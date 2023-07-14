Звуки Севера теперь в смартфонах. Певица из Якутии записывает музыку для мировых платформ

Якутская певица Надежда Варламова выступает под псевдонимом Надикан. Девушка изучает фольклор и музыкальные традиции народов Севера, не только исполняет этнические песни, но и играет на хомусе — якутском аналоге варгана. Еще она записала первую попавшую в iTunes песню на якутском языке. Узнали у исполнительницы о том, как через музыку сохранить традиции северных народов

Есть только "Биир тугэн"

Надежда Варламова — выпускница факультета иностранных языков Якутского государственного университета (сейчас — Северо-Восточный федеральный университет), дипломированный переводчик с китайского и английского. Получив высшее образование, она отучилась на международных курсах для преподавателей английского языка и уехала в Китай, где больше трех лет работала педагогом в Гуанжоу и Фошане.

Музыкой девушка увлекается давно, но на этническую обратила внимание не сразу. Еще в студенчестве она создала группу, исполнявшую каверы хитов на английском и испанском. Но стоило Надежде уехать за границу и остро почувствовать, что ее тянет домой, как ей пришло в голову записать первые песни на якутском. "Тосковала по родине", — коротко объясняет она.

Вернувшись в Россию в 2012 году, девушка записала песню "Биир түгэн" ("Миг"), которая стала первой песней на якутском языке в iTunes.

Надикан выступала с песнями собственного сочинения, пела с группой, а затем у певицы случился небольшой творческий кризис. "Уже не хотелось петь на английском. Мне чего-то не хватало. Поэтому я ушла в затишье. А потом начала играть на хомусе: мне еще в восемь лет подарили хомус, и с тех пор я иногда играла на нем, в том числе и в студенческие годы, но чем-то большим это увлечение не становилось", — рассказывает она.

Профессионально занявшись игрой на якутском музыкальном инструменте. В 31 год Надежда поступила в музыкальный колледж Якутска и через три года окончила его фольклорное отделение. После колледжа осталась работать преподавателем на фольклорном отделении — занимается с учениками пением, постановкой голоса.

"В качестве репертуара мы берем русские романсы и народные песни, якутские песни и песни народов Севера. Также веду ансамблевое пение якутских фольклорных песен и песен народов Арктики", — объясняет девушка.

От песни — к изучению языка

Надежда считает себя человеком консервативных взглядов и говорит, что всегда старалась не отходить от традиций. "Но потом я поняла, что для выражения музыкальной мысли нужен новый взгляд. Поэтому я взяла фольклорную песню и сделала ей современную аранжировку. У меня была задумка: попасть в смартфоны молодежи, — рассказывает она. — Если молодежь будет знать родной язык, то у народа есть будущее. Думаю, в этом я не одинока: делать такой контент, который будет привлекателен не только для ценителей, но и для тех, кто раньше не интересовался такой музыкой".

© Песня "Волшебные кумаланы"

Надежду, говорит она, всегда влекло не только к родной якутской культуре, но и к традициям народов Севера, живущих в республике. "Интерес к Северу был с детства. Всегда мне это было интересно и близко", — утверждает певица.

Во время фольклорных экспедиций Надежда изучала музыкальные традиции эвенков в Алданском и Нерюнгринском районах на юге Якутии. Ей так понравились гостеприимство местных жителей, что она планирует продолжить свои поездки и мечтает побывать в стойбище оленеводов в селе Иенгра Нерюнгринского района.

Девушка даже начала изучать эвенкийский язык: "Я учу по самоучителю и весной начала ходить на бесплатные уроки. Занятия проходят онлайн и очно. Курсы проводит Ассоциация эвенков Якутии. В группу для учащихся отправляют учебники, словари, приложения, фольклорные материалы. Уроки проводят активисты — Наталья Ушницкая под руководством известного фольклориста Александра Варламова", — рассказывает она.

Звуки Севера

Музыкальные инструменты, считает Надежда Варламова, могут многое рассказать о быте и верованиях народов. При постановке музыкальных номеров она использует якутские национальные инструменты. Среди них — кыл кылысах (струнно-смычковый инструмент со струнами из конского волоса) и хомус. Хомус широко известен в мире и считается одним из брендов Якутии. В Якутске даже есть музей и центр хомуса народов мира — единственный в мире, хотя этот инструмент встречается у многих народов.

Среди других якутских инструментов исполнительница отмечает айаан, напоминающий трубу или горн (раньше его использовали во время охоты как сигнальное устройство), тангсыр — якутский аналог домры, джагу — это полая деревянная погремушка с бубенчиками на кожаных ремешках, мас хобо — ударный инструмент из нескольких деревянных пустых прямоугольных корпусов, скрепленных вместе.

Ударный инструмент дюнгюр использовали во время шаманских ритуалов. Якутские композиторы и музыканты часто включают якутский бубен в свои произведения. Бьют по дюнгюру погремушкой "былаайах" с меховым наконечником. Кюпсюр — якутский ударный инструмент из полого дерева прямоугольной формы, обтянутого кожей сверху и снизу. По нему тоже бьют колотушкой с меховым покрытием. "Пять лет назад, когда я начала собирать свою коллекцию инструментов, мне пришлось самой изготавливать некоторые — например, шумовые", — добавляет Надежда.

У якутов в числе шумовых инструментов используются погремушки из рогов, костей и копыт коровы. "Найти инструменты подходящего звучания было сложно, и я попросила у своих родных из деревни отправить мне мешок рогов и копыт. Помню, когда зимой нам в колледж привезли эту посылку, запах стоял… Половину мы с однокурсницей отнесли мастеру. Пару больших рогов и копыт я увезла на ферму брата, где мы вместе попробовали изготовить инструменты. По звучанию более аутентичный звук был у полых рогов, которые мы обработали сами", — делится опытом Надикан.

© Алтайское горловое пение.

По признаю певицы, в песнях якутов и народов Севера много общих мотивов. Например, по исследованиям языковедов, некоторые песни из якутского героического эпоса Олонхо напоминают произведения северных народов.

"В частности, напев небесной шаманки Айыы Умсуур имеет северные мотивы. Похожи между собой и круговые танцы народов Якутии. Ранее танцующие могли на общих праздниках рассказать о событиях своей жизни сородичам, приехавшим издалека. К сожалению, сейчас остро стоит проблема сохранения языка всех народов Якутии. Запевал не так много. Те, кто хотят ими стать, могут изучать фольклорные тексты, с опытом можно начать импровизировать", — продолжает Надежда.

"Главное различие песен наших народов — это язык и мелодии. У всех народов Севера есть собственные эпосы, в том числе записанные. Однако якутский эпос "Олонхо" более изучен", — добавляет исполнительница.

Песня о кумысе

В мае состоялась премьера клипа певицы — песни о кумысе в стиле этно-фолк. В этой песне рассказывается об утвари, которую используют при кумысопитии. Клип выпустили на всех основных площадках.

"Клип снимали командой энтузиастов, патриотов. Наша цель — не прибыль. Моя мечта, чтобы как можно больше у нас выходило фольклорного материала на якутском и всех языках Арктики. Конечно, у меня всегда спрашивают про монетизацию. Пока ее нет, но для меня, конечно, важнее желание помогать людям, узнавать от них новое. Считаю, что важно сначала отдавать и только потом — получить".

Надежда благодарит своих единомышленников. "Когда человек становится узнаваемым, то ему легче донести свою мысль и найти партнеров для своих проектов, заинтересованных лиц. Моя мечта — ездить по нашей республике и даже миру, чтобы собирать фольклор. Взамен я готова проводить мастер-классы, заниматься с детьми. Невозможно хранить язык и культуру только в архивах. Нужно делиться своими знаниями. Сейчас готовлю релиз песни на эвенкийском языке", — делится Варламова.

Дмитрий Осипов