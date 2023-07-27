"Профессор Молчанов" доставит водолазов к севшему на мель "Сомову" к 1 августа

По итогам водолазных работ будет решено, как снимать судно с мели и потребуется ли эвакуация экспедиции, рассказали в Севгидромете

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" доставит группу водолазов из Архангельска для обследования научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов" к 1 августа, сообщается на сайте Севгидромета. "Сомов" 24 июля сел на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа.

"В пятницу, 28 июля на помощь "Михаилу Сомову" отправится НИС "Профессор Молчанов" с группой водолазов на борту. Планируется, что они прибудут к "Михаилу Сомову" к 1 августа. "Профессор Молчанов" будет стоять рядом с "Сомовым", пока ведутся водолазные работы. По их итогам будет принято решение, как снимать судно с мели и потребуется ли эвакуация экспедиции", - сказано в сообщении.

После обследования подводной части "Сомова", самой мели, ее характера, будут разрабатываться решения по вызволению судна. Команда и экспедиция в это время будут находиться на судне, провизии у них достаточно. На сегодняшний момент "Сомов" находится в стабильном состоянии, продолжает быть на мели. Все системы и оборудование исправны.

"Михаил Сомов" находится в 15 км от объединенной гидрометеорологической станции им. Э. Т. Кренкеля, расположенной на острове Хейса. На борту судна есть вертолет Ми-8. При необходимости воздушное судно может доставить членов экспедиции на станцию. Также оперативную поддержку оказывает пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по западному арктическому району.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на полярные станции Росгидромета, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. В снабжение станций входит дизельное топливо, бензин, масла, газ, дрова, уголь, продовольствие, расходные аэрологические материалы. Это почти 800 тонн. На судне работают научные экспедиции, в том числе "Арктического плавучего университета". Текущий рейс судна подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля была одной из последних остановок.

Как сообщили ТАСС с борта "Сомова" экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) продолжает работу. "Ведется камеральная обработка материалов, пробоподготовка, лабораторные исследования проводятся по плану. Продолжает работу образовательный блок, ученые читают лекции, проводят небольшие мастер-классы, например, судовые наблюдения за морскими млекопитающими", - сказала начальник экспедиционного отряда Людмила Драчкова. В составе экспедиции АПУ 17 ученых и студентов из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми.