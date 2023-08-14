"Михаил Сомов" вышел от Земли Франца-Иосифа в Архангельск

Судно 24 июля село на мель между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 14 августа. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" вышло от архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) в Архангельск, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

"Сомов" вышел от Земли Франца-Иосифа", - сказал он.

Судно село на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошло с мели 8 августа. Участников экспедиции с "Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно доставит их в Архангельск.

Корпус "Сомова" в акватории ЗФИ обследовали водолазы, обнаружены повреждения. "Повреждения есть, их серьезность покажет обследование в доке, - пояснил собеседник агентства. - Судно на месте было подготовлено к переходу, который ориентировочно займет пять суток".

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс судна подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных.