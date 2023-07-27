Дрейфующая экспедиция "Северный полюс-41" может завершиться до конца 2023 года

Ледостойкая станция преодолела общее расстояние более 2 700 км, проект оправдал ожидания исследователей, сообщили в ААНИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Научная экспедиция "Северный полюс-41" на борту ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" может завершиться до конца 2023 года. Экспедиция идет уже более девяти месяцев, ее окончание зависит от многих факторов, сообщил журналистам директор Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров.

"Пока мы не можем точно сказать - неделя или месяц, когда платформа сможет вернуться. По нашим расчетам, станция может выйти в чистую воду в этом году. Дрейф зависит от многих факторов, в первую очередь от атмосферных циркуляций, которые достаточно быстро меняются. Мы считаем, что окончание дрейфа может произойти в течение нескольких месяцев. Но если будут объективные изменения, то станция может работать до конца 2023 года или до начала 2024 года", - рассказал Александр Макаров.

Он отметил, что направление движения платформы соответствует расчетному: в ходе свободного дрейфа она следует от Новосибирских островов через приполюсный район в сторону Северо-Европейского бассейна Атлантического океана. После выхода в свободные ото льда воды Гренландского моря станция с полярниками на борту вернется в Мурманск.

Сейчас станция "Северный полюс" находится севернее архипелага Шпицберген, в районе 83-84 градусов северной широты. От точки старта в районе Новосибирских островов дрейфующая экспедиция переместилась почти на 1,3 тыс. км, пройдя расстояние около 2,7 тыс. км.

"Очень важно, что сама концепция ледостойкой платформы оказалась абсолютно успешной. Такую работу, которую мы проводим сейчас, со льда было бы невозможно сделать. Проект ЛСП "Северный полюс" совершенно точно оправдал наши ожидания", - подчеркнул Александр Макаров.

Об экспедиции

Экспедиция "Северный полюс-41" стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция "Северный полюс" ("Северный полюс-1") начала работу 21 мая 1937 года. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций.

В 2013 году команду ученых с дрейфующей станции "СП-40" эвакуировали из-за разрушения льдины , на которой размещалась платформа. Программа была приостановлена почти на 10 лет. В 2022 году программа дрейфующих арктических станций была возобновлена на технологически новом уровне - экспедиция проводится при поддержке ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс".

Первая в мире ЛСП "Северный полюс" предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах Северного Ледовитого океана, она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории до двух лет и возвращаться в порт. Судно рассчитано на 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала. Платформа оснащена бортовым научным комплексом из 15 лабораторий, мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах.