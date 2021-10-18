Лазерная физика для японского лингвиста. Зачем иностранцы едут учиться в Архангельск

Около Управления международного сотрудничества в САФУ на разных языках написано "Добро пожаловать!". Тайсуке находит китайский вариант и читает, я пытаюсь повторить за ним четыре певучих слога. После десятой попытки Тайсуке утешительно говорит: "Не переживайте, японцы тоже в основном не знают китайский!" Сам он свободно владеет четырьмя языками — китайским, английским, монгольским и узбекским.
— Ой, еще теперь же и русский! — перечисляет Тайсуке. — В университете я изучал 11 языков, но кое-что уже забыл. Вот румынский уже забыл, я его только один год изучал. Монгольский язык у меня, как это сказать, экспертный, я могу работать переводчиком с монгольского языка. Узбекский относится к той же группе, я его хорошо знаю, у меня есть узбекские друзья. Было интересно, когда я три года назад приехал в Россию, я знал узбекский, познакомился тут с узбеками и говорил с ними, а вот по-русски не говорил.
Уникальный специалист
Нагасе закончил Токийский университет, он лингвист. Но, как он утверждает, чтобы построить успешную карьеру в Японии, знать языки, даже не один и не два, мало. К тому же языки, которыми он владеет, в основном не самые распространенные. Многие японцы неплохо знают английский язык. Нагасе выбрал русский, потому что, как он выразился, "это большой язык и в Японии его мало кто знает". Но русский язык и лингвистика или какая-то гуманитарная специальность — это, по мнению Тайсуке, было бы слишком очевидным выбором, поэтому в качестве дополнительного образования он решил изучать теоретическую физику.
"Иностранные языки и естественные науки — такое сочетание редкое, мало таких людей. А я буду работать как свободный бизнесмен, как фрилансер, поэтому быть уникальным очень важно. Я смогу быть переводчиком в сфере физики лазеров".
Язык как набор формул
Тайсуке отмечает, что для него лингвистика и физика вполне гармонично сочетаются. В high-school — высшей ступени японской школы — он изучал естественные науки, выбрав физико-математическое направление. Лингвистику он тоже считает естественной наукой и сам язык сравнивает с набором формул. Поэтому сама физика как предмет для него не представляет особой сложности, сложность в обучении на русском. На первом курсе Нагасе даже попросил своего одноклассника и друга, который учится на инженера, прислать университетские учебники по физике на японском, чтобы было проще.
— Два года назад мой уровень русского языка был еще не очень. Я изучал физику так: физику как дисциплину — по японским учебникам, а по-русски заучивал сами термины.
В русском для него самое сложное — воспринимать слова на слух. Грамматика для Тайсуке, как он отметил, особых проблем не представляет. В японском нет некоторых звуков, которые есть в русском. Для японца, например, "р" и "л" звучат одинаково.
— Я говорю "рулю", но когда я говорю "ру" и "лю", для моего уха это звучит одинаково "руру". "Ху", "фу", "пу" — тоже одинаково. "Я поеду в САФУ" и "Я поеду в Саху" — в Якутию то есть — для меня одинаково на слух. Я знаю, как должны располагаться и двигаться губы и язык и как получается звук. Я могу его воспроизвести, но мои уши не слышат разницы. "САФУ" и "Саха" — одинаково.
Сам Нагасе в языковом центре университета "Полиглот" ведет курсы японского. Он думал, что учиться придут студенты-лингвисты, но в группах врачи, журналисты, учителя и даже школьники — любители аниме.
Спокойный город
Как рассказала начальник Управления международного сотрудничества САФУ Любовь Зарубина, японские студенты учатся в университете с 2018 года, причем все они узнали об архангельском вузе независимо друг от друга — просто из интернета. А вот причины, по которым они выбрали Архангельск, примерно одинаковые.
— Когда мы разговаривали с ними, а ребята очень открытые, они объясняли, что привлек их Архангельск тем, что это не город-космополит, а спокойная северная провинция, что нам было удивительно, поскольку часть из них из крупных японских городов и учились, например, в Токио. Вместе с тем у них есть опыт международного образования, поскольку заканчивали образовательные модули в других странах.
Тайсуке объясняет это так: он просто искал в Сети учебные заведения в России, при этом для него было важно, чтобы это были не Москва, Петербург или Владивосток — эти города японцы знают и до пандемии часто в них бывали.
— Архангельск не так известен, поэтому я его и выбрал. В Москве и других крупных городах живет много японцев, я бы, наверное, общался с японцами и разговаривал по-японски, а с другими людьми по-английски. А в Архангельске у меня получается максимальное погружение в языковую среду, а это именно то, к чему я стремился.
Любовь Зарубина говорит, что этот же аргумент приводят и другие японские студенты.
Система университетского образования в Японии и в России отличается довольно существенно. В японских вузах не так много занятий, которые нужно посещать обязательно, в российском университете к этому относятся строже.
Отношение к России
Нагасе родом из провинции Нагасаки, это южный регион. Тайсуке смеется, мол, мои студенты говорят с южно-японским акцентом и немного с токийским. А многие его родственники живут на Цусиме. Один из предков Нагасе был генералом, который участвовал в Цусимском сражении. Пытаемся подсчитать, получается, что прапрадедушка. Я спрашиваю Тайсуке, как его близкие отнеслись к тому, что он поехал учиться в Россию.
— Мои родители были студентами, когда была холодная война, противостояние коммунизма и капитализма, родители плохо относились к коммунизму. Сейчас в России нет коммунизма, но для них Россия все равно сейчас как Советский Союз, поэтому они ее не особо любят.
Но, говорит, уже привыкли. Тайсуке и до этого жил за границей: учился в Китае, целый год преподавал японский в университете Кишинева.
На страничке Тайсуке во "ВКонтакте" записи лаконичные, в соцсети студент пишет и по-русски, и по-японски, и на других языках. В основном записи связаны с учебой. Например: "Пока я не изучал квантовую механику, я думал, что Шредингер — кошка". Еще он пишет, что впервые в Москве встретил бурятов и калмыков и общим языком у них был монгольский. Вообще, как признался Нагасе, он бы хотел побывать в сибирской части России.
— Я бы хотел съездить в Оймякон. И в целом в Якутию интересно. Еще мне интересно было бы съездить на Алтай.
Русско-японское блюдо
На своих занятиях по японскому языку Нагасе рассказывает о своей стране, ее традициях, народах, которые там живут, о том, что то или иное восклицание обозначает в аниме, и, разумеется, о японской кухне. В Архангельске он тоже ходит в японские рестораны и сетует, что там, например, нет натто — блюда из сброженных соевых бобов. Поэтому, когда он говорил предложение с этим названием, ему пришлось своим ученикам объяснять, что это такое, и показывать картинки в интернете. Впрочем, русский вариант японской кухни Тайсуке устраивает.
— У меня есть причина, по которой мне нравится Россия, — смеется мой собеседник. — Мне нравится русско-японское блюдо — роллы! В Японии такого блюда нет. Это русское блюдо, не японское. Это не суши, это другое, но мне нравится. В суши не бывает сыра или огурцов! Но мне роллы нравятся, "Филадельфия" и другие тоже. Я часто хожу в рестораны японских блюд именно потому, что мне нравятся роллы.
В Архангельске Тайсуке еще очень нравится бассейн "Водник" — здесь дорожки длиной 50 м и относительно мало народу.
После окончания бакалавриата Нагасе даже, возможно, хотел бы работать на японскую компанию, а жить в России. Про традиции японского трудоголизма он знает не понаслышке — ему уже доводилось вставать на работу в пять утра, домой возвращаться за полночь, а утром опять очень рано ехать в офис. Но сейчас он планирует закончить бакалавриат и подумывает о магистратуре, но уже не по физике, а, скорее, по лингвистике.
Иностранные студенты в САФУ
На данный момент в САФУ учатся помимо Тайсуке еще три студента из Японии. Направления: лингвистика, филология и информационные системы и технологии. С нового учебного года еще двое японцев начали учиться на подготовительном отделении университета.
Всего в вузе по разным программам учатся студенты из 50 стран. Магистерские программы в этом году выбрали студенты из Канады и Франции, в аспирантуре учатся граждане Вьетнама, Сирии, Монголии, Индонезии. В этом году стартовала магистерская программа по преподаванию русского языка и литературы совместно с Южно-Казахстанским государственным педагогическим университетом. Еще один совместный проект по нефтегазовому делу САФУ реализует с Юйлиньским университетом Китая. Это программа бакалавриата, три года студенты будут учиться в Китае, на четвертый приедут в Архангельск.
Ирина Скалина