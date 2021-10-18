Лазерная физика для японского лингвиста. Зачем иностранцы едут учиться в Архангельск

Около Управления международного сотрудничества в САФУ на разных языках написано "Добро пожаловать!". Тайсуке находит китайский вариант и читает, я пытаюсь повторить за ним четыре певучих слога. После десятой попытки Тайсуке утешительно говорит: "Не переживайте, японцы тоже в основном не знают китайский!" Сам он свободно владеет четырьмя языками — китайским, английским, монгольским и узбекским.

— Ой, еще теперь же и русский! — перечисляет Тайсуке. — В университете я изучал 11 языков, но кое-что уже забыл. Вот румынский уже забыл, я его только один год изучал. Монгольский язык у меня, как это сказать, экспертный, я могу работать переводчиком с монгольского языка. Узбекский относится к той же группе, я его хорошо знаю, у меня есть узбекские друзья. Было интересно, когда я три года назад приехал в Россию, я знал узбекский, познакомился тут с узбеками и говорил с ними, а вот по-русски не говорил.

Уникальный специалист

Нагасе закончил Токийский университет, он лингвист. Но, как он утверждает, чтобы построить успешную карьеру в Японии, знать языки, даже не один и не два, мало. К тому же языки, которыми он владеет, в основном не самые распространенные. Многие японцы неплохо знают английский язык. Нагасе выбрал русский, потому что, как он выразился, "это большой язык и в Японии его мало кто знает". Но русский язык и лингвистика или какая-то гуманитарная специальность — это, по мнению Тайсуке, было бы слишком очевидным выбором, поэтому в качестве дополнительного образования он решил изучать теоретическую физику.

"Иностранные языки и естественные науки — такое сочетание редкое, мало таких людей. А я буду работать как свободный бизнесмен, как фрилансер, поэтому быть уникальным очень важно. Я смогу быть переводчиком в сфере физики лазеров".

Язык как набор формул

Тайсуке отмечает, что для него лингвистика и физика вполне гармонично сочетаются. В high-school — высшей ступени японской школы — он изучал естественные науки, выбрав физико-математическое направление. Лингвистику он тоже считает естественной наукой и сам язык сравнивает с набором формул. Поэтому сама физика как предмет для него не представляет особой сложности, сложность в обучении на русском. На первом курсе Нагасе даже попросил своего одноклассника и друга, который учится на инженера, прислать университетские учебники по физике на японском, чтобы было проще.

— Два года назад мой уровень русского языка был еще не очень. Я изучал физику так: физику как дисциплину — по японским учебникам, а по-русски заучивал сами термины.

В русском для него самое сложное — воспринимать слова на слух. Грамматика для Тайсуке, как он отметил, особых проблем не представляет. В японском нет некоторых звуков, которые есть в русском. Для японца, например, "р" и "л" звучат одинаково.

— Я говорю "рулю", но когда я говорю "ру" и "лю", для моего уха это звучит одинаково "руру". "Ху", "фу", "пу" — тоже одинаково. "Я поеду в САФУ" и "Я поеду в Саху" — в Якутию то есть — для меня одинаково на слух. Я знаю, как должны располагаться и двигаться губы и язык и как получается звук. Я могу его воспроизвести, но мои уши не слышат разницы. "САФУ" и "Саха" — одинаково.

Сам Нагасе в языковом центре университета "Полиглот" ведет курсы японского. Он думал, что учиться придут студенты-лингвисты, но в группах врачи, журналисты, учителя и даже школьники — любители аниме.

Спокойный город

Как рассказала начальник Управления международного сотрудничества САФУ Любовь Зарубина, японские студенты учатся в университете с 2018 года, причем все они узнали об архангельском вузе независимо друг от друга — просто из интернета. А вот причины, по которым они выбрали Архангельск, примерно одинаковые.