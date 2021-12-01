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Полгода без звезд, полгода без солнца.
Полгода без звезд, полгода без солнца.
Полгода без звезд, полгода без солнца.
Полгода без звезд, полгода без солнца.
Полгода без звезд, полгода без солнца.

Полгода без звезд, полгода без солнца. Как работать и жить на Севере

© Вера Костамо/ТАСС
Каждый год из Архангельска уходит научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов": везет продукты, стройматериалы, технику и людей. Для тех, кто работает на труднодоступных метеорологических станциях, красно-черное судно давно стало привычным. Заехать на "полярку", убыть в отпуск, получить единственное за 12 месяцев снабжение — все это "Сомов". В этом году седьмой рейс, конечная точка — остров Врангеля между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Больше 30 станций и шесть арктических морей

Серое Белое и голубое Баренцево сменились зеленым Карским — третьим морем в восточном рейсе НЭС "Михаил Сомов". Рыжий, осенний цвет тундры — белым, предвестником полярной ночи и долгой зимы. Станция сменяет станцию, снабжение ждут везде, вплоть до Чукотки

Карское. Планета Амдерма

Природа очень быстро забирает свое. Соль и ветер съедают дома. Трава растет прямо сквозь чье-то прошлое и чьи-то надежды. Окна без стекол, дома без жильцов.

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"Автостопом" по Арктике.

Современный модуль метеостанции смотрится здесь как космический аппарат на чужой планете. Мы в Амдерме.

— Человек ко всему привыкает и руины не замечает, — Лидия Иванченко, техник-метеоролог, рассказывает, что поселок раньше был очень интересным и людным: работать и жить приезжали специалисты со всей страны.

Здесь добывали флюорит, 37 лет в Амдерме базировался авиационный полк. Был свой аэровокзал, можно было улететь прямым рейсом в Москву. Работали мерзлотная станция, морской порт, нефтегазоразведочная экспедиция.

Техник-метеоролог Лидия Иванченко Вера Костамо/ТАСС
Описание
Техник-метеоролог Лидия Иванченко
© Вера Костамо/ТАСС

Лидия родилась в Волгоградской области, жила в Мордовии, а училась в Москве. На своей первой метеостанции оказалась с мужем в 19 лет. В Амдерму переехала после рождения дочери.

— Одних детских садов сколько было! На "полярке" — "Солнышко", в порту — "Снежинка", у военных — "Звездочка", у геологов — "Ручеек", поселковый "Ромашка". Сейчас детей мало: школа и детский сад в одном здании.

Зимой 1999 года в двухэтажном доме, где жила Лидия с дочерью, начался пожар, горела квартира снизу. Пришлось выпрыгивать из окна — в темноту и метель. Девочка получила много травм, санрейсом мать и ребенка увезли в ближайший город Нарьян-Мар. С того дня, говорит Лидия, пришлось начинать с нуля.

— Здесь можно жить только ра-бо-тая, — Лидия наливает чай и четко делит на слоги последнее слово. Чай на Севере — традиция. Слишком холодно, слишком безлюдно. Понять ценность тепла можно, только хорошенько померзнув.

Дочь Лидии выросла и уехала, мать умерла, на похороны Лидия не успела.

На соседних со станцией домах недавно повесили красно-белые таблички: "Осторожно! Белые медведи". С хищниками люди здесь действительно соседствуют. Без фальшфейеров на улицу не выходят.

На соседних со станцией домах недавно повесили красно-белые таблички: "Осторожно! Белые медведи" Вера Костамо/ТАСС
Описание
На соседних со станцией домах недавно повесили красно-белые таблички: "Осторожно! Белые медведи"
© Вера Костамо/ТАСС

— Недавно медведь пришел к ненцам, а это 30 км от моря. Зарезал несколько оленей. Отгоняли его, а он недалеко уходил и возвращался, — Лидия показывает фотографии, сделанные из окон станции, на них — тоже хищники.

Все полуживые населенные пункты похожи. Не брошенными зданиями и мусором, а ощущением несбывшихся надежд.

— Мы оказались здесь в 80-е годы, были молодыми специалистами. С тех пор многие уехали, а мы зависли. Все мы примерно одного возраста — от 45 до 60. В поселке сейчас живет человек 200. Мы все друг друга знаем.

С Севера тяжело уехать. Лидия говорит, что чувствует себя вдалеке от Амдермы чужой.

— Из отпуска спешим сюда — домой же едем. В городах жизнь другая. Туда — только в гости. Последние годы мне там некомфортно. Мы здесь прижились — выдирать если только с корнями.

Карское. Полярные огурцы

В теплице висит одинокий огурец. Урожай уже собрали. Все бы ничего, но растут эти овощи на метеостанции "Марресаля" на западе полуострова Ямал. Вокруг — тундра. Землю для посадок пришлось завозить.

