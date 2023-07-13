Коренные народы Ямала помогут ученым исследовать климат и качество жизни в Арктике

Наиболее ярко изменение климата проявляется на арктических территориях, поэтому ТГУ привлекает к исследованиям местных жителей, сообщили в пресс-службе вуза

ТОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) вместе с коренными малочисленными народами Севера (КМНС) Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изучат влияние изменения климата на качество жизни в Арктике. Это предусматривает договор о сотрудничестве, подписанный на площадке Северного форума, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе вуза.

"Исследование процессов трансформации окружающей среды под влиянием глобального потепления является необходимым условием для адаптации жителей планеты к новым условиям. Наиболее ярко изменение климата проявляется на арктических территориях, поэтому ТГУ привлекает к исследованиям жителей Арктики. Университет заключил договор о сотрудничестве с Союзом общин коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Местные жители будут принимать участие в исследованиях, связанных с качеством жизни в Арктике", - сказано в сообщении.

Договор был подписан в рамках XV Генеральной ассамблеи международной организации северных территорий "Северный форум". Взаимодействие будет идти в рамках проекта "Оценка климатических рисков и антропогенного воздействия на качество жизни населения Сибири и Арктики", поддержанного программой "Приоритет 2030".

Ученые уже приступили к осуществлению проекта - они провели несколько крупных экспедиций и опросили более 1,5 тыс. местных жителей. Собранные данные показали, что питание ненцев, хантов, селькупов меняется и становится менее привычным, что отрицательно сказывается на здоровье коренных народов.

"Безусловно, исследование качества жизни в Арктике не может проходить без участия представителей КМНС. У нас есть опыт взаимодействия с Союзом общин коренных малочисленных народов Севера ЯНАО в формате гражданской науки. В частности, представители общин участвовали в полевых наблюдениях при изучении деградации пастбищ. Помимо этого они оказали большое содействие в изучении экстремальных природных явлений на Ямале, которые привели к массовому падежу оленей, и их социальных последствий", - приводятся слова главного ученого секретаря ТГУ и руководителя рабочей группы Северного форума Людмилы Борило.

О форуме

Северный форум является международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов. Он рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций. В Северный форум входят регионы России (Красноярский край, Чукотка, Югра, Якутия, ЯНАО, НАО, Колыма, Приморье, Камчатка), Исландии (город Акурейри), США (штат Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (регион Лапландия). До 2013 года секретариат Северного форума располагался в Анкоридже (Аляска), в настоящее время - в Якутске.