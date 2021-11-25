Число сообщений в ЦУР Архангельской области за год увеличилось в два раза

АРХАНГЕЛЬСК, 25 ноября. /ТАСС/. Число сообщений, которые обрабатывают специалисты Центра управления регионом (ЦУР) Архангельской области, за год увеличилось почти в два раза, сообщили ТАСС в четверг в ЦУРе. Всего за год специалистами Центра обработано 48 340 сообщений в системе "Инцидент менеджмент".

"Благодаря активному информированию граждан о работе системы, которое мы вели весь этот год, гораздо больше жителей области узнали о ее возможностях, что и привело к росту сообщений практически в два раза. Если в начале года мы в среднем в месяц обрабатывали 2,5 тыс. сообщений, то теперь эта цифра - 4,5 тыс.", - приводит пресс-служба слова руководителя ЦУРа Олега Вокуева.

Больше всего запросов поступает по теме ремонта и содержания дорог. Таких сообщений было 9 787. Среди других вопросов, которые волнуют жителей региона, состояние сферы ЖКХ, благоустройство территорий, общественный транспорт и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Для борьбы с хамством в общественном транспорте ЦУР совместно с Министерством транспорта Архангельской области разработал дизайн плакатов с контактами ответственных служб, куда можно обратиться с жалобами на работу общественного транспорта. В результате размещения листовок в автобусах системой зафиксировано снижение обращений по данной теме на 55%.

ЦУР также работает над выявлением фейковых сообщений. В период пандемии в приоритете выявление сообщений о торговле поддельными QR-кодами. "Но пока были только единичные случаи в комментариях, которые быстро удаляли", - добавили в ЦУРе.

ЦУР Архангельской области начал работу 25 ноября 2020 года. Центры были созданы по поручению президента РФ Владимира Путина. Среди главных задач центра - мониторинг, анализ и систематизация обращений, жалоб, предложений граждан, их дальнейшая маршрутизация в профильный орган власти и обеспечение оперативной обратной связи.