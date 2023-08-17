На арктическом острове Вайгач волонтеры собрали около 30 тонн отходов

Помимо этого, добровольцы переместили 80 двухсотлитровых бочек, оставшихся там с советских времен

АРХАНГЕЛЬСК, 17 августа. /ТАСС/. Волонтеры собрали на острове Вайгач, который находится на границе Карского и Баренцева морей, около 30 тонн отходов, сообщили ТАСС в Губернаторском центре Архангельской области. Экспедиция работала на мысе Болванский Нос и территории полярной метеостанции в течение месяца.

"Команда экологической экспедиции, организованной Губернаторским центром Архангельской области и МИРЭА "Российский технологический университет", вернулась в Архангельск с острова Вайгач. Волонтеры из Москвы, Выборга, Сургута и Белгорода работали там больше месяца, - сказали в центре. - Собрано около 30 тонн отходов".

Главной задачей группы из шести человек была уборка территории полярной станции. 1 января 2023 года на метеостанции им. Е. К. Федорова сгорел жилой модуль. Здесь осталось большое количество деформированного металла среди обгоревших кровельных балок и рухнувшей кирпичной кладки.

Помимо уборки на станции, добровольцы переместили 80 двухсотлитровых бочек, оставшихся там с советских времен. Из проржавевших бочек топливо перекачали в новые емкости, закрыли крышками и вручную переместили за периметр территории станции. Также волонтеры ликвидировали старую стихийную свалку, были утилизированы деревянные отходы, собрано и вывезено битое стекло, шифер, металлические конструкции.

Также команда возвела вокруг станции двадцатиметровый забор для защиты от белых медведей, его построили из элементов конструкций, оставшихся на станции.

Собранные отходы будут вывезены с Вайгача силами Севгидромета в рамках модернизации полярной станции Е.К. Федорова.