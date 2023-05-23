Вера Тырылгина больше 30 лет работает заведующей краеведческим музеем в селе Колымском на северо-востоке Якутии. Она же — единственный сотрудник этого музея, ставшего за прошедшие годы уникальным центром истории оленеводства и объединившего уже более 3 тыс. экспонатов

"Каждый день — это история". Как жительница Арктики хранит и приумножает коллекцию музея

"Под звездным куполом"

Колымское — небольшое село на берегу одноименной реки недалеко от границы с Чукоткой. Здесь живут меньше 700 человек, основные занятия которых — оленеводство, охота и рыболовство. Сложно представить, что именно здесь находится богатейшая музейная коллекция, посвященная быту северных народов.

Музей в Колымском усилиями местных жителей открыли в 1991 году, Вера Николаевна с первого дня работает в нем. За 30 лет ей удалось собрать около 3 тыс. экспонатов, большинство из которых связано с оленеводством, — орудия труда, одежда и утварь. Есть у музея даже собственная яранга — традиционное переносное жилище народов Севера, сделанное из оленьих шкур и расшитое женщинами из кочевой родовой общины оленеводов "Турваургин" ("Новая жизнь").

— Благодаря печке в яранге буквально за полчаса становится тепло. В ней можно согреться даже в 60-градусные морозы. Оленеводы используют два вида жилища — зимнюю палатку и ярангу. Зимнюю оставляют в тундре, а летнюю, облегченную, можно возить за собой, — рассказывает Вера Николаевна, которая с детства знакома с бытом оленеводов: до школьного возраста она жила с родителями в тундре и с тех пор любит "быть 365 дней под звездным куполом".

Вера Николаевна родилась в 1957 году. Семья переехала в Нижнеколымский район из соседнего Аллаиховского улуса. После школы окончила годичные курсы торговых работников и 16 лет, до 1991 года, работала в торговой сфере.

"С перестройкой в торговле наступили сложные времена — заканчивались запасы, вводилась талонная система. Раньше в селе не знали нехватки сахара, муки — снабжение было на высшем уровне. Очень неловко было перед покупателями, не хотелось их обижать", — объясняет Вера Николаевна смену профессиональной деятельности.

Вспоминает, что на должность заведующей музеем претендовали три человека. "Из трех кандидатур выбрали меня. Видимо, сказалась моя активная жизненная позиция — всегда принимала участие в художественной самодеятельности, занималась рукоделием", — говорит Вера Николаевна.

Первые экспонаты

Подготовка музея к открытию не заняла и месяца. "Мы сходили к старейшинам, собрали материал. Кое-что передали нам из районного музея и управления культуры. Вначале было 47 экспонатов — предметы быта, упряжи, снасти, кухонная утварь. Нам передали традиционные наспинные носилки для переноски сена, хвороста, продуктов, дичи. Все собиралось постепенно: люди приходили в музей, видели, что другие что-то передали, и приносили сами. Видимо, понимали, что надо оставить о себе память", — продолжает она.

Постепенно музей оброс новыми вещами, которые использовались в быту жителей тундры. Появились старинные деревянные чаши, сделанные из нароста лиственницы, собранные в тундре на стоянках оленеводов.

"Нам подарили набор, который хозяйки использовали в тундре, — молоток и круглый камень в специальной суме. Его применяли для дробления продуктов, например, замороженного мяса, жира, печени. К нему шли камусные рукавицы, и все предметы находились в одном мешке, чтобы не терялись и не пачкались. При вечных кочевках измельченное мясо было своего рода полуфабрикатом, готовым к употреблению. Это как строганина, только мельче", — объясняет Тырылгина.

© Личный архив Веры Тырылгиной

Вошли в коллекцию и другие редкие экспонаты. Например, сейф-сундучок, который датируется XVIII–XIX веками. В 1995 году чумработница и многодетная мать Анна Каургина передала музею замок американского производства, который она нашла во время кочевок. "На замке была дата выпуска — 1895 год. Тогда был активный обмен с американскими колонистами, не было границ. Много чего американцы покупали или обменивали и у нас", — объясняет музейный работник.

В Колымском бок о бок живут эвены и чукчи, юкагиры и северные якуты, а еще потомки русских казаков-землепроходцев. "Раньше было много кадровых охотников, известных и заслуженных. Целые династии оленеводов и охотников. Сейчас пушного зверя почти не ловят, потому что эта работа обесценилась — нет организованного приема пушнины, за шкуры платят мало, и охотникам невыгодно добывать зверя", — сетует Вера Николаевна.

На каждого жителя Колымского приходится по 15 оленей, селяне держат около 9 тыс. этих животных. В советские годы поголовье было значительно больше, в 1990-е наступил кризис, и оно сократилось в разы. Приумножить число животных удалось благодаря кочевой общине "Турваургин", основанной в 1993 году на базе одноименного колхоза.

— В советские годы поголовье в крупнейшем совхозе "Нижнеколымский" доходило до 36 тыс. Во время Великой Отечественной войны колхоз "Турваургин", как и вся Советская Якутия, помогал фронту. Колхозники даже написали Иосифу Сталину, чтобы на собранные ими средства построили танк и назвали его "Турваургинец". Танк был построен, и так жители далекого села приближали Победу, — рассказывает работник музея.

Традиции Севера

В музее много предметов, связанных с охотничьим промыслом, — широкие лыжи, нарты-волокуши, рыболовные сети, сплетенные сети из конского волоса, поплавки из корня лиственницы — прочные и легкие.

"Раньше грузила изготовляли из ивы. Наши предки были очень бережливы к окружающей природе, водоемам, все используемые орудия труда, промысла и охоты изготовляли своими руками. Современные же грузила делаются из стали и портят водоемы", — говорит собеседница.

Самыми ценными экспонатами музея Вера Николаевна считает те, которые передали местные жители, особенно старейшины.

"Каждый прожитый день — это история, и ее важно сохранять. Есть предметы, с которыми оленеводы кочевали всю жизнь. Например, чукотский календарь — поквартальный, из цельного куска дерева, прямоугольный, компактный, удобный при транспортировке. И этому календарю, который хорошо сохранился, более 100 лет. Есть в музее старинная доска для добывания огня — мильгамыль. Среди ценных экспонатов — предметы снаряжения пастуха-оленевода: чауты (лассо), погонялки, уздечки, в которых использованы рога оленя", — говорит заведующая.

Вера Николаевна известна и своей общественной работой. Например, в марте она была экспертом на международном чемпионате по северному оленеводству, который проходил в Нерюнгринском районе Якутии, вместе с земляками выступила экспертом компетенции "Хозяйка чума".

© Личный архив Веры Тырылгиной

— Жизнь в тундре держит женщина, — уверена она. — Если бы не женщина, там не было бы жизни. Все от нее зависит: она и мужа оденет, обует, накормит, успокоит плачущего ребенка, вылечит больного, за несколько минут разделает целую тушу оленя, вычистит рыбу и, конечно же, в зимнюю стужу напоит горячим чаем.

Сама Вера Николаевна — умелая мастерица, у нее хорошо получаются меховые шапки, ездовые рукавицы из росомахи, чукотский мяч из кожи, который внутри набивается оленьей шерстью. Вышивает по замше, делает аппликации, мелкие украшения из бисера. Сейчас шьет сумку из бисера. Признается, что любит готовить блюда из дичи, юколу, балыки, а еще мечтает выпустить собственную книгу рецептов. С 2001 года пишет книгу о родном селе. Правда, она пока не издана. "Лежит, ждет своего часа", — улыбается хранительница музея.

Кинопоказы в тундре

Своей важной задачей Тырылгина считает работу с детьми, приобщение их к истории родного села. Для этого она регулярно проводит встречи и музейные уроки в школе. Работает и со старожилами, придумав для них интересный формат — "выставки в чемоданчике". Музейный работник приходит либо к пенсионерам домой, либо на предприятия с несколькими экспонатами и рассказывает о них.

Много внимания музей уделяет работе с оленеводами, к которым Вера Николаевна добирается на снегоходах. Им она показывает на проекторе исторические и современные фильмы. Вера Николаевна каждый год ездит на корализацию (ежегодный подсчет и проведение ветеринарных мероприятий) оленей, весенние проводы оленеводов в тундру.

Развиваться музею мешает ветхое здание 1954 года постройки. "Зимой просто очень холодно, — рассказывает заведующая. — Температура падает ниже нуля. Приходится тепло одеваться. Но этим летом у нас будет ремонт, управление культуры снабдило десятью радиаторами, надеюсь, что станет теплее".

Село, говорит Тырылгина, хоть и благоустроенное, обветшало за последние годы. Из-за этого люди отсюда уезжают. "Молодые люди не хотят в селе жить, выезжают в город. Поэтому и население меньше становится, и детей меньше рождается. Хотелось бы, конечно, чтобы обновление было в нашем селе, и не только в нашем, особенно жилья".

При этом сама Вера Николаевна уезжать не собирается и надеется на лучшее. "Я люблю свою землю, свое село, а главное — свою работу. Это же мое детище. И каждый предмет через сердце проходит. Поэтому музейная работа — это непочатый край, бесконечность. Сколько бы ни работала, всего не переделать. Я рада, что моя работа не уйдет никуда, останется, и продолжатели будут", — заключает она.

Дмитрий Осипов