Метеостанция "Марресаля" Вера Костамо/ТАСС
Описание
Метеостанция "Марресаля"
© Вера Костамо/ТАСС

— Здесь самое важное — здоровье и чтобы дизелЯ работали, были свет, тепло и связь, — говорит техник-метеоролог Игорь Митько. — Сейчас нормально работающих три. Геологи отдали свой резервный, сказали — на случай атомной войны.

Игорь закончил училище в Новосибирске. До армии успел поработать метеорологом на Колыме. Отслужил, вместе с другом решил снова ехать на станцию. Вдвоем написали в Магадан с просьбой прислать вызов — без специального приглашения попасть в город было невозможно. Напарнику ответ пришел, Игорю — нет.

Только несколько лет спустя Игорь узнает, что письмо ему все-таки приходило, конверт получила мама — и порвала. Больше 30 лет Игорь отработал в инкассации, но всегда хотел вернуться на станцию.

Техник-метеоролог Игорь Митько Вера Костамо/ТАСС
Описание
Техник-метеоролог Игорь Митько
© Вера Костамо/ТАСС

— Мне нужно было сюда поехать. Конечно, я все забыл, чему меня учили, да и многое изменилось. Мне понадобился год, чтобы заново освоить профессию.

Самое тоскливое время на станции — полярная ночь. Окончательно темнеет в ноябре, а солнце появится в середине января. Сначала оно едва-едва будет выглядывать из-за горизонта. Но после тьмы радует и надежда на свет.

Летом все наоборот — сутки светло.

— Когда первую звезду замечаешь — удивляешься. А потом понимаешь — полгода звезд не видел, — говорит Игорь. — У нас тут много удивительного. Деревьев нет, например, по ним скучаем. Медведи заходят редко, раз-два в год. Зато песцов много, один даже меня за пятку укусил, повезло — я был в обуви. Иногда ненцы заезжают, а так — не видишь людей месяцами.

Игорь вспоминает свою работу на материке — там постоянно нервничал. А на станции поводов нет. "У нас принято: плохое настроение — пережди в своей комнате".

— Многие не задерживаются здесь. На год приезжают, и все.

Надо любить свою работу. Я знал, куда ехал. Быстро привык к срокам, полтора месяца работал один. Так получилось, что коллега был в отпуске, а второму пришлось вызывать санрейс.

Енисейский залив Карского моря. Первый снег

Первый снег в рейсе застал нас на Диксоне. Блеклое небо и вытканное белым еще тонкое полупрозрачное полотно на земле. Вертолет винтами поднимает смесь мелкого мусора и снега. Не отвернешься, режет лицо.

Вертолет Ми-8 забирает экспедицию с острова Диксон Вера Костамо/ТАСС
Описание
Вертолет Ми-8 забирает экспедицию с острова Диксон
© Вера Костамо/ТАСС

На островной части Диксона населения нет, в 2009 году всех отправили на материк. Тут лишь оставленные дома. Работают только метеостанция и аэропорт. Передвигаются по острову на вахтовках (вахтовый автотранспорт с надстройкой, собранный на базе грузовиков КамАЗ или "Урал"), так безопаснее, все-таки ходят здесь не только люди, но и медведи.

Север, наверное, романтизируют больше, чем другие части света. Это люди, которые не работали и не жили здесь. Север — это не только разноцветное сияние, рассказы о путешествиях, снимки с фантастическими видами, но и полярная ночь с ледяными полями, упирающимися в черное небо, холод, многодневная пурга, ветер, одиночество, отчаяние. Сложная, наполненная тяготами, компромиссами и преодолением незнакомая реальность.

Белый здесь — как флаг капитуляции перед другим, так далеко оставшимся миром. Белый — стерильный цвет операционного блока. Белый — загрунтованный холст с занесенной над ним кистью.

Скоро слой за слоем утешительным белым забинтует все дома, привычный пейзаж, проложенные дороги — начнется новое.

— Я из Крыма. У меня была мечта увидеть Север, поэтому я здесь, — говорит Дарья Копаева, техник-метеоролог, — а вдохновили меня советские мультфильмы.

Техник-метеоролог Дарья Копаева Вера Костамо/ТАСС
Описание
Техник-метеоролог Дарья Копаева
© Вера Костамо/ТАСС

Дарья закончила училище в Туле (из 15 однокурсников на станциях сейчас работают всего несколько человек) и уехала в Архангельскую область — в Мосеево.

— Когда вокруг нетронутая природа, начинаешь видеть и ценить то, что не замечала раньше: хорошую погоду, радугу, теплый дождь. Как-то я шла в шесть часов утра в лес на лыжах, чтобы сделать снегосъемку, а на тропинку выбежала лиса. Солнце, лиса яркая, рыжая и тоже будто светится.

На станции в Мосеево Дарья проработала два года. Сложным оказался только быт — жили в деревенском доме без удобств. На Диксон метеоролог приехала этим летом.

Здание метеостанции на острове Диксон Вера Костамо/ТАСС
Описание
Здание метеостанции на острове Диксон
© Вера Костамо/ТАСС

— Когда далеко от цивилизации работаешь — проще: по Большой земле не скучаешь. А если все близко, здесь рядом поселок, то постоянно сравниваешь — а дома-то лучше.

Дарья считает, что человек возвращается в ту точку, где справился с трудностями и "вырос", стал сильнее.

— Именно там твое место и твое дело.

Карское. Как вы там живете, в городах?

Геофизическая станция Колба имени В.В. Ходова от поселка Диксон находится недалеко. Ярослав Омельчук, техник-геофизик, бегает туда на лыжах. Говорит, экономит бензин и моторесурсы.

Геофизическая станция Колба имени В.В. Ходова Вера Костамо/ТАСС
Описание
Геофизическая станция Колба имени В.В. Ходова
© Вера Костамо/ТАСС

— Обратно иду и смотрю — по моему следу медведь шел. Повезло, он к морю свернул. Опасно. В последние годы хищники в поселок заходят, а там — школа, дети, пенсионеры. МедведЕй развелось многовато, — говорит Ярослав.

Про медведЕй Ярослав может рассказать, как никто другой, — близко знакомы.

В Арктике Ярослав работает уже 28 лет. С первой станции на острове Вилькицкого метеоролог не выезжал десять лет и четыре месяца. Говорит, что и желания уехать не было: "Нашел свое удовольствие, свое место". Выехать пришлось для оформления документов.

В 2004 году Омельчука отправили на остров Хейса (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Приехал он 4 сентября, а 11 сентября на него напал медведь.

— Из-за берега вышел медведь. Я в это время укладывал бревна. Кто-то крикнул: "Слава, сзади медведь!" Я повернул голову и увидел его метрах в 10−15. И куда бежать? С одной стороны — обрыв, с другой — люди стоят. Я вспомнил детство, как ежики прячутся от неприятностей, — сворачиваются в клубочек. Я как стоял на коленях, так и свернулся в клубочек. Голову закрыл руками. Думаю, он сейчас ударит меня, как нерпу, по голове лапой, раз — и все.

Техник-геофизик Ярослав Назарович Омельчук Вера Костамо/ТАСС
Описание
Техник-геофизик Ярослав Назарович Омельчук
© Вера Костамо/ТАСС

Медведь встал передними лапами на спину Ярослава, содрал с него шапку. Рукой он успел закрыть голову, хищник вцепился в нее зубами и потащил мужчину.

— Люди начали стрелять из ракетниц и ружей. А он меня протащил метров 25. И тут на мое спасение собачка гуляла, услышала шум, крик, гам и прибежала. Схватила медведя сзади за "штанину". Он открыл пасть, и я смог убежать. Но он все же успел всадить зубы в мою голову и разорвать кисть.

Боли Омельчук не чувствовал. Его тут же эвакуировали на судно "Сомов", врач оказал помощь. Дальше была больница в Мурманске. "Вина не медведя, вина моя. Надо было смотреть в оба и по сторонам".

НЭС "Михаил Сомов" у берегов Диксона Вера Костамо/ТАСС
Описание
НЭС "Михаил Сомов" у берегов Диксона
© Вера Костамо/ТАСС

— С тех пор медведей я видел много. Главное — бдительность, внимательность.

Был у нас случай с товарищем — он вышел со станции, ракетница в кармане, собачки где-то гуляли, он музыку слушал, как сейчас модно, в наушниках. Медведь неожиданно вышел из-за дома. Человек погиб.

Переживать полярную ночь Ярославу уже не тяжело. "На одном месте и камень мхом обрастает — это уже привычка".

— Когда солнышко появляется в феврале — радость. Посветлее становится, и я могу на лыжах бегать. Встал — и пошел-пошел-пошел. А летом аж организм требует на улицу выйти. Красота! Ходишь по тундре — и не асфальтом пахнет, а цветочками и травой.

Ярослав рассказывает, что совсем отвык от жизни в городе: "Как вы там живете?" На станции привычный образ жизни, нет суеты.

— Я отвык от денег. Поехал домой, родственникам все раздал. Смеются люди надо мной: "Ты чего, Назарыч?" Как моя мать учила: сыно, в тебя — камнем, а ты — кусочек хлеба. На мой взгляд, мир жестокий. Но доброта должна победить.

Вера Костамо

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