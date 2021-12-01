Полгода без звезд, полгода без солнца. Как работать и жить на Севере

Каждый год из Архангельска уходит научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов": везет продукты, стройматериалы, технику и людей. Для тех, кто работает на труднодоступных метеорологических станциях, красно-черное судно давно стало привычным. Заехать на "полярку", убыть в отпуск, получить единственное за 12 месяцев снабжение — все это "Сомов". В этом году седьмой рейс, конечная точка — остров Врангеля между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Больше 30 станций и шесть арктических морей

Серое Белое и голубое Баренцево сменились зеленым Карским — третьим морем в восточном рейсе НЭС "Михаил Сомов". Рыжий, осенний цвет тундры — белым, предвестником полярной ночи и долгой зимы. Станция сменяет станцию, снабжение ждут везде, вплоть до Чукотки Карское. Планета Амдерма Природа очень быстро забирает свое. Соль и ветер съедают дома. Трава растет прямо сквозь чье-то прошлое и чьи-то надежды. Окна без стекол, дома без жильцов.

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Современный модуль метеостанции смотрится здесь как космический аппарат на чужой планете. Мы в Амдерме. — Человек ко всему привыкает и руины не замечает, — Лидия Иванченко, техник-метеоролог, рассказывает, что поселок раньше был очень интересным и людным: работать и жить приезжали специалисты со всей страны. Здесь добывали флюорит, 37 лет в Амдерме базировался авиационный полк. Был свой аэровокзал, можно было улететь прямым рейсом в Москву. Работали мерзлотная станция, морской порт, нефтегазоразведочная экспедиция.

Описание Техник-метеоролог Лидия Иванченко © Вера Костамо/ТАСС

Лидия родилась в Волгоградской области, жила в Мордовии, а училась в Москве. На своей первой метеостанции оказалась с мужем в 19 лет. В Амдерму переехала после рождения дочери. — Одних детских садов сколько было! На "полярке" — "Солнышко", в порту — "Снежинка", у военных — "Звездочка", у геологов — "Ручеек", поселковый "Ромашка". Сейчас детей мало: школа и детский сад в одном здании. Зимой 1999 года в двухэтажном доме, где жила Лидия с дочерью, начался пожар, горела квартира снизу. Пришлось выпрыгивать из окна — в темноту и метель. Девочка получила много травм, санрейсом мать и ребенка увезли в ближайший город Нарьян-Мар. С того дня, говорит Лидия, пришлось начинать с нуля. — Здесь можно жить только ра-бо-тая, — Лидия наливает чай и четко делит на слоги последнее слово. Чай на Севере — традиция. Слишком холодно, слишком безлюдно. Понять ценность тепла можно, только хорошенько померзнув. Дочь Лидии выросла и уехала, мать умерла, на похороны Лидия не успела. На соседних со станцией домах недавно повесили красно-белые таблички: "Осторожно! Белые медведи". С хищниками люди здесь действительно соседствуют. Без фальшфейеров на улицу не выходят.

Описание На соседних со станцией домах недавно повесили красно-белые таблички: "Осторожно! Белые медведи" © Вера Костамо/ТАСС

— Недавно медведь пришел к ненцам, а это 30 км от моря. Зарезал несколько оленей. Отгоняли его, а он недалеко уходил и возвращался, — Лидия показывает фотографии, сделанные из окон станции, на них — тоже хищники. Все полуживые населенные пункты похожи. Не брошенными зданиями и мусором, а ощущением несбывшихся надежд. — Мы оказались здесь в 80-е годы, были молодыми специалистами. С тех пор многие уехали, а мы зависли. Все мы примерно одного возраста — от 45 до 60. В поселке сейчас живет человек 200. Мы все друг друга знаем. С Севера тяжело уехать. Лидия говорит, что чувствует себя вдалеке от Амдермы чужой. — Из отпуска спешим сюда — домой же едем. В городах жизнь другая. Туда — только в гости. Последние годы мне там некомфортно. Мы здесь прижились — выдирать если только с корнями. Карское. Полярные огурцы В теплице висит одинокий огурец. Урожай уже собрали. Все бы ничего, но растут эти овощи на метеостанции "Марресаля" на западе полуострова Ямал. Вокруг — тундра. Землю для посадок пришлось завозить.

— Здесь самое важное — здоровье и чтобы дизелЯ работали, были свет, тепло и связь, — говорит техник-метеоролог Игорь Митько. — Сейчас нормально работающих три. Геологи отдали свой резервный, сказали — на случай атомной войны. Игорь закончил училище в Новосибирске. До армии успел поработать метеорологом на Колыме. Отслужил, вместе с другом решил снова ехать на станцию. Вдвоем написали в Магадан с просьбой прислать вызов — без специального приглашения попасть в город было невозможно. Напарнику ответ пришел, Игорю — нет. Только несколько лет спустя Игорь узнает, что письмо ему все-таки приходило, конверт получила мама — и порвала. Больше 30 лет Игорь отработал в инкассации, но всегда хотел вернуться на станцию.

Описание Техник-метеоролог Игорь Митько © Вера Костамо/ТАСС

— Мне нужно было сюда поехать. Конечно, я все забыл, чему меня учили, да и многое изменилось. Мне понадобился год, чтобы заново освоить профессию. Самое тоскливое время на станции — полярная ночь. Окончательно темнеет в ноябре, а солнце появится в середине января. Сначала оно едва-едва будет выглядывать из-за горизонта. Но после тьмы радует и надежда на свет. Летом все наоборот — сутки светло. — Когда первую звезду замечаешь — удивляешься. А потом понимаешь — полгода звезд не видел, — говорит Игорь. — У нас тут много удивительного. Деревьев нет, например, по ним скучаем. Медведи заходят редко, раз-два в год. Зато песцов много, один даже меня за пятку укусил, повезло — я был в обуви. Иногда ненцы заезжают, а так — не видишь людей месяцами. Игорь вспоминает свою работу на материке — там постоянно нервничал. А на станции поводов нет. "У нас принято: плохое настроение — пережди в своей комнате". — Многие не задерживаются здесь. На год приезжают, и все. Надо любить свою работу. Я знал, куда ехал. Быстро привык к срокам, полтора месяца работал один. Так получилось, что коллега был в отпуске, а второму пришлось вызывать санрейс. Енисейский залив Карского моря. Первый снег Первый снег в рейсе застал нас на Диксоне. Блеклое небо и вытканное белым еще тонкое полупрозрачное полотно на земле. Вертолет винтами поднимает смесь мелкого мусора и снега. Не отвернешься, режет лицо.

Описание Вертолет Ми-8 забирает экспедицию с острова Диксон © Вера Костамо/ТАСС

На островной части Диксона населения нет, в 2009 году всех отправили на материк. Тут лишь оставленные дома. Работают только метеостанция и аэропорт. Передвигаются по острову на вахтовках (вахтовый автотранспорт с надстройкой, собранный на базе грузовиков КамАЗ или "Урал"), так безопаснее, все-таки ходят здесь не только люди, но и медведи. Север, наверное, романтизируют больше, чем другие части света. Это люди, которые не работали и не жили здесь. Север — это не только разноцветное сияние, рассказы о путешествиях, снимки с фантастическими видами, но и полярная ночь с ледяными полями, упирающимися в черное небо, холод, многодневная пурга, ветер, одиночество, отчаяние. Сложная, наполненная тяготами, компромиссами и преодолением незнакомая реальность. Белый здесь — как флаг капитуляции перед другим, так далеко оставшимся миром. Белый — стерильный цвет операционного блока. Белый — загрунтованный холст с занесенной над ним кистью. Скоро слой за слоем утешительным белым забинтует все дома, привычный пейзаж, проложенные дороги — начнется новое. — Я из Крыма. У меня была мечта увидеть Север, поэтому я здесь, — говорит Дарья Копаева, техник-метеоролог, — а вдохновили меня советские мультфильмы.

Описание Техник-метеоролог Дарья Копаева © Вера Костамо/ТАСС

Дарья закончила училище в Туле (из 15 однокурсников на станциях сейчас работают всего несколько человек) и уехала в Архангельскую область — в Мосеево. — Когда вокруг нетронутая природа, начинаешь видеть и ценить то, что не замечала раньше: хорошую погоду, радугу, теплый дождь. Как-то я шла в шесть часов утра в лес на лыжах, чтобы сделать снегосъемку, а на тропинку выбежала лиса. Солнце, лиса яркая, рыжая и тоже будто светится. На станции в Мосеево Дарья проработала два года. Сложным оказался только быт — жили в деревенском доме без удобств. На Диксон метеоролог приехала этим летом.

Описание Здание метеостанции на острове Диксон © Вера Костамо/ТАСС

— Когда далеко от цивилизации работаешь — проще: по Большой земле не скучаешь. А если все близко, здесь рядом поселок, то постоянно сравниваешь — а дома-то лучше. Дарья считает, что человек возвращается в ту точку, где справился с трудностями и "вырос", стал сильнее. — Именно там твое место и твое дело. Карское. Как вы там живете, в городах? Геофизическая станция Колба имени В.В. Ходова от поселка Диксон находится недалеко. Ярослав Омельчук, техник-геофизик, бегает туда на лыжах. Говорит, экономит бензин и моторесурсы.

Описание Геофизическая станция Колба имени В.В. Ходова © Вера Костамо/ТАСС

— Обратно иду и смотрю — по моему следу медведь шел. Повезло, он к морю свернул. Опасно. В последние годы хищники в поселок заходят, а там — школа, дети, пенсионеры. МедведЕй развелось многовато, — говорит Ярослав. Про медведЕй Ярослав может рассказать, как никто другой, — близко знакомы. В Арктике Ярослав работает уже 28 лет. С первой станции на острове Вилькицкого метеоролог не выезжал десять лет и четыре месяца. Говорит, что и желания уехать не было: "Нашел свое удовольствие, свое место". Выехать пришлось для оформления документов. В 2004 году Омельчука отправили на остров Хейса (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Приехал он 4 сентября, а 11 сентября на него напал медведь. — Из-за берега вышел медведь. Я в это время укладывал бревна. Кто-то крикнул: "Слава, сзади медведь!" Я повернул голову и увидел его метрах в 10−15. И куда бежать? С одной стороны — обрыв, с другой — люди стоят. Я вспомнил детство, как ежики прячутся от неприятностей, — сворачиваются в клубочек. Я как стоял на коленях, так и свернулся в клубочек. Голову закрыл руками. Думаю, он сейчас ударит меня, как нерпу, по голове лапой, раз — и все.

Описание Техник-геофизик Ярослав Назарович Омельчук © Вера Костамо/ТАСС

Медведь встал передними лапами на спину Ярослава, содрал с него шапку. Рукой он успел закрыть голову, хищник вцепился в нее зубами и потащил мужчину. — Люди начали стрелять из ракетниц и ружей. А он меня протащил метров 25. И тут на мое спасение собачка гуляла, услышала шум, крик, гам и прибежала. Схватила медведя сзади за "штанину". Он открыл пасть, и я смог убежать. Но он все же успел всадить зубы в мою голову и разорвать кисть. Боли Омельчук не чувствовал. Его тут же эвакуировали на судно "Сомов", врач оказал помощь. Дальше была больница в Мурманске. "Вина не медведя, вина моя. Надо было смотреть в оба и по сторонам".

Описание НЭС "Михаил Сомов" у берегов Диксона © Вера Костамо/ТАСС