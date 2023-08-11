Примерно как космос. Какие тайны и загадки сохранила до наших дней Земля Франца-Иосифа

За несколько лет я побывала более чем на 30 островах Земли Франца-Иосифа и могу сказать — каждый из них не похож на остальные. До сих пор ученые не могут точно сказать, сколько островов в архипелаге. А те, что известны, из-за труднодоступности и чрезвычайно сложных погодных условий изучены недостаточно — несмотря на то что Землю Франца-Иосифа обнаружили полтора века назад. Вот и получается, что на архипелаге ученых и исследователей ждет еще масса открытий

Манящая Арктика

Земля Франца-Иосифа по площади примерно как небольшая европейская страна типа Черногории. И при этом на ее карте соседствуют слова из множества языков: имена, фамилии, названия городов и местечек самых разных государств. В конце XIX века Арктика была примерно такой же малодоступной, как сейчас космос, и исследовать ее было почетно, многие страны стремились направить для ее изучения научные экспедиции. В 1860–1870-е в высокие широты вышла Австро-Венгрия, правопреемница Габсбургской монархии, которая разработала свою программу по исследованию Арктики.

— Одним из идеологов процесса был Август Петерман (немецкий картограф и географ — прим. ТАСС). К семидесятым годам XIX века был уже просто гуру, очень авторитетный, — рассказывает начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, в состав которого входит Земля Франца-Иосифа. — Петерман был сторонником теории так называемого открытого полярного моря. То есть на севере надо преодолеть барьер изо льдов, который опоясывает Арктику, а дальше все открыто, и можно дойти до Северного полюса, может, открыть неизвестную землю или продвинуться по Северо-Восточному проходу.

Евгений Ермолов © Ирина Скалина/ ТАСС

Первые две разведывательные экспедиции для проверки теории Петермана были немецкими. Яхта "Германия" в 1868 году попыталась пройти к Гренландии, после неудачи двинулась на север от Шпицбергена, но безуспешно. Вторая экспедиция, уже на пароходе "Германия" и паруснике "Ганза", опять совершила попытку прорваться через льды в Гренландском море. Цели экспедиция не достигла, а "Ганзу" раздавило льдами. Австрийцы продолжили эти работы, рекогносцировочная экспедиция на судне "Исбьёрн" в Баренцевом море в 1871 году прошла в благоприятных условиях, и решено было двинуться именно в этом направлении.

В 1872 году австро-венгерская экспедиция на специально построенном судне "Адмирал Тегетхоф" направилась в Арктику. Руководителей у нее было двое. Морской частью командовал Карл Вайпрехт — офицер, капитан австрийского флота, за береговую отвечал Юлиус Пайер — картограф, опытный альпинист, составлявший карты Альп и к тому времени уже побывавший в Гренландии. Значительные средства на путешествие выделил граф Иоганн Вильчек (Иоганн Непомук Вильчек — граф, австрийский ученый, крупный меценат, коллекционер, путешественник, полярный исследователь), чье имя мнократно увековечено на ЗФИ. Полярники были прекрасно оснащены, готовы к зимовкам и, кстати, не ставили целью достичь Северного полюса, считая его просто точкой на карте. Подготовка была действительно тщательная, вплоть до создания продовольственного депо на Новой Земле.

Случайное открытие

Несмотря на оптимистичные результаты предыдущего года, ледовая обстановка оказалась неожиданно сложной, уже в августе 1872 года судно "Адмирал Тегетхоф" зажало льдами, и начался томительный дрейф. Дрейфовали они год, пока 30 августа 1873 года не увидели скалистые горы, мелькнувшие в тумане. Замеченный мыс они назвали Тегетхоф, в честь своего корабля, который в свою очередь носил имя австрийского адмирала, победителя итальянского флота при Лиссе в 1866 году Вильгельма фон Тегетхофа. А открытой земле дали имя Земля Франца-Иосифа в честь австрийского императора.

Мыс Тегетхоф © Ирина Скалина/ ТАСС

Мыс Тегетхоф до сих пор одно из самых живописных мест на всем архипелаге. Характерные очертания его скал — визитная карточка ЗФИ, они украшают наклейки, футболки и другие сувениры, которые туристы могут приобрести в национальном парке. Но в суровом августе 1873 года первооткрыватели смогли оценить красоту мыса только издали.

— Был участок открытого моря между полем, в котором они дрейфовали, и берегом, то есть дойти по льду до берега было невозможно, — объясняет Евгений Ермолов. — Был сильный туман, дрейфовали они быстро, их унесло на запад, и они потеряли мыс из вида.

На сушу вновь открытого архипелага первооткрыватели смогли ступить только 1 ноября 1873 года, чему были несказанно рады. Остров высадки назвали островом Вильчека в честь своего главного мецената. Как истинные ученые, они не просто восторгались, а сразу же провели оценку геологического строения пород, проверили наличие следов оленей и песцов, которых не обнаружили, как и плавника, что их удивило. "Открытая земля была лишена всякой жизни", — написал в своей статье "Австрийская полярная экспедиция" Юлиус Пайер. На острове Вильчека похоронили механика экспедиции Отто Криша, его могила с крестом и табличкой сохранилась до сих пор.

Несмотря на сложные условия, полярники предприняли три так называемые экскурсии, обследовав центральный и восточный районы архипелага. Дошли они в том числе до самого северного острова ЗФИ, назвав его в честь кронпринца островом Рудольфа. Это самый северный остров не только архипелага, но и Евразии и России.

Остров Рудольфа © Ирина Скалина/ ТАСС

Можно сказать, что экспедиция Вайпрехта и Пайера завершилась успешно. Да, судно пришлось покинуть, но на шлюпках они смогли дойти до Новой Земли. Сам Пайер вспоминал это так: "Через 96 дней после того, как оставили свой корабль, — нашли в заливе Дунен-Ваи русскую шкуну "Николай" (капитан Ф. Воронин) — где мы были приняты с тем теплым радушием, которое отличает русский народ". Капитан Федор Воронин доставил первооткрывателей архипелага в Вардё.

— Изначально Пайер предполагал, что Земля Франца-Иосифа — это примерно как Шпицберген: то есть несколько крупных островов. Вот почему он называл их землями. Он думал, что на западе одна большая Земля, на востоке другая — Земля Вильчека. А между ними это Австрийский канал. Ну, может быть, какие-то мелкие островки еще есть, им тоже присвоили имена, например, остров Галля, на котором находится мыс Тегетхоф, — Ермолов говорит, что первооткрыватели проделали огромную работу, очень подробно обозначив все, что смогли посетить. Особенно пригодился опыт Пайера как картографа и альпиниста. Он мог подниматься на вершины, осматривать территорию, затем в каюте составлять карты.

Претенденты на территорию

Первооткрыватели ЗФИ водрузили на архипелаге австрийский флаг, но никаких особых прав на территорию не заявляли. После Первой мировой войны страны, образовавшиеся после распада Австро-Венгрии, не претендовали на арктические острова. Исследовали ЗФИ голландцы, норвежцы, англичане, американцы, итальянцы, русские. Потом архипелаг рассматривался как база для покорения Северного полюса: можно перечислить Уолтера Уэллмана, герцога Абруццкого, Энтони Фиалу, Георгия Седова. Нансен пришел на ЗФИ после попытки дойти до полюса. Острова открывали, исследовали и наносили на карту.

Все же ничьей земля, даже столь отдаленная, оставаться не могла, и постепенно наметился круг претендентов — русские, начавшие освоение Арктики еще в XI веке, норвежцы, итальянцы и даже немцы. В 1926 году СССР провозгласил весь сектор от Северного полюса к своим западной и восточной границам советской территорией. На востоке американцы организовали колонию на острове Врангеля, в то время ЗФИ оставалась без определенного статуса, и этот вопрос надо было решать.

— Интересно, что одной из причин заинтересованности Арктикой стали возможные проекты трансарктических перелетов, — отмечает историк. — Когда поняли, что, например, из Амстердама в Йокогаму гораздо короче лететь через Арктику, а не вдоль параллели. Немецкий аэронавт Вальтер Брунс приехал в Советский Союз с предложением организовать трансарктическую воздушную линию. И тогда в Советском Союзе вдруг задумались: придут немцы, построят для дирижаблей причальные мачты, начнут летать туда-сюда, разведают наши секреты. Еще и деньги можно получать с воздушного пространства…

А далее наступил 1929 год, когда СССР организовал первую полярную станцию на ЗФИ, опередив норвежцев. При этом норвежские промышленники, которые вели активный промысел в водах ЗФИ, направили в СССР коллективное письмо о том, что Норвегия не обладает значительными ресурсами, а потеря такого богатого морским зверем архипелага подрывает экономику страны.

— Тут меньше политики, а больше прагматизма, вроде как давайте договоримся, чтобы можно было бы тоже охотиться на ЗФИ. Обращение осталось без реакции.

Имена на карте архипелага

Советская сторона предпринимала попытки переименовать Землю Франца-Иосифа. Была идея называть архипелаг Землей Ломоносова, поскольку великий ученый в том числе предполагал, что в Арктике есть неоткрытые острова. В 1920-е Академия наук СССР вышла с предложением дать архипелагу имя Фритьофа Нансена, поскольку тот сделал много хорошего для молодой советской республики. Однако на это последовало возражение от Народного комиссариата иностранных дел.

Иначе дело обстояло с только что открытой Северной Землей, которая сначала была названа Землей Николая II, потом Землей Ленина и только потом получила "нейтральное" название. К тому времени наименование Земли Франца-Иосифа устоялось уже во всех странах, поэтому в итоге решили ничего не менять.

© Ирина Скалина/ ТАСС

Более или менее соответствующие действительности очертания островов ЗФИ на картах появились ближе к 1960-м годам после работы десятой гидрографической экспедиции. Ее участники обследовали ЗФИ на самолетах, катерах и даже собачьих упряжках.

Сейчас помогают космические снимки. Но до сих пор никто не может точно сказать, сколько же островов на Земле Франца-Иосифа.

— Я думаю, что никому не известно, — смотрит на карту Евгений Ермолов. — Есть устоявшееся, скажем так, число в 192 острова. Но вот мы уже знаем, что остров Нортбрука разделился на два: западный и восточный. Полуостров Литрова стал островом, растаял мыс Месяцева, который до этого побыл островом, а теперь вообще исчез. Это все очень динамично. Есть какое-то количество крупных островов, которые можно фиксировать, ну и разная мелочь.

Туристы, исследования и климатическая модель

Во многом архипелаг еще изучен слабо. Свежий пример — севшее 24 июля 2023 года на мель в Австрийском канале между Землей Вильчека и Комсомольскими островами научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов". По карте глубина должна была быть двадцать метров, а оказалось шесть.

Остров Земля Вильчека © Ирина Скалина/ ТАСС

Очертания островов тоже ежегодно меняются. Песчаные берега разрушаются под воздействием волн, а период открытого моря все длиннее. Ледники отходят буквально на глазах, и то, что было тщательно исследовано в 1950-х, уже не соответствует действительности.

— Ледник Седова с момента основания полярной станции в бухте Тихой "ушел" на километр или около того, — привел пример Ермолов. — Как отступают ледники, заметно невооруженным глазом.

Свой вклад в изучение ЗФИ вносит Арктический плавучий университет (АПУ), который не только позволяет проводить исследования, но и помогает студентам увидеть Арктику и начать здесь работать.

— Первый раз на Землю Франца-Иосифа я попала в 2012 году еще студенткой третьего курса, — рассказала заместитель начальника экспедиции АПУ по научной работе Анна Трофимова. — И возвращаюсь снова и снова. Земля Франца-Иосифа расположена в Арктическом регионе, одном из самых быстро меняющихся из-за глобального потепления мест на нашей планете. Изучение и понимание этой территории помогает разрабатывать стратегии и меры по охране и сохранению уязвимых экосистем и видов, которые могут быть подвержены угрозам в будущем.

Холодный климат позволяет сохраняться памятникам освоения Арктики типа бревна Нансена на мысе Норвегия, которое до сих пор лежит там, где его положили Нансен и Йохансен, и пользуется большой популярностью у туристов. Правда, арктический туризм подкосил ковид, но нацпарк готов к тому, что туристы вернутся. И очень этого ждет.

— С туристами было лучше, потому что суда, которые возили туристов, давали нам в первую очередь возможность работать на отдаленных территориях, развивать свои опорные пункты, полевые базы на архипелаге, — объяснил старший государственный инспектор, начальник отдела охраны нацпарка Вадим Захарьин. — Сейчас, к сожалению, у нас нет возможности заехать, остаться пожить, поработать и уехать на последнем туристическом пароходе, как это было в предыдущие годы. Что касается антропогенной нагрузки, то маршруты были продуманы и хорошо работали. Мы минимизировали любой вред, который могли бы причинить почвенному покрову или, например, гнездящимся птицам.

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев много лет исследует белых медведей. На Землю Франца-Иосифа его группа прилетает практически каждый год весной, в то время, когда самки выходят с медвежатами из берлог.

Ученые проводят исследования на самом западном острове архипелага — Земле Александры, это один из самых крупных островов ЗФИ и самый населенный. Здесь расположены погранзастава, база Северного флота и круглогодичная база нацпарка "Русская Арктика". А для белых медведей это роддом, здесь медведицы устраивают снежные берлоги и производят на свет следующее поколение.

— Присутствие человека на Земле Александры, по нашим многолетним мониторинговым работам распределения берлог, говорит о том, что самки все-таки продолжают использовать этот остров для залегания в берлоги и выведения потомства. Количество этих берлог варьирует из года в год, но это связано, скорее всего, не с тем, что там создают излишние шумы, которые мешают медведю. Вариации численности связаны больше с климатическими условиями. И как выяснили ученые с помощью генетических исследований, медведицы, которые родились на ЗФИ, туда и возвращаются. А постоянные наблюдения на архипелаге за белыми медведями очень важны, это одна из ключевых территорий для этих животных, — отмечает Илья Мордвинцев, подчеркнув, что медведицы избегают человека, но остров не покидают.

Арктический плавучий университет работает на Земле Франца-Иосифа уже больше 10 лет. В рейсы стремятся попасть специалисты самых разных направлений: геологи, ботаники, микробиологи, климатологи, экологи и другие. Начальник экспедиции АПУ Александр Сабуров отмечает, что каждая из них дает огромное количество материалов и продвигает науку.

— Это самая северная точка нашей страны, и исследования ученых, академического сообщества подчеркивают присутствие России в этом регионе, с другой стороны, это абсолютно уникальное место, уникальные экологические системы. Например, взять птичьи базары ЗФИ, которые являются одними из крупнейших в Арктике. Это настоящие оазисы жизни, предмет интереса не только орнитологов, но и микробиологов, ботаников. Еще Земля Франца-Иосифа — такое место, куда те, кто хоть раз там побывал, стремятся вернуться. С точки зрения образовательного процесса для студентов это очень мощный эмоциональный фактор, который привлекает ребят заниматься наукой и дальше посвящать свою жизнь исследованиям полярных регионов, — резюмирует Сабуров.

Очередная экспедиция завершилась, а Земля Франца-Иосифа продолжает ждать своих следующих первооткрывателей, потому что до сих пор таит в себе сюрпризы: новые виды, новые истории и даже новые острова.

Ирина Скалина