На судне "Михаил Сомов" начали работы по снятию с мели

Руководитель Северного УГМС Роман Ершов сообщил, что весь процесс проходит под контролем водолазов

АРХАНГЕЛЬСК, 5 августа. /ТАСС/. Экипаж начал работы по снятию с мели научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов. Все движения проходят под контролем водолазов.

" За счет балластов происходит разное кренование судна. За счет разного кренования происходит снятие с мели: судно то на один бок навалится, то вперед, то назад, и за счет этого происходит движение. Загрузили заднюю часть - продвинулись вперед, - сказал Ершов. - Работы ведутся под постоянным контролем водолазов. После движения сразу работают водолазы, полностью осматривают корпус".

В том районе, где находится судно, сейчас туман, небольшой ветер, есть волна. Неподалеку стоит научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", на него перевезли участников экспедиции. "С "Молчанова" помогают. Если требуется, он "Сомова" может подтянуть, плюс с лодок проводят промеры глубин", - добавил собеседник агентства.

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс судна подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных.