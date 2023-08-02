Первая за 40 лет годовая научная экспедиция по очистке Арктики начнется в августе

Проект "Чистая Арктика" направлен на уборку арктической территории от накопленных с советских времен отходов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Арктическая экспедиция Российской академии наук, аналогов которой не было в России последние 40 лет, начнется в середине августа и продлится год. Об этом сообщает пресс-служба проекта "Чистая Арктика".

"В середине августа будет дан старт уникальной научной высокоширотной экспедиции "Чистая Арктика - Восток 77", аналогов которой не было в нашей стране последние 40 лет. Экспедиция продлится ровно год и призвана изучить состояния тундр и многолетнемерзлых грунтов, составить карты промышленного наследия СССР и современной транспортной инфраструктуры, исследовать микропластик в северных водоемах и территориях будущих карбоновых полигонов и многое другое", - говорится в сообщении.

"Чистая Арктика" - масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда России Геннадию Антохину. За два года проекта более 5 тысяч добровольцев подготовили к утилизации свыше 50 тыс. тонн отходов в разных местах: площадь очищенной территории составила почти 235 га. К проекту уже присоединились волонтеры из всех регионов России, а также Бенина, Египта, Беларуси, Киргизии, Бразилии и Боливии.