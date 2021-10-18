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Лазерная физика для японского лингвиста.
Лазерная физика для японского лингвиста.
Лазерная физика для японского лингвиста.
Лазерная физика для японского лингвиста.
Лазерная физика для японского лингвиста.

Лазерная физика для японского лингвиста. Зачем иностранцы едут учиться в Архангельск

Тайсуке Нагасе
© Ирина Скалина/ТАСС
Тайсуке Нагасе учится в Северном арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске третий год. Лингвист по первому образованию, в России он изучает лазерную физику и взаимодействие излучения с веществом. Дома в Японии он не был уже два года, с родными и близкими общается исключительно по телефону и в интернете. Говорит, что скучает, но его поддерживает уверенность, что после окончания архангельского вуза он будет уникальным специалистом

Около Управления международного сотрудничества в САФУ на разных языках написано "Добро пожаловать!". Тайсуке находит китайский вариант и читает, я пытаюсь повторить за ним четыре певучих слога. После десятой попытки Тайсуке утешительно говорит: "Не переживайте, японцы тоже в основном не знают китайский!" Сам он свободно владеет четырьмя языками — китайским, английским, монгольским и узбекским.

— Ой, еще теперь же и русский! — перечисляет Тайсуке. — В университете я изучал 11 языков, но кое-что уже забыл. Вот румынский уже забыл, я его только один год изучал. Монгольский язык у меня, как это сказать, экспертный, я могу работать переводчиком с монгольского языка. Узбекский относится к той же группе, я его хорошо знаю, у меня есть узбекские друзья. Было интересно, когда я три года назад приехал в Россию, я знал узбекский, познакомился тут с узбеками и говорил с ними, а вот по-русски не говорил.

Уникальный специалист

Нагасе закончил Токийский университет, он лингвист. Но, как он утверждает, чтобы построить успешную карьеру в Японии, знать языки, даже не один и не два, мало. К тому же языки, которыми он владеет, в основном не самые распространенные. Многие японцы неплохо знают английский язык. Нагасе выбрал русский, потому что, как он выразился, "это большой язык и в Японии его мало кто знает". Но русский язык и лингвистика или какая-то гуманитарная специальность — это, по мнению Тайсуке, было бы слишком очевидным выбором, поэтому в качестве дополнительного образования он решил изучать теоретическую физику.

"Иностранные языки и естественные науки — такое сочетание редкое, мало таких людей. А я буду работать как свободный бизнесмен, как фрилансер, поэтому быть уникальным очень важно. Я смогу быть переводчиком в сфере физики лазеров".

Язык как набор формул

Тайсуке отмечает, что для него лингвистика и физика вполне гармонично сочетаются. В high-school — высшей ступени японской школы — он изучал естественные науки, выбрав физико-математическое направление. Лингвистику он тоже считает естественной наукой и сам язык сравнивает с набором формул. Поэтому сама физика как предмет для него не представляет особой сложности, сложность в обучении на русском. На первом курсе Нагасе даже попросил своего одноклассника и друга, который учится на инженера, прислать университетские учебники по физике на японском, чтобы было проще.

— Два года назад мой уровень русского языка был еще не очень. Я изучал физику так:  физику как дисциплину — по японским учебникам, а по-русски заучивал сами термины.

В русском для него самое сложное — воспринимать слова на слух. Грамматика для Тайсуке, как он отметил, особых проблем не представляет. В японском нет некоторых звуков, которые есть в русском. Для японца, например, "р" и "л" звучат одинаково.

— Я говорю "рулю", но когда я говорю "ру" и "лю", для моего уха это звучит одинаково "руру". "Ху", "фу", "пу" — тоже одинаково. "Я поеду в САФУ" и "Я поеду в Саху" — в Якутию то есть — для меня одинаково на слух. Я знаю, как должны располагаться и двигаться губы и язык и как получается звук. Я могу его воспроизвести, но мои уши не слышат разницы. "САФУ" и "Саха" — одинаково.

Сам Нагасе в языковом центре университета "Полиглот" ведет курсы японского. Он думал, что учиться придут студенты-лингвисты, но в группах врачи, журналисты, учителя и даже школьники — любители аниме.

Спокойный город

Как рассказала начальник Управления международного сотрудничества САФУ Любовь Зарубина, японские студенты учатся в университете с 2018 года, причем все они узнали об архангельском вузе независимо друг от друга — просто из интернета. А вот причины, по которым они выбрали Архангельск, примерно одинаковые.

Архангельск Сергей Яковлев/ТАСС
Описание
Архангельск
© Сергей Яковлев/ТАСС

— Когда мы разговаривали с ними, а ребята очень открытые, они объясняли, что привлек их Архангельск тем, что это не город-космополит, а спокойная северная провинция, что нам было удивительно, поскольку часть из них из крупных японских городов и учились, например, в Токио. Вместе с тем у них есть опыт международного образования, поскольку заканчивали образовательные модули в других странах.

Тайсуке объясняет это так: он просто искал в Сети учебные заведения в России, при этом для него было важно, чтобы это были не Москва, Петербург или Владивосток — эти города японцы знают и до пандемии часто в них бывали.

— Архангельск не так известен, поэтому я его и выбрал. В Москве и других крупных городах живет много японцев, я бы, наверное, общался с японцами и разговаривал по-японски, а с другими людьми по-английски. А в Архангельске у меня получается максимальное погружение в языковую среду, а это именно то, к чему я стремился.

Любовь Зарубина говорит, что этот же аргумент приводят и другие японские студенты.

Система университетского образования в Японии и в России отличается довольно существенно. В японских вузах не так много занятий, которые нужно посещать обязательно, в российском университете к этому относятся строже.

Отношение к России

Нагасе родом из провинции Нагасаки, это южный регион. Тайсуке смеется, мол, мои студенты говорят с южно-японским акцентом и немного с токийским. А многие его родственники живут на Цусиме. Один из предков Нагасе был генералом, который участвовал в Цусимском сражении. Пытаемся подсчитать, получается, что прапрадедушка. Я спрашиваю Тайсуке, как его близкие отнеслись к тому, что он поехал учиться в Россию.

— Мои родители были студентами, когда была холодная война, противостояние коммунизма и капитализма, родители плохо относились к коммунизму. Сейчас в России нет коммунизма, но для них Россия все равно сейчас как Советский Союз, поэтому они ее не особо любят.

Но, говорит, уже привыкли. Тайсуке и до этого жил за границей: учился в Китае, целый год преподавал японский в университете Кишинева.

На страничке Тайсуке во "ВКонтакте" записи лаконичные, в соцсети студент пишет и по-русски, и по-японски, и на других языках. В основном записи связаны с учебой. Например: "Пока я не изучал квантовую механику, я думал, что Шредингер — кошка". Еще он пишет, что впервые в Москве встретил бурятов и калмыков и общим языком у них был монгольский. Вообще, как признался Нагасе, он бы хотел побывать в сибирской части России.

© Ирина Скалина/ТАСС

— Я бы хотел съездить в Оймякон. И в целом в Якутию интересно. Еще мне интересно было бы съездить на Алтай.

Русско-японское блюдо

На своих занятиях по японскому языку Нагасе рассказывает о своей стране, ее традициях, народах, которые там живут, о том, что то или иное восклицание обозначает в аниме, и, разумеется, о японской кухне. В Архангельске он тоже ходит в японские рестораны и сетует, что там, например, нет натто — блюда из сброженных соевых бобов. Поэтому, когда он говорил предложение с этим названием, ему пришлось своим ученикам объяснять, что это такое, и показывать картинки в интернете. Впрочем, русский вариант японской кухни Тайсуке устраивает.

— У меня есть причина, по которой мне нравится Россия, — смеется мой собеседник. — Мне нравится русско-японское блюдо — роллы! В Японии такого блюда нет. Это русское блюдо, не японское. Это не суши, это другое, но мне нравится. В суши не бывает сыра или огурцов! Но мне роллы нравятся, "Филадельфия" и другие тоже. Я часто хожу в рестораны японских блюд именно потому, что мне нравятся роллы.

В Архангельске Тайсуке еще очень нравится бассейн "Водник" — здесь дорожки длиной 50 м и относительно мало народу.

После окончания бакалавриата Нагасе даже, возможно, хотел бы работать на японскую компанию, а жить в России. Про традиции японского трудоголизма он знает не понаслышке — ему уже доводилось вставать на работу в пять утра, домой возвращаться за полночь, а утром опять очень рано ехать в офис. Но сейчас он планирует закончить бакалавриат и подумывает о магистратуре, но уже не по физике, а, скорее, по лингвистике.

Иностранные студенты в САФУ

На данный момент в САФУ учатся помимо Тайсуке еще три студента из Японии. Направления: лингвистика, филология и информационные системы и технологии. С нового учебного года еще двое японцев начали учиться на подготовительном отделении университета.

Всего в вузе по разным программам учатся студенты из 50 стран. Магистерские программы в этом году выбрали студенты из Канады и Франции, в аспирантуре учатся граждане Вьетнама, Сирии, Монголии, Индонезии. В этом году стартовала магистерская программа по преподаванию русского языка и литературы совместно с Южно-Казахстанским государственным педагогическим университетом. Еще один совместный проект по нефтегазовому делу САФУ реализует с Юйлиньским университетом Китая. Это программа бакалавриата, три года студенты будут учиться в Китае, на четвертый приедут в Архангельск. ​

Ирина Скалина

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