Инженеры Адмиралтейских верфей отправятся проверить работу ЛСП "Северный полюс"

Специалисты изучат показатели самодвижущейся арктической платформы и проведут профилактические работы, сообщил директор ААНИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Команда сервисных инженеров завода "Адмиралтейские верфи", на котором была построена первая в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс", отправятся в Арктику для проверки работы судна в его первой экспедиции "Северный полюс-41". На борту дрейфующего девять месяцев судна специалисты изучат показатели ЛСП и проведут профилактические работы, сообщил журналистам директор Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров.

"Платформа дрейфует впервые, поэтому важно проверить, как работают все системы. Для этого к ледостойкой платформе отправятся сервисные инженеры завода "Адмиралтейские верфи". Это достаточно большая команда, которая проверит и в случае необходимости проведет профилактические работы на судне", - рассказал Александр Макаров.

Специалисты верфей отправятся на "Северный полюс" вместе с учеными, которые должны будут сменить часть экипажа платформы, и новым оборудованием для проведения исследований. Уже сегодня научно-экспедиционное судно "Академик Трёшников" отправится из Санкт-Петербурга в сторону дрейфующей в Арктике платформы.

"На станцию "Северный полюс-41" прибудет смена - пять ученых и 16 членов судового состава. Судовой экипаж будет заменен полностью, а научная экспедиция изменится незначительно - почти 80% от изначального коллектива ученых продолжит работу на станции. <…> На стацию доставят новое высокоточное оборудование для анализа проб морской воды, исследования возможного обледенения морских и воздушных судов, измерения устойчивости ледового покрова при вертикальных нагрузках во время грузовых операций", - рассказал Александр Макаров.

Новое оборудование - это автоматический проточный многоканальный анализатор Skalar серии SAN++, способный определять содержание биогенных компонентов в воде, широкополосные сейсмометры CME 4311-LTWP, угловые сейсмометры METR 03 LTWP и радиометр водяного пара (РВП). Эти аппараты, произведенные в России, позволят значительно расширить возможности ученых в исследовании стремительно меняющихся условий Арктики.

После выполнения миссии на ЛСП "Северный полюс" НЭС "Академик Трешников" решит еще одну важную задачу - судно доставит научных специалистов на архипелаг Земля Франца Иосифа для реализации программы по изучению вечной мерзлоты на его островах.

Об экспедиции

Экспедиция "Северный полюс-41" стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция "Северный полюс" ("Северный полюс-1") начала работу 21 мая 1937 года. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций.

В 2013 году команду ученых с дрейфующей станции "СП-40" эвакуировали, программа была приостановлена почти на 10 лет. В 2022 году программа дрейфующих арктических станций была возобновлена на технологически новом уровне - экспедиция проводится при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс".

Первая в мире ЛСП "Северный полюс" предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах Северного Ледовитого океана, она способна без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории до двух лет и возвращаться в порт. Судно рассчитано на 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала. Платформа оснащена бортовым научным комплексом из 15 лабораторий, мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах.