о бок с известными актерами. Недавно на съемках сериала "Баренцево море" радиоведущая из Мурманска стала дублером Екатерины Вилковой — это был уникальный опыт". Полярный день и режимные съемки Уникальный опыт во время сьемок могут получить не только местные жители, ставшие актерами, но и приезжие киношники: только тут их ждет полярный день. Летом за Полярным кругом солнце вообще не заходит за горизонт, и, соответственно, всегда светло. Галина Лифанова смеется, что из-за этого природного явления продюсеры (конечно, в шутку) готовы не давать актерам спать, чтобы они работали круглосуточно. А если серьезно, то у полярного дня действительно есть большой плюс — режимные съемки на природе, которые в обычных условиях можно проводить только в короткое время сумерек перед закатом, здесь могут длиться сколько угодно. Такое время съемок очень любят киноператоры, считая его золотым.