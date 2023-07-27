Арктическая экспедиция "Северный полюс-42" может начаться летом-осенью 2024 года

Это будет второй выход в дрейф первой в мире ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", сообщил директор ААНИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Научная экспедиция "Северный полюс-42", нацеленная на изучение происходящих в динамично меняющейся Арктике процессов, может стартовать в конце лета - начале осени 2024 года. Это будет второй выход в дрейф первой в мире ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс", сообщил журналистам директор Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров.

"Экспедиция "Северный полюс-42" состоится, мы к этому готовимся. Программа исследований в целом уже понятна, она будет скорректирована с учетом результатов экспедиции "Северный полюс-41". Если у нас не будет технических задержек, то "СП-42" [состоится] в следующем 2024 году. Мы планируем выйти в августе, на месяц раньше, чем в прошлом году, чтобы в сентябре уже вморозиться. Это оптимальный вариант", - рассказал Александр Макаров.

По его словам, сейчас важно завершить первую экспедицию ЛСП "Северный полюс", пройти полный цикл от отправки до возвращения научного судна, чтобы сделать все необходимые для усовершенствования работы ученых выводы.

"Я уверен, что следующая экспедиция будет еще более продуктивной, и в перспективе мы ее будем уходить в дрейф на регулярной основе", - добавил Макаров.

Об экспедиции

Экспедиция "Северный полюс-41" стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция "Северный полюс" ("Северный полюс-1") начала работу 21 мая 1937 года. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций.

В 2013 году команду ученых с дрейфующей станции "СП-40" эвакуировали из-за разрушения льдины, на которой размещалась платформа. Программа была приостановлена почти на 10 лет. В 2022 году программа дрейфующих арктических станций была возобновлена на технологически новом уровне - экспедиция проводится при поддержке ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс".

Первая в мире ЛСП "Северный полюс" предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах Северного Ледовитого океана. Она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории до двух лет и возвращаться в порт. Судно рассчитано на 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала. Платформа оснащена бортовым научным комплексом из 15 лабораторий, мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах.