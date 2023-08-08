Первые результаты экспедиции "Чистая Арктика - Восток-77" представят в августе 2024 года

Презентация пройдет на Всероссийском экологическом форуме "Экосистема", после чего исследователи продолжат работу, сообщил ТАСС начальник экспедиции и руководитель проекта Андрей Нагибин

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Первые результаты масштабной экспедиционной кампании "Чистая Арктика - Восток-77" по континентальной части Арктической зоны России планируется обнародовать на Всероссийском экологическом форуме "Экосистема" в августе 2024 года на Камчатке, сообщил начальник экспедиции, эколог, руководитель проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Москве.

"Я горд возглавить экспедицию, где больше 20 институтов Российской академии наук и федеральные университеты [принимают участие]. Это действительно для меня событие, потому что мое поколение выросло на фильме "Два капитана". <…> Очень большая география экспедиции - 19 регионов, и 15 августа следующего года мы выходим с первым результатом. Окончание финала - на Камчатке. Надеемся, что к этому времени мы закончим и попробуем объявить о первых своих результатах на экологическом форуме на Камчатке", - рассказал Нагибин.

По его словам, после форума работа ученых продолжится. Например, планируется оценить арктические порты с учетом материалов экспедиции.

Как отметил руководитель цифрового штаба экспедиции, исследователь Арктики Андрей Иголкин, у экспедиции очень много задач - работа ученых-экологов, культурологов, лингвистов, демографов, расчет логистики и формирование новых транспортных коридоров, создание полноценной цифровой карты, цифрового двойника Арктики. Этими данными смогут активно пользоваться ученые, академические структуры, бизнес и власть для принятия решений.

"У меня часто обыватели спрашивают - что дает экспедиция государству? Вы просто кучка безумцев? На самом деле это практически единственный способ получения нужного качества информации, способ отделить правду от вымысла, убрать заангажированность определенных структур. Экспедиция - это единственный источник получения верифицированной и правильной информации как основы для принятия решений. Это прекрасная возможность соединить изначально далекие друг от друга направления хозяйственной деятельности. Ведь если брать социологию без культурологического акцента или без анализа экологических и экономических проблем - это в корне неверно", - отметил Иголкин.

По его словам, в работе будут использованы современные цифровые технологии, искусственный интеллект. "В цикле экспедиций планируем формирование карт, цифровизацию транспортно-логистических потоков, цифровизацию несанкционированных свалок или объектов накопленного ущерба, который десятилетиями накапливался - это данность, с которой приходится жить. Не ко всем этим местам можно подпускать людей, к некоторым нужна специальная экипировка и спецподготовка. По логистике вполне возможно в определенных местах сделать другие акценты, чтобы улучшить логистику. Именно эта экспедиция "Восток-77" даст понимание, методологию сбора единой большой карты, цифрового двойника Арктической зоны РФ", - сказал Иголкин.

Анализ демографии и потенциала Арктики

Одна из стоящих перед учеными задач в предстоящей экспедиции - демографический анализ и оценка потенциала Арктики, отметила член-корреспондент РАН, член наблюдательного совета экспедиции Ирина Елисеева.

"29 % территории России - это сухопутная Арктическая зона, 1,6 % - это численность населения [в АЗРФ]. При этом население убывает в силу отрицательной естественной убыли и иммиграционного оттока. <…> Уезжают из самых густонаселенных районов, потому что люди хотят улучшения инфраструктуры, и чтобы "северный рубль" поднялся. <…> Среднедушевые денежные доходы, заработная плата на всей Арктической территории растет меньшими темпами, чем в среднем по России. <…> Материальный стимул надо возрождать и стараться привлекать людей не только перспективами развития Севера, но и возможностью обеспечить достаток, хорошими условиями жизни. <…> Одной из наших задач будет анализ демографических факторов, которые могут обеспечить устойчивое развитие потенциала образовательного и воспроизводства населения", - сказала Елисеева.

В арктических районах выше показатель прерывания беременности, чем в целом по России. "Я это связываю с миграцией - большая текучесть [населения], меньше обязательств. Поэтому хороший заработок, хорошие условия жизни, хорошая семья - это все мы должны изучать", - отметила ученый.

По ее словам, если ранее арктические экспедиции носили геолого-разведывательный характер или изучали возможности Северного морского пути, то нынешняя экспедиция отличается большей комплексностью и гуманитарной направленностью. "Важно разобраться с составом населения и с потребностями каждой его группы. Например, большие этнические группы - эвенки, чукчи, которых по несколько тысяч, они увеличились по сравнению с данными переписи 2010 года, а совсем малочисленных народностей, до пяти тысяч человек, становится все меньше. Важно еще раз разобраться в этих причинах, постараться понять и комплексно решить, как можно регулировать этот процесс", - сказала Елисеева.

Московская Арктическая библиотека № 77 планирует в ходе экспедиции пополнить фонд изданиями на языках коренных малочисленных народов Севера, сообщила ее директор Олеся Полунина. "Сейчас наш фонд обогащается книгами на редких языках. Мы даже понятия не имели, что такое огромное количество людей, молодых ученых увлечены темой Арктики и темой коренных малочисленных народов Севера не только России, но и всего мира. Мы счастливы, можем пополнять наш фонд такими произведениями", - сказала руководитель библиотеки.