Огонь, вода и ржавые трубы. Как корреспондент ТАСС отправилась очищать Русскую Арктику

Всероссийский студенческий корпус спасателей по всей стране собрал добровольцев, чтобы они помогли сделать Русскую Арктику чище. Вместе с ребятами отправилась и наша журналистка. Рассказываем, как она работала в поселке Тикси вместе с волонтерами и экспертами АНО "Чистая Арктика"

"Меня в отряде женщиной-Халком прозвали. Все потому, что я очень сильная и упорная, стараюсь наравне с парнями работать. Хотя парни и ругаются, конечно", — улыбается длинноволосая и хрупкая, как тростинка, девушка, держа наперевес обломок ржавой трубы. Ее зовут Вика Торченова, ей 21 год, и она уже отучилась в колледже на учителя младших классов. В планах — получать образование дальше. А пока есть свободное время, Вика решила стать волонтером и записалась во Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) в родном Владикавказе. И сейчас она аж в пяти тысячах километров от дома — в поселке Тикси в Якутии.

В республике сейчас много огня — полыхают лесные пожары. Есть и вода: Тикси — важный порт Северного морского пути. А еще здесь есть ржавые трубы — остатки когда-то действующих производств, заводов, цехов, затонувшие корабли. Вику интересует металл — она приехала в Тикси добровольцем специально, чтобы убирать ржавый мусор с просторов Русской Арктики. Полузаброшенная столица Вместе с Викой, не считая меня, в Тикси приехали еще шестеро парней и девушек, все они — добровольцы ВСКС из разных регионов России. Перелет был не простой: добраться до Тикси можно только с пересадкой в Якутске, оттуда лететь несколько часов на крошечном самолете "Ан", а затем еще дальше — из аэропорта в поселок на внедорожнике. Но ребята словно бы и не устали совсем — сразу же рванули к морю. Нет, не купаться, а оценить фронт предстоящих работ. Искупаться все равно бы не получилось: вся береговая линия пока не скованного льдами, но уже очень холодного моря Лаптевых усыпана острыми черными камнями. Ими можно было бы просто любоваться, но и это не выйдет: берег завален кусками железа, обломками труб, пакетами и даже старыми лодками.

Тикси, поселок городского типа и административный центр Булунского района Якутии, в 1970–1980-е годы был столицей Советской Арктики и до сих пор считается морскими воротами Северного морского пути. Расположенный тут порт полудействующий, полузаброшенный — тут остались ненужными техника, контейнеры и даже целые корабли. Без спецсредств не обойтись Волонтеров к этой поездке отбирали не в случайном порядке — все они опытные добровольцы ВСКС, знают технику безопасности, умеют оказывать первую помощь, работать в сложных условиях, ходить в походы и преодолевать трудности. К тому же ребят специально экипировали — выдали им штаны и куртки из прочной ткани, непромокаемые берцы, шапки, утепленные жилеты, термобелье, конечно, перчатки — сразу по несколько пар. За работой наблюдает эксперт от проектного офиса "Чистой Арктики", который намечает ребятам объем работы. "И не потому, что добровольцы "волынят", наоборот, бывает, за уши не оттащишь, приходится останавливать, едва не силой вести на обед", — смеется временный "контролер", руководитель экспедиционной группы проекта "Чистая Арктика" Владислав Финьков.

Уже через несколько минут я понимаю, о чем он — добровольцы перемещаются так быстро, что делать видео или фото становится почти нереально. Прошу на пару минут остановиться, чтобы сделать фото, но в ответ слышу: "Некогда, мы работать приехали, а не на видео сниматься". Глядя на них, невозможно удержаться и не помочь. Специальной экипировки мне не выделили, но тут же выдали перчатки и попросили собирать самый легкий мусор. Быстро сказалась неподготовленность: уже через полчаса я тяжело дышала, руки ныли, а ноги гудели. Ребята же с прежним проворством, подшучивая друг над другом, продолжали очищать берег, пока Владимир не скомандовал "обед" — объявление, которому, кажется, обрадовалась только я. Остальные стали выпрашивать "еще пять минуточек". Географ глобус любит "Быть добровольцем — это призвание. Если хочется, так хоть веревкой меня привяжи, а я все равно уеду людям помогать", — улыбается Роман Слуцкий, отвечая на вопрос, зачем ему понадобилось ехать в такую даль, чтобы разгребать мусор. Роман небольшого роста, коренастый, модно подстриженный и все время улыбающийся. Он командир отряда, ребята так и вьются вокруг него, заливаясь смехом в ответ на его прибаутки вроде "кто будет плохо работать, оставим здесь до полного исправления". Поговорить удается во время небольшого перерыва. На вид Роману не больше 25, удивляюсь, узнав, что на самом деле 40, дома ждут жена и две дочери. Роман — учитель географии и обожает путешествия. "Почему меня дети уважают? А я просто не повзрослел, я один из них. Потому и слушаются, и трубы таскают вместе со мной. А если мы, взрослые, на диван сядем и будем молодежь отправлять работать, никто в Арктику не поедет", — уверен Роман.

Описание Роман Слуцкий, Асланбек Мазлоев и Владислав Котоман © Валентина Брыкалина/ТАСС

С этим охотно соглашается Лада Хахлева, она вместе с ним приехала из Белгородской области. Ладе 19, и она в команде "заводила", старается ни от кого не отставать и не останавливается ни на секунду. Рядом Настя Генералова из Омска, учится на психолога, но мечтает работать в МЧС. Владислав Котоман, ему тоже 19, он вернулся из армии в июле, а в августе уже рванул в Арктику. Саше Королеву — 21, он студент из Омска и пока не определился с будущим, но уверяет, что волонтерство не бросит никогда. И Асланбек Мазлоев, которому уже 27 лет, учил языки программирования, но решил также приложить силы в ВСКС и сейчас работает с ребятами помладше. На вопрос, почему стали добровольцами, каждый из них отвечает одинаково: не представляю себя без помощи людям. Новые дороги из старых зданий Вместе с волонтерами в экспедицию отправились и эксперты проектного офиса АНО "Чистая Арктика". Идея создания проекта принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку", программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. "Дело в том, что России принадлежит 40% арктических территорий. И освоение Арктики, которое велось с 30-х годов, всегда было связано с поставками сюда оборудования для заводов, цехов. Но то, что завозилось и приходило в негодность, никогда из Арктики не вывозилось. Соответственно, появился большой накопленный ущерб — по всем арктическим территориям мы видим наличие громадного объема металлолома, вышедших из эксплуатации зданий, различных объектов уже непонятного назначения, руины. Все, что было накоплено, все это нужно очищать, убирать: здания превращать в щебенку, уже есть такие технологии, и использовать для отсыпки дорог, а металл отправлять на переплавку", — объясняет руководитель проектного офиса "Чистая Арктика" Александр Марков.

Он и его коллеги — ученые-экологи, специалисты по строительству и сносу зданий, переработке мусора — обязательно обследуют местность перед тем, как допустить к ней волонтеров. "Каждое загрязнение требует особого подхода. Например, металлические бочки с химическими отходами просто так трогать нельзя, только хуже можем сделать. У нас работают научно-исследовательские группы, которые обследуют местность, специальные рабочие, которые заняты на тяжелых и опасных работах, волонтеров мы привлекаем только туда, где безопасно", — говорит Марков. В этом году "Чистая Арктика" уже побывала на Таймыре, в Норильске, Архангельской области, на Ямале. Только на Таймыре было убрано более 200 кубометров строительных отходов и около 100 тонн металлолома. "На Таймыре люди вообще не верили, что получится убрать руины, которые стояли там больше 80 лет. А потом, когда увидели результат нашей работы, стали предлагать свою помощь, записываться в волонтеры", — рассказывает Марков. На Севере все только начинается В первый же день работ ребята убрали несколько десятков метров береговой линии. В Тикси живут меньше пяти тысяч человек, и приезд экспедиции проекта "Чистая Арктика" стал для них праздником. 25 августа, в день официального старта проекта, на уборку вышел буквально весь поселок — пенсионеры, школьники, учителя, врачи и власти. Участников угощали кашей из полевой кухни. А желающим затем предложили записаться в добровольный отряд, который планируется в ближайшее время создать в Тикси